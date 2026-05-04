Neverness to Everness acusado de usar IA para copiar escenas de anime en su arte

Neverness to Everness, de Hotta Studio.

La controversia rodea a Neverness to Everness (NTE), un juego gacha lanzado el 29 de abril, tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial para crear obras inspiradas directamente en la reconocida película de anime Weathering with You. Usuarios de plataformas como Twitter y Reddit han compartido imágenes y videos que evidencian una preocupante similitud entre el arte del juego y escenas del anime, generando descontento y cuestionamientos sobre la transparencia y ética del estudio Hotta Studio.

Mientras parte de la comunidad argumenta que estos elementos son solo referencias o guiños, otros jugadores y artistas sostienen que se trata de apropiación indebida a través de IA generativa, lo que contradice declaraciones previas del desarrollador.

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Examen de las imágenes y personajes señalados

El interés principal se centra en varias piezas de arte ambiental en NTE, en particular un video promocional que fue identificado rápidamente como casi idéntico a una escena importante de Weathering with You. Usuarios de Twitter difundieron comparaciones en paralelo que alcanzaron más de 1,5 millones de visualizaciones y decenas de miles de “me gusta”.

Neverness to Everness, de Hotta Studio.

El análisis no se detiene ahí. Jugadores han identificado otras imágenes, como anuncios en paradas de autobús y fondos de televisión dentro del juego, que muestran características propias del arte generado por inteligencia artificial: combinaciones y transiciones inusuales, proporciones corporales incorrectas (como brazos desalineados) y estilos visuales inconsistentes que suelen revelar el uso de herramientas generativas. Estos detalles han reforzado la sospecha de que el equipo de NTE empleó imágenes existentes como base, aplicando filtros de IA para incorporarlas al juego sin suficiente originalidad.

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Además, la alineación inicial de personajes también ha sido objeto de críticas. Los diseños han sido calificados como poco originales y demasiados similares a personajes populares de otros juegos gacha. Skia, por ejemplo, se ha comparado con Lycaon de Zenless Zone Zero, mientras que JiuYuan ha sido relacionada con Herta de Honkai: Star Rail. Comentarios en foros especializados sugieren que la creación de estos personajes pudo estar mediada por inteligencia artificial, con apenas pequeñas modificaciones por parte de los artistas.