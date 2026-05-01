REVIEW | Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8: La hora de las decisiones

Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8

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Episodios 6, 7 y 8: La hora de las decisiones

Invincible entrega los últimos tres capítulos de esta temporada con una performance aún mejor que la anterior y elevando una calidad que ya de por sí era muy alta. Es increíble que el plan de Robert Kirkman y sus asociados, de poder sacar una temporada anual, esté siendo realizado con estos estándares y es algo muy poco común en la industria, algo para valorar en este tiempo donde las series tardan varios años para realizar su siguiente temporada.

Todavía vamos por poco más de la mitad del arco narrativo que tienen los cómics, así que podemos estimar que Invincible planea tener un arco de aproximadamente ocho temporadas. Es cierto que por momentos, y en esta temporada es bastante notorio, se decide acotar el presupuesto de animación en pos de capítulos que no requieren tanto pulido como otros, pero es un precio justo a pagar en pos de la periodicidad y la constancia de esta serie que en cuatro temporadas, siempre ha cumplido.

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Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8

Este arco final de Invincible podría tranquilamente considerarse una película larga, un enfrentamiento final entre nuestros protagonistas y los Viltrumitas, con conflictos morales, escenas de acción grandilocuentes y la batalla más ambiciosa que esta serie nos dio hasta el momento. No me tiembla el pulso al decir que hay algunos efectos de combate animados que están entre lo más top que vi en este tipo de producciones; lo que está relacionado con lo que decía antes: se nota mucho que en pos de brindar estos momentos y la constancia anual, Invincible se permite tener episodios “más tranquilos” en cuanto a pulido de animación.

A su vez, este final no sólo plasma el fin de una era para las primeras cuatro temporadas de Invincible sino también deja un punto y aparte para toda la trama que se construyó en esa temporada. Nuevamente y quizás de una forma más profunda que antes, esta serie da borrón y cuenta nueva y nos deja un montón de interrogantes sobre qué es lo que sucederá en las siguientes temporadas, más teniendo en cuenta que aún falta la mitad de la narrativa general en ser adaptada.

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Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8

El elenco, como siempre, cumple y acompaña a la buena calidad que presenta este serie. Mención especial para Lee Pace como Thragg, este emperador viltrumita que con una sola temporada se ha ganado el lugar como uno de los villanos más temibles de la franquicia y un personaje memorable. Seguramente veamos más de él al pasar las temporadas, y dejó una huella similar a lo que Conquest (Jeffrey Dean Morgan) logró en la temporada anterior.

A mi modo de ver, el gran acierto de esta temporada de Invincible está en el último episodio. En una época donde hay un reciclaje constante de grandes ideas y conflictos que se presentan a los personajes, la problemática que se le plantea a Mark y que debe resolver en el momento me parece espectacular. No tiene respuesta, no hay opción correcta ni hay forma de escapar. Es simplemente tomar la mejor decisión posible en el momento y pone al espectador en un lugar interesante de reflexión sobre qué haría en su lugar.

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En ese aspecto, me parece bastante más similar al conflicto moral que plantea Attack on Titan como obra que al que puede ofrecer, por ejemplo, The Last of Us. El uso de la responsabilidad como concepto y la necesidad de tomar una decisión que, aunque no es buena, aún así se presenta como la mejor en base a las opciones que tenemos. Es una resolución muy bien construída en una temporada que, aparte, fue muy dinámica en su ritmo.

Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8

Creo que el cierre de esta temporada es el que más contento me dejó hasta el momento. Lo tuvo todo, y como plus, fue completamente inesperado. El último capítulo te deja un sabor amargo en la boca y las ganas de querer ver mucho más de este universo, mientras que por la espalda muchísimas situaciones se están cocinando y dan para desarrollar en lo que vendrá.

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En un momento en el que muchas series de superhéroes, longevas también y apuntadas para un público más adulto, están intentando cautivar al público que perdieron, Invincible camina lento y fuerte. Con calidad, con constancia y sobre todo con una excelente historia que contar. Estaremos allí el año que viene para ver cómo sigue todo esto.

9 Gran final Puede considerarse la mejor temporada de Invincible hasta el momento. La vara está alta para lo que vendrá. Disponible en Amazon Prime Video