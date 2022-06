El alcalde gay derribando prejuicios en uno de los países más machistas de América Latina

El alcalde Adolfo Cerqueda retratado esta semana por Infobae en su despacho municipal (Crédito: Pavel Gaona).

Pasan de las 13 horas y Adolfo Cerqueda Rebollo está sentado en el sillón de su despacho en el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio mexicano con casi millón y medio de habitantes. Con una pierna cruzada y abanicándose con la mano derecha, se muestra más que dispuesto a charlar con Infobae. No existe revisión previa del guion, no hay restricciones respecto a lo que se puede preguntar o no.

Adolfo, quien actualmente tiene 39 años y está a unos días de cumplir cuarenta, es todo lo que se esperaría de un político joven: no le gustan los protocolos y prefiere contestar de manera franca y abierta a todo lo que se le cuestiona. Con una sonrisa que ni el calor logra borrar, comienza la charla con uno de los poquísimos políticos en México que es totalmente abierto respecto a su orientación sexual.

Abanderado de la primera Marcha del Orgullo local

El sábado 12 de junio fue un día histórico para Ciudad Nezahualcóyotl: después de algunos intentos que no tuvieron gran quórum, 2022 al fin fue el año en que al fin este municipio del Estado de México —que forma parte de la llamada zona conurbada de la Ciudad de México— al fin tuvo su propia Marcha del Orgullo LGBT+. Pero no solo eso: estuvo encabezada por su alcalde, quien se sumó como ciudadano, ataviado de una corona negra, plumas y lentejuelas a juego.

A decir de Adolfo, junio es para él un mes muy importante. “Es el mes del orgullo, pero además es el mes de mi cumpleaños. Pero además es también el mes en el que la población me favoreció con su voto, ya que fui elegido un 6 de junio. Así que para mí hay tres razones distintas para festejar”, señala.

Durante esta primera marcha diversos, varios colectivos se le acercaron para hacerle llegar peticiones para mejorar las condiciones de vida de la comunidad sexodiversa. “En ese pliego petitorio estaban expresadas demandas que considero muy importantes. Primero, incidir para que a nivel estatal se reconozca en nuestro estado el matrimonio igualitario. Pero hay mucho más que eso. Claro que el matrimonio es importante, sin embargo, es necesario ir más allá : yo veo urgente que haya un instituto que toque exclusivamente temas LGBT+, así como capacitar de manera continua a los, la s y les servidores públicxs para que sean respetuoses de los derechos humanos de nuestra comunidad”.

Víctima de una campaña difamante y homofóbica

Aunque a decir de este alcalde su orientación sexual nunca fue su bandera, tampoco la ocultó jamás. Dejó que su trabajo hablara por él y que el electorado decidiera si lo quería en el cargo. “Yo nunca me asumí como el abanderado de la comunidad, de hecho cuando hablé públicamente de mi orientación fue cuando una vez pasadas las elecciones del 6 de junio, comenzó a llegar una tormenta de entrevistas. Y ahí fue cuando lo dije con toda naturalidad, porque así es como debe ser: jamás intenté ocultarlo, porque para mí ser gay nunca ha sido motivo de vergüenza”, señala.

Aún cuando para él su orientación es algo que forma parte de sí —como lo es su barba o su piel morena— sus adversarios políticos no dudaron en usar esto para atacarlo. Aún cuando él no tocaba el tema de ser gay durante su campaña, ellos filtraron material personal e incluso inventaron un video erótico en el que supuestamente aparecía el ahora alcalde.

La Marcha del Orgullo realizada este mes en su municipio, la primera de su historia, y encabezada por el propio Cerqueda.

“Es algo que me da mucha risa. Primero usaron fotos mías participando en presentaciones del Coro Gay de la Ciudad de México, o en México de Colores, que son dos grupos culturales en los que participo. Como parte de mi vestuario, ahí uso algunas prendas diminutas. Y usaron eso para tratar de desacreditarme, como si la forma de vestir de alguien lo descalificara. Por eso es que cuando vi esto hasta yo mismo lo compartía, porque es algo que hago con mucho orgullo y con mucho amor”.

Pero cuando vieron que esa estrategia no funcionaba, inventaron que él aparecía en un video sexual muy explícito. Adolfo rechazó claramente que fuese él, y a la distancia reflexiona sobre el episodio con humor. “Cuando mi equipo me preguntó si era yo, les dije: ¿ustedes creen que esto que tengo es lo mismo que sale en ese video?”, dice entre risas mientras se señala de manera sensual los muslos.

Lo que ya no tomó con humor fue que lo relacionaran con la pedofilia, una vieja táctica de la derecha más reaccionaria que ha vuelto a cobrar vida en las redes, al sacar de contexto fotos con su hijo. “Como mucha gente sabe yo soy padre, pero a mi hijo no he querido involucrarlo como carta política. Y por eso me pareció deleznable que hayan usado fotos con él para decir que yo trataba con pequeños. Eso solo habla de una mentalidad muy pobre, en la que algunas personas machistas y homofóbicas creen que las personas de la comunidad somos abusadores. Las personas de la comunidad podemos ser padres o madres tan amoroses como cualquier otra persona y tenemos derecho a formar una familia”.

Estrella de las redes sociales

Adolfo Cerqueda es poco menos que un rockstar de las redes sociales. Hace unas semanas se viralizaron en Tik Tok —la plataforma por excelencia de los centennials— algunos videos en los que se podía ver al alcalde “perreando” en un evento público. Cuando le preguntamos por esos videos, suelta la carcajada.

“Es que qué te puedo decir, me encanta la música. Soy salsero y charanguero de corazón, son ritmos que me fascinan. Aunque también tengo que confesar que hace poco salí del clóset del reggaetón. Si te enseño mi playlist en este momento verás que mis gustos son muy variados: están Juan Gabriel, Lady Gaga, Selena, Thalía. Pero de ahí me brinco a los tangos de Gardel. Y de ahí me regreso a Chrtistian Nodal; yo soy de ecléctico lo que le sigue”.

"Jamás oculté que era gay porque porque para mí nunca ha sido motivo de vergüenza”, dice Adolfo a Infobae, aunque los ataques por su orientación sexual han sido moneda corrente en su carrera (Crédito: Pavel Gaona)

Adolfo toma su teléfono y muestra su playlist. Y aprovecha que tiene el dispositivo en la mano para enseñar también algunos mensajes que recibe a través de su Instagram, cuyo buzón está abierto para que cualquiera lo contacte. “Para mí es una gran responsabilidad ser una inspiración para los jóvenes. Hay muchos chicos que me dicen Quiero ser como tú, Eres mi orgullo o Eres mi gallo. Con una gran sonrisa, este carismático alcalde muestra la gran cantidad de mensajes inspiradores que recibe a través de su “Insta”.

Un alcalde sin “primer caballero”

Cuando le preguntamos si hay alguien que ocupe en este momento su corazón, lo niega. “No, no tengo tiempo, no tengo una relación. Además me gana la responsabilidad. Y tengo que decir que oportunidades no faltan: hay quien cree que por mandarme fotos o por hablarme bonito ya voy a caer. Nunca falta el que me manda un mensaje y me dice Le invito un café o de plano me dicen Yo te saco de trabajar. Pero tengo los pies sobre la tierra, eso por ahora no es mi prioridad. Aunque tampoco me cierro, uno nunca sabe”, guiña coqueto.

Adolfo se abrió paso en la política con su propio trabajo, y reconoce que México aún es un país muy machista donde no es fácil compaginar la política con ser parte de la diversidad. “Para estar donde estoy le he chingado mucho, y por ser gay le he chingado el triple o incluso el cuádruple. Si me preguntas si creo que México está preparado para tener un presidente gay, te diría que nunca estamos preparados para nada. Las cosas se toman como van y se trabaja sobre la marcha. Ojalá un día no muy lejano ocurra, sería excelente en términos de representación”, finaliza.

Cuando le pedimos una fotografía, aprovecha que tiene un legajo por firmar que lo aguarda en su escritorio. Como si se tratara de una estrella de pop, reparte su autógrafo en una gran cantidad de documentos que lee, hojea y rubrica con eficiencia. Luego, toma su abanico y con la misma coquetería que lo caracteriza, mira a la cámara y queda la imagen para el recuerdo. En este despacho, en Ciudad Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda está haciendo historia como el primer alcalde abiertamente gay de este municipio.

