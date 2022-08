Estos son los beneficios de escribir a mano

El aprendizaje de escribir a mano es más beneficioso para los niños que hacerlo en un teclado, según revelan las neurociencias Shutterstock 162

Un fragmento de video en el que Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora española habla sobre los beneficios físicos y mentales de la escritura a mano ha estado rondando por internet al mejor estilo de los videos virales de celebridades, pero esta vez, con una explicación científica de por qué darle una tregua a los teclados de computador y a las pantallas táctiles e intentar tomar un lápiz y dejar sus pensamientos en el papel.

Escribir no es una acción exclusiva de los escritores, escribir hacer parte de las actividades más básicas en la comunicación entre los seres humanos, nos ha acompañado de distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad, su efectividad ha llevado a los seres humanos a generar lenguajes particulares en todo el planeta y los han sabido plasmar en superficies que van desde las tablas de arcilla de la escritura cuneiforme, paredes, papiros, todo como un mecanismo para comunicar su pensamiento, los eventos sucedidos, las historias hiladas por eventos que alguien leerá.

Marian Rojas Estapé es la autora de varios éxitos del mercado editorial como Cómo hacer que te pasen cosas buenas (2018) y Encuentra tu persona vitamina (2021), es una de las psiquiatras más reconocidas de España y el impacto de sus mensajes sobre nuevas maneras de entender nuestra mente, aplicando prácticas de vida sana y psicología en nuestra vida diaria para conseguir un balance entre salud y bienestar.

Portada de Encuentra tu persona vitamina, Marian rojas Estapé. Editorial Planeta (2021)

Entre todos sus roles creativos y profesionales, Marian Rojas es conferencista, ha participado de numerosos eventos en los que ha compartido con grandes audiencias sus experiencias como psiquiatra combinando su conocimiento científico con realidades de la vida cotidiana que requieren más de nuestra atención. Tal es el caso de su conferencia “¿Cómo mejorar la memoria?” presentada en el marco de Mentes Expertas, una serie de charlas temáticas en los cuales se profundiza sobre diferentes temáticas.





Es importante que el manejo de pantallas no sea el único mecanismo de los más pequeños a la hora de escribir

De todo el contenido de esta valiosa conferencia se ha extraído un fragmento que ha recorrido las redes sociales en el que esta psiquiatra explica las bondades de escribir a mano como acto cotidiano " (...) mis pacientes se sorprenden cuando escribo a mano, porque cuando tú escribes a mano pasas por la zona de la memoria de forma mucho más profunda. yo hago ejercicio de memorizar, me encanta y cada noche antes de acostarme pienso en todos los pacientes que he visto y en el nombre de su marido, de su mujer, de su hijo, hago un ejercicio de memoria y soy consciente de que parte de lo que me ayuda es que sé cómo lo he escrito en la hoja, el esquema que le he dibujado porque el cerebro recuerda mucho mejor cuando escribimos.”

Así mismo, Rojas comentó lo que sucede al interior de nuestro cuerpo en el momento de realizar esta actividad explicando la relación que esto tiene con la elaboración de diarios y la creación literaria ya que muchos de los más grandes libros son el producto del proceso particular de reflexión que sucede en medio de la escritura “(...) hemos visto que escribir a mano produce una codificación de algunas zonas del cerebro donde uno va sanando sus heridas, por eso los diarios a lo largo de la historia han sido sanadores y han sido de los más grandes libros de la literatura al nivel mundial ha sido el hecho de escribir cómo te sientes porque cuando uno escribe enlentece su pensamiento, uno desconecta del ritmo frenético, tiene que ser un lápiz o un bolígrafo, no vale teclear, no estimulamos las mismas zonas cuando tecleamos que cuando escribimos.”

Más allá de las bitácoras y las memorias, Marian anima a sus oyentes a tomar apuntes, no como un requerimiento, sino como un acto habitual que de alguna manera entrena nuestro cerebro para seleccionar la información que necesita “Por eso tomar apuntes es sanísimo porque toda la información que te llega tu cerebro decide con qué se queda y cómo lo escribe, ese trazo activa una zona del cerebro magníficas para la memoria, la concentración, pero sobre todo, para ralentizar este ritmo de vida frenético que llevamos.”

SEGUIR LEYENDO