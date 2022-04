De boca en boca: Clara Obligado cuenta por qué estremece “Para comerte mejor”, de Giovanna Rivero

Clara Obligado y el libro de Giovanna Rivero,

Lo leí en verano, que es el momento en el que elijo libros fuera de las obligaciones y las clases, y vino de la mano de una escritora en quien confío: Valeria Correa Fiz. Vino de su mano y en su línea, -las escritoras oscuras- para sumarse a algo que ya yo había comenzado a transitar: la literatura escrita por mujeres en Bolivia y en los últimos años.

Qué lejos está Bolivia, si se la piensa desde Madrid, qué lejos y qué complicado resulta encontrar sus textos. Valeria, pues, me señaló un itinerario que no formaba parte de la gran carretera de los títulos que anegan las librerías, sino un sendero delicado en el que habría que detenerse y mirar con atención.

Leer es, de alguna manera, caminar. Se camina de muchas formas. A veces sólo para ir de un punto a otro, con prisa, a veces lentamente, para dar cuenta de los hilos invisibles que conectan las rutas entre sí. Para mi leer es dar cuenta de un territorio que se expande. Si un libro me gusta, busco a su alrededor, investigo, doy cuenta de los senderos, de las uniones secretas. Había conseguido en Buenos Aires la sorprendente colección de relatos de Liliana Colanzi Nuestro mundo muerto, que me había entusiasmado, y luego había tenido que leer, como jurado de un premio, los bellos cuentos de Magela Baudoin de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Así, cuando abrí las páginas de Para comerte mejor, de Giovanna Rivero, de alguna manera reconocía cierto aire de familia.

Además de leer como quien pasea leo, he de confesarlo, leo en estado virginal, haciéndome cargo de mis vacilaciones, de mi estupor, y no es hasta más tarde que busco información. No doy cuenta de contraportadas y prólogos, no acepto etiquetas que dirijan mi lectura. La de “Gótico andino”, tan repetida en los últimos tiempos para referirse a cierto grupo de escritoras latinoamericanas, me parece, sí, un buen reclamo publicitario, pero no sería hasta terminar Para comerte mejor que la adherí a los relatos de Giovanna Rivero.

"Para comerte mejor", de Giovanna Rivero

Toda etiqueta delimita y, a la vez, empobrece. Explica y sitúa, pero diluye la originalidad. Si tuviera que definir Para comerte mejor hablaría de un estallido . El libro de Giovanna Rivero explotó entre mis manos pero, sobre todo, me explotó dentro, para demostrarme, página tras página, que pertenecía a esa rara especie que, al menos a mi, me incita a desmontar lo leído para ver cómo demonios está hecho. Que me incita a escribir para comprender y, a la vez, a subrayar y releer, a buscar más textos del escritor o escritora en cuestión, a recorrer esa propuesta hasta comprender con qué mimbres está tejida. La lectora que soy tiende a asombrarse poco por las historias, los vampiros o los zombis, los personajes extraños, la crueldad o bondad desarrolladas, no me hace falta que un texto pertenezca a tal o cual género para que me interese. Sospecho, como decía antes, de las modas y de las etiquetas. Pero sí me atrae ese fondo profundo, esas aguas cenagosas que asoman en algunos textos y que nos señalan que hemos perdido el camino, que para leer la realidad hace falta bucear en territorios incómodos, recurrir a los mitos, mantenernos casi insomnes y muy atentos a los detalles. Me seducen los textos que palpitan, donde siento que quien escribe se estremece tanto como yo.

Al pasar las páginas del Para comerte mejor iba, por decirlo de una manera luminosa, de resplandor en resplandor. En un texto me asombraba el uso del idioma, en otro un personaje, en otro, esa capacidad de la autora de hacernos avanzar sin saber del todo hacia dónde vamos, en otro, ese final en diferido. En otro, el bosque de los símbolos tradicionales en el que, de pronto, ingresan los terrores de hoy.

Así, desde esa frontera borrosa, actuaron sobre mi sueño y mi vigilia los cuentos de Giovanna Rivero, su estremecimiento, me entusiasmó tanto que no tardé en invitarla a mis cursos de escritura, donde también cautivó con su conversación a sus cada vez más numerosos lectores.

Para comerte mejor fue publicado bellamente en España por una pequeña editorial extremeña, Aristas Martínez, que da respetuosa cuenta del matizado idioma que utiliza la escritora y también de lo necesarios que son este tipo de espacios donde anida la buena literatura.

La semana próxima, Giovanna Rivero recoge el guante y recomienda otro libro.

Quién es Giovanna Rivero

♦ Nació en Montero, Bolivia, en 1972.

♦ Es novelista y cuentista.

♦ En 1997 ganó el Premio Municipal de Santa Cruz de Literatura por los cuentos de Las bestias.

♦ También ganó la beca Fullbrigt, con la que hizo un doctorado en Literatura latinoamericana.

♦ Estuvo entre los 25 nuevos talentos latinoamericanos que eligió la Feria del Libro de Guadalajara, en 2011.

♦ Entre sus libros están Las camaleonas (2001), Sangre dulce (2006), Tukson, historias colaterales (2009), Helena 2022: La vera crónica de un naufragio en el tiempo (2011), 98 segundos sin sombra (2014) y Para comerte mejor (2015).

♦ También escribe literatura juvenil.