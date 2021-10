¿Estamos más cerca de escuchar la BZRP Music Session junto a Duki?

Crédito: Captura de twitch /ibai





Hace algunas horas desde perfiles como dukiupdates o Info Music habían destacado que Duki archivó todas sus publicaciones en Instagram y dejó de seguir a todas las cuentas que seguía, excepto a Bizarrap. “¿Qué sorpresa nos tenes preparada Duki?”, se preguntaron desde una de las cuenta y los usuarios empezaron a especular con la posibilidad de que se concrete la colaboración en el formato Music Sessions.

Hasta ahí eran solo eran mensajes cruzados de los fans, pero Duki y Bizarrap tomaron la posta y dispararon el hype con publicaciones desde sus redes sociales. Primero Duki citó uno de los posteos y solo mencionó a Bizarrap con un emoji. Después el productor lo compartió en su propio perfil y publicó, además, la palabra “unfollow”.

El tema ya viene circulando hace algunos meses. En julio, y en un stream que se mantuvo con más de 120 mil espectadores, Ibai y Coscu compartieron una transmisión con Duki y Bizarrap, que en ese momento coincidieron en España, donde estaban trabajado en diferentes proyectos.

Antes de empezar, y para frenar todo tipo de especulación, comenzaron la transmisión aclarando que ambos estaban en el mismo edificio, pero en distintos estudios grabando cosas totalmente diferentes. En ese momento habían contado que habían grabado un video juntos, pero no quisieron entrar en detalles.

Luego de una pregunta que le hizo Coscu, Bizarrap se refirió al “álbum de figuritas” de sus colaboraciones y destacó que estaba lleno a un 40%, con sessions grabadas en diferentes puntos de producción. Obviamente no faltó la pregunta sobre la colaboración de ellos dos y Duki ya había marcado que estaba dispuesto a lo que Bizarrap le proponga hacer: “Si me dice que rapee acá, voy a rapear, si me dice que vamos por otro tono, vamos por ahí”, explicó Duki.

En el medio pasaron YaMeFui, la colaboración que reunió a Duki, Bizarrap y Nicki Nicole, y la versión especial que hicieron de Malbec en el marco del segmento Gallery. Pero la gente lo que más pide es que ambos se crucen en una Music Session y hoy las expectativas se dispararon. Ahora habrá que esperar a que llegue la confirmación.