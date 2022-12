God of War Ragnarok dominó por completo en los premios PlayStation Blog

God of War Ragnarok se condecoró como uno de los juegos icónicos de este año. Los premios del Blog oficial de PlayStation optaron por darle el premio de “GOTY” a la historia de Kratos, la cual arrasó también en la mayoría de las categorías.

La dinámica de los premios PlayStation Blog juega con los logros que propone la consola: cada juego compite por un “achievement” bronce, plata, oro o platino en las ternas propuestas, por lo que el ganador definitivo se lo lleva quien logró acumular el mayor porcentaje de votos de los jugadores y jugadoras.

De esta manera, God of War Ragnarok logró “platinarse” como Juego del Año en PlayStation 4 y PlayStation 5, y fue seguido en los siguientes puestos por Elden Ring, Horizon Forbidden West y Stray (algo sorpresivo para un indie). Como no podía esperarse de otra manera, el GoW: Ragnarok también fue platino en todas las categorías en las que fue nominado, como Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Apartado Gráfico y Mejor Diseño Sonoro.

Además de los premios a la producción y desarrollo, la experiencia de Sony Santa Mónica también logró que Thor fuese el “Mejor Personaje Nuevo de 2022″. A él le siguieron el gatito de Stray (Oro), Odin de God of War: Ragnarok (Plata), y Malenia de Elden Ring (Bronce). El resto de las ternas también fueron dominadas por los mismos juegos, aunque experiencias como Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2, Gran Turismo 7 y The Last of Us Part 1 también tuvieron menciones especiales.

