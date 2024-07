Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima: posibles titulares para clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024

Este viernes 26 de julio, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, en lo que será una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. El cotejo será importante, no solo por la rivalidad histórica de ambos equipos, sino también porque el ganador podría finalizar la fecha como único puntero.

Los ‘íntimos’ llegan en buen momento a este cotejo, debido a que ganaron sus primeros dos partidos contra César Vallejo (3-2) y Alianza Atlético, con un Hernán Barcos en racha, convirtiendo un doblete en ambos juegos. Por su parte, los ‘cremas’ iniciaron el Clausura con una contundente goleada 6-0 sobre Carlos A. Mannucci, pero luego dejaron puntos al empatar 1-1 con Atlético Grau. No obstante, los ‘merengues’ tienen la tranquilidad de tener un lugar asegurado en los ‘play off’ por ganar el Torneo Apertura.

Cabe indicar que, la última vez que los ‘compadres’ se vieron las caras fue el 10 de febrero en el Estadio Nacional y los vigentes campeones nacionales se impusieron 1-0 con tanto de Andy Polo.

El cuadro 'crema' se impuso 1-0 de visita con gol de Andy Polo en el clásico del fútbol peruano. (Video: Liga 1 Max)

Probable alineación de Universitario

Los dirigidos por Fabián Bustos tendrán la sensible baja de Horacio Calcaterra, quien fue expulsado en los últimos minutos en Piura por una dura falta sobre Rafael Guarderas. Además, Christofer Gonzáles no fue convocado por decisión técnica. El popular ‘Canchita’ no fue ni a la banca de suplentes en los dos primeros compromisos de los ‘merengues’ en este Clausura. Asimismo, la principal novedad fue la convocatoria de Gabriel Costa, quien podría debutar frente a su exequipo. Teniendo en cuenta estos factores, su probable once es el siguiente:

La zona defensiva se mantiene inamovible con Sebastián Britos en el arco, resguardado por la línea de tres conformada por Williams Riveros como último hombre, Matías Di Benedetto como ‘stopper’ por izquierda y Aldo Corzo por derecha.

Como carrilero derecho permanece Andy Polo, mientras que por izquierda irá Nelson Cabanillas, quien en los últimos compromisos le ganó el puesto a Segundo Portocarrero, titular en esa zona en todo el Torneo Apertura. El volante de marca será Rodrigo Ureña, y acompañándolo como interiores estarán Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Finalmente, la dupla de ataque seguirá conformada por Edison Flores como segunda punta y Alex Valera de punta.

Alex Valera es el delantero titular de Universitario de Deportes. Crédito: Prensa U

El ‘Gaby’ Costa esperará su momento en el banco de suplentes, de la misma forma que otros revulsivos que pueden ingresar a cambiar el partido como José Rivera, Jorge Murrugarra, Christofer Olivares, entre otros.

Probable alineación de Alianza Lima

El equipo comandado por Alejandro Restrepo llega al clásico con el plantel completo, aunque Cecilio Waterman y Pablo Sabbag todavía no están al 100% en el plano físico, debido a que acaban de superar largas lesiones. Además, del mismo modo que Gabriel Costa, Jeriel De Santis y Yordy Vílchez ya no forman parte del plantel. El defensor central ya fue despedido en redes sociales, mientras que el venezolano será prestado y ya no aparece en las convocatorias. La gran novedad es Kevin Quevedo, flamante fichaje anunciado en la previa y que no tendrá que esperar mucho tiempo para salir por primer vez en lista. También se espera que estén disponibles Matías Succar y Gonzalo Aguirre, quienes fueron fichados en las últimas semanas, pero todavía no tuvieron la chance de ser convocados.

El once ‘blanquiazul’ estaría conformado de la siguiente manera: Ángelo Campos se mantendrá en el arco, mientras que la defensa de tres estará compuesta por Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega.

Carlos Zambrano se perfila para ser titular en Alianza Lima vs Universitario por fecha 3 del Torneo Clausura 2024.

Los carrileros serán Juan Pablo Freytes por izquierda y por derecha podría ir Franco Zanelatto, aunque Marco Huamán jugó muy bien cuando ingresó frente a Alianza Atlético, por lo que podría dar la sorpresa metiéndose al once. Sebastián Rodríguez será el volante de primera línea y como interiores irán Catriel Cabellos junto a Adrián Arregui.

En el ataque, el único fijo es Hernán Barcos, pero la duda es su acompañante. Frente a los ‘churres’ arrancó Pablo Sabbag, pero se le vio falto de fútbol, por lo que podría ir Cecilio Waterman. Tampoco se descarta que Kevin Quevedo arranque