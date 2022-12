High on Life, el juego del creador de Rick y Morty con elementos generados por Inteligencia Artificial

Las herramientas de producción artística de la mano de programas de Inteligencia Artificial (IA) son tema de mucha discusión desde su salida al público. La polémica de ArtStation, el famoso portfolio web de artistas de videojuegos, fue una de las muestras más grandes de la opinión de los creativos en tanto el abuso de la IA.

El universo de Horizon se sigue expandiendo: la franquicia va a sumar un título multijugador La confirmación llegó a través de una búsqueda para sumar diferentes recursos humanos VER NOTA

En medio de toda la problemática, un estudio de videojuegos declaró tímidamente que su último estreno usaba efectivamente este tipo de herramientas y que no le veía nada de malo: High on Life, el shooter bizarro de Justin Roiland (creador de Rick and Morty).

Si bien su humor ácido y chistes hacia los críticos de videojuegos han dejado impactado a muchos especialistas, la controversia de su uso de assets generados por IA es la que más dificultad existió en procesar. En su defensa, Roiland contó que su desarrolladora Squanch Games solo usó este “tipo de tecnología ultra moderna” cuando su equipo artístico había realizado creaciones dentro del ambiente de los escenarios.

PlayStation Plus: los niveles Extra y Deluxe sumarán más de 15 juegos gratis El sistema de suscripción de PlayStation ya anticipó los títulos que sumará en su próxima actualización VER NOTA

Entre los programas utilizados, está el populares Midjorney, una IA de prueba semi pública que es famosa por sus paisajes estilo óleo y su capacidad de construir cualquier idea bizarra que se le proponga. “Hace que este mundo se parezca más a una versión extraña alternativa del nuestro”, justificó el creador.

El tipo de assets en los que se utilizó herramientas de Inteligencia Artificial en High on Life

Para Roiland, el tipo de imágenes que se consiguieron a través del uso de estas herramientas ayudaron a la idea de un mundo alienígena y que reconstruye una sátira de la realidad. Inclusive muchas de las voces de los personajes también fueron prototipadas con este tipo de herramientas, aunque solo una llegó a la fase gold del juego. “No sé qué es lo que nos depara el futuro, pero la IA será una herramienta que permitirá que la creación de contenido sea increíblemente accesible. No sé a cuántos años estaremos, pero solo hace falta de alguien con grandes ideas”, declaró en el medio Sky News.

¿Un crossover con el universo gamer? Spider-Man: Across the Spider-Verse mostró un cameo del arácnido de Insomniac Games El tráiler de la segunda película animada hizo un guiño al diseño de traje de la experiencia del 2018 VER NOTA

Por lo pronto, los artistas y los actores de doblaje que ya habían rechazado el uso de estas técnicas procedurales, se niegan a la entrada de material generado a través de bases de datos y machine learning. Si bien Squanch Games no ha enfrentado tampoco ninguna represalia en particular sobre las declaraciones de su creador, sí se postuló como uno de los temores de los creadores de arte: los empresarios pensando en la IA como un reemplazo de su rubro.

SEGUIR LEYENDO: