Cuadernos: el Tribunal rechazó un planteo de nulidad total del juicio a CFK, que sigue adelante

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos se reanudó este martes con las respuestas del Tribunal Oral Federal 7 a 55 planteos de nulidad absoluta de la causa penal, prescripción y pedidos de sobreseimiento hechos por las defensas.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dan respuesta a los planteos que fueron rechazados por la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

En primer lugar rechazaron un planteo de nulidad de la causa hecho por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Como sucede desde el inicio el debate oral se lleva adelante de manera virtual, con los jueces en la sala de audiencias en su sede del Palacio de Justicia, y las restantes partes conectadas a un Zoom. Se esperan definiciones también en este aspecto, ante los reiterados reclamos para que la etapa de declaraciones indagatorias sea presencial.