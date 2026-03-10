Cuadernos: el Tribunal rechazó un planteo de nulidad total del juicio a CFK, que sigue adelante

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos se reanudó este martes con las respuestas del Tribunal Oral Federal 7 a 55 planteos de nulidad absoluta de la causa penal, prescripción y pedidos de sobreseimiento hechos por las defensas.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dan respuesta a los planteos que fueron rechazados por la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.
En primer lugar rechazaron un planteo de nulidad de la causa hecho por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como sucede desde el inicio el debate oral se lleva adelante de manera virtual, con los jueces en la sala de audiencias en su sede del Palacio de Justicia, y las restantes partes conectadas a un Zoom. Se esperan definiciones también en este aspecto, ante los reiterados reclamos para que la etapa de declaraciones indagatorias sea presencial.
El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió al inicio de la audiencia hacer una breve exposición por un “hecho seriamente relevante que va a afectar el desarrollo de esta audiencia y todo el juicio”. El Tribunal lo escuchará al final de la audiencia de este martes.
El presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori empezó a leer la resolución que da respuesta a planteos de las defensas para intentar declarar la nulidad de la causa Cuadernos.
Comenzó con la exigencia de nulidad total del caso planteada por la defensa de CFK cuyo abogado afirmó que “estamos en presencia de un proceso nulo” con un juez y un fiscal elegidos “a dedo”, un planteo al que adhirieron los abogados de otros acusados.
“La lectura del expediente no evidencia los vicios” a los que aluden los planteos, concluyó el Tribunal y descartó violación a las garantías constitucionales de los acusados.
Los jueces advirtieron que el análisis de los planteos formulados “sobre la base de prueba aún no producida en el debate resulta prematuro”.
El Tribunal rechazó planteos que buscaban invalidar las confesiones de los imputados colaboradores y advirtió que la validez de estas declaraciones como prueba “se verá en la instancia de discusión final, una vez rendida la prueba en su totalidad”.
En la resolución sobre las cuestiones preliminares se recordó que el Tribunal “ya se ha expedido” al respecto en decisiones luego confirmadas por la Cámara Federal de Casación que “determinó que no corresponde declaración de nulidad alguna” y el valor probatorio de los dichos de los arrepentidos “se evaluará en su momento”.
Otro planteo para invalidar la confesión del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, también fue denegado. Se trató de su declaración indagatoria ante el fiscal del caso Carlos Stornelli en 2018.
Centeno “en todo momento estuvo acompañado por su letrado de confianza y respetando las garantías. Las irregularidades marcadas no pasan de ser meras conjeturas”, concluyeron los jueces al rechazar este planteo de nulidad.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero ratificaron el rol de querellante en el juicio de la UIF y rechazaron planteos para apartarla.
Se trata de una “cuestión sellada en esta instancia”, concluyeron al recordar anteriores pronunciamientos al respecto.
Se rechazaron planteos de prescripción por el paso del tiempo sin sentencia firme. Las defensas de algunos acusados, entre ellos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, sostuvieron que se violó el “derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.
Según el criterio del Tribunal, el planteo no forma parte de las cuestiones comprendidas como preliminares y además “no guarda lógica procesal que las defensas hayan esperado el inicio del juicio para formular un planteo así”.
El tema podrá ser planteando al momento de los alegatos y posterior sentencia y se “difiere para dicha oportunidad” una decisión al respecto.
Los jueces remarcaron que la causa se inició el 12 de junio de 2018, hubo más de un centenar de convocados a declaración indagatoria, se superó el “extraordinario contexto de la pandemia y la escasez de recursos humanos del Tribunal” y el 6 de diciembre de 2024 se fijó fecha para iniciar el juicio el 6 de noviembre de 2025.