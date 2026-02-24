El juicio oral por la causa de los Cuadernos: la defensa de Ricardo Jaime pidió su sobreseimiento y recusó a un juez

Tras el receso por Carnaval, el juicio oral por la causa de los cuadernos retomó la actividad este martes al mediodía. El expediente investiga presuntos sobornos en la obra pública y tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La fiscal general Fabiana León busca acelerar el desarrollo del debate. Adelantó a Infobae que podría solicitar un cronograma de trabajo al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7): “Si no lo proveen, lo pediré”, afirmó la funcionaria. Consultada sobre la posibilidad de sugerir nuevos esquemas o modificar la modalidad del proceso, la fiscal señaló que la intención es “cambiar a modo eficiente”.

En esta etapa del juicio se abordan planteos preliminares, mientras los abogados defensores mantienen sus pedidos de nulidad. Cuando concluyan estos reclamos, el tribunal dará vista al Ministerio Público Fiscal y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. Tras recibir las respuestas, los jueces deberán pronunciarse y definir si se avanza hacia la etapa de indagatorias.