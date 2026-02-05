Causa Cuadernos: Gils Carbó pidió excluir los escritos de Centeno por “adulteración” y anular a los arrepentidos

El juicio por los Cuadernos de las Coimas retomó su actividad este jueves con una agenda cargada de nombres de peso del mundo empresarial y la política. La audiencia da continuidad a la etapa de “cuestiones preliminares”, una instancia técnica pero determinante que se extenderá durante todo febrero.

En esta fase, las defensas buscarán impugnar la validez de la investigación y plantear nulidades ante el Tribunal Oral Federal 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— antes de que se inicie el debate de fondo.