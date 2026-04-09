La historia de Patrick: el niño que desapareció en Honduras camino a clases y fue rescatado tras un despliegue nacional

Imágenes sensibles de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que una niña, al salir de su casa, grita cuando observa el secuestro de Patrick Sammir. Sus gritos de terror y desesperación alertan al resto de la familia y vecinos./ Porttada

La noche del 8 de abril de 2026, Honduras recuperó la esperanza tras el rescate con vida de Patrick Sammir Girón Chávez, un niño de 10 años que había sido secuestrado en el municipio de Taulabé. El caso, que generó una ola de preocupación y solidaridad a nivel nacional, fue confirmado por la Policía Nacional de Honduras, que no solo informó sobre la exitosa operación de búsqueda y la detención de los sospechosos responsables del rapto, sino que entregó al menor con sus padres, tras interminables horas de angustia.

Patrick Sammir se dirigía ayer por la mañana hacia la escuela Modesto Rodas Alvarado, en el municipio de Taulabé, cuando desapareció, según videos que circularon de manera viral en las redes sociales. Medios hondureños como la Tribuna siguieron de cerca el caso y publicaron audiovisuales donde se aprecia el momento preciso en el que se llevan al menor. Patrick aparece caminando junto a una niña en una calle de poco tránsito. En las imágenes, él se despide, continúa solo su camino y cruza hacia otra vía, donde finalmente se pierde de vista. Minutos después, la alarma se activó en la comunidad.

“Se llevan a Patrick”, grita una niña que observa el instante en el cual los secuestradores raptan al pequeño. Ahí comienza la angustia. Familiares, amigos y vecinos comenzaron a movilizarse y a difundir la alerta, lo que generó un ambiente de zozobra en Taulabé y se extendió en todo el país.

La familia de Patrick, desesperada por su paradero, recibió un video como prueba de vida. En el mensaje, los captores exigían un rescate de cinco millones de lempiras (188,260 dólares) a cambio de la liberación del menor. Este hecho activó de inmediato los protocolos de respuesta de la Policía Nacional, que desplegó equipos de inteligencia y búsqueda en diferentes sectores del municipio.

El operativo de rescate y la captura de los sospechosos

El video muestra el momento en que agentes de la policía hondureña sacan al niño de una vivienda y lo conducen hacia un vehículo./ Video de la periodista Cesia Mejía

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, el rescate de Patrick fue resultado de un operativo especial ejecutado en diversos puntos de Taulabé. Tras labores intensas de búsqueda, los cuerpos de seguridad lograron ubicar al niño y rescatarlo en condiciones estables de salud. Al mismo tiempo, las autoridades capturaron a tres hombres identificados como los presuntos responsables del secuestro: Bingomar Martínez, señalado como líder del grupo, César David López y Alex José Sánchez Suazo. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Los secuestradores mantenían al niño en el sector de la colonia Los Ángeles, de Siguatepeque, en buen estado de salud. Las primeras indagaciones revelan que los sospechosos utilizaron diferentes vehículos para llevar a cabo el secuestro. Testigos mencionan que se movilizaban en una camioneta Honda, vista en la zona de Montañuelas, y posiblemente en un vehículo Ford Escape azul, aunque este último dato aún no ha sido confirmado por las autoridades. Los videos de cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir los movimientos previos al rapto y orientar los operativos.

La difusión de los videos y la coordinación entre vecinos aceleraron las labores de búsqueda. La Policía Nacional instó a utilizar la línea 911 para canalizar cualquier dato relevante.

Tres hombres fueron capturados por el secuestro del niño. Los detenidos solicitaban cinco millones de lempiras a la familia por el rescate./ (Policía Nacional de Honduras)

La presión social y la respuesta rápida de los cuerpos de seguridad permitieron que el caso se resolviera en cuestión de horas. Según las fuentes consultadas por medios hondureños, la Policía Nacional desplegó unidades especializadas en secuestros y reforzó la presencia en puntos estratégicos del municipio. El operativo se mantuvo en sigilo para evitar poner en riesgo la integridad del menor, quien aparece en los brazos de un oficial que ingresó a la vivienda para rescatarlo.

Posteriormente, fue entregado a sus padres, quienes los reciben con abrazos y lágrimas. El niño, visiblemente afectado, llora en los brazos de su madre, quien sintió la zozobra y largas horas de agonía tras el reporte del secuestro.

Repercusiones y contexto del caso

El rescate de Patrick Sammir Girón Chávez no solo devuelve la tranquilidad a su familia, sino que también pone de relieve el desafío que enfrenta Honduras en materia de seguridad infantil y la amenaza persistente de los secuestros.

El caso se suma a una serie de incidentes similares registrados en los últimos años, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar los protocolos de respuesta y a la sociedad civil a mantenerse alerta.

Imágenes que muestran el momento en el cual el niño fue entregado a sus padres en Taulabé, Honduras./(La Tribuna)

Hasta el momento, los tres sospechosos permanecen bajo investigación y se espera que en las próximas horas se presenten los resultados de las audiencias judiciales.

La familia de Patrick agradeció el apoyo de la comunidad y el trabajo de los cuerpos de seguridad, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de combatir este tipo de delitos y garantizar la protección de los niños en todo el país.

La historia de Patrick Sammir Girón Chávez es un recordatorio del valor de la solidaridad ciudadana y la importancia de la acción coordinada entre instituciones y sociedad para enfrentar las amenazas que afectan a la niñez hondureña.