El acercamiento entre Honduras y Estados Unidos refuerza la estrategia económica nacional

La relación bilateral, fundamentada en el flujo de remesas y el comercio, fue destacada en una reciente cumbre, subrayando el papel de Estados Unidos como principal socio e impulsor de la inversión en el país

La sentencia del tribunal del Noveno Circuito, emitida el 9 de febrero de 2026, revoca la protección migratoria inmediata que había dispuesto previamente un juez de distrito y establece que el gobierno estadounidense puede ejecutar la cancelación del TPS mientras se resuelve la apelación en instancias superiores.

En un contexto marcado por la urgencia de fortalecer la economía y el tejido social, el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, junto a la cúpula de la empresa privada, han delineado una nueva hoja de ruta para enfrentar los retos históricos del país.

El último encuentro entre el Ejecutivo y directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), liderados por Anabel Gallardo, abrió un espacio para replantear la colaboración público-privada, con el foco puesto en la competitividad y el empleo.

Según el Cohep, la agenda común trasciende la generación de puestos de trabajo: “Sin salud no hay trabajo, no hay educación, no hay seguridad”, enfatizó la organización, al describir la sanidad como “prioridad nacional”.

Nasry Asfura hace un gesto mientras Lissette del Cid camina a su lado el día de su ceremonia de juramentación como nuevo presidente de Honduras, afuera del edificio del Congreso, en Tegucigalpa, Honduras, el 27 de enero de 2026.

La declaración reafirma la intención de apoyar toda acción orientada a mejorar el acceso y la calidad de los servicios sanitarios, estableciendo un nexo directo entre salud pública y desarrollo económico.

Consejo Hondureño de la Empresa Privada: rol y propuestas

El papel del Cohep como interlocutor central del empresariado hondureño quedó patente en la reunión, donde la entidad insistió en que el diálogo debe ser la vía preferente para resolver los “grandes problemas” del país.

La organización instó a una coordinación efectiva con el Gobierno para lograr resultados “concretos y viables” en productividad y competitividad, un reclamo que busca romper con la fragmentación habitual de las políticas públicas.

Un dato aportado por el propio consejo revela la magnitud del desafío: más de 2.4 millones de personas en Honduras enfrentan problemas de empleo, en una nación de diez millones de habitantes.

Las autoridades coordinan esfuerzos junto a consulados y organizaciones para atender caso por caso y evitar la desinformación entre la comunidad

Frente a esa realidad, los empresarios respaldan la reducción del aparato estatal y la transición hacia un Gobierno electrónico, con la meta de disminuir la tramitación burocrática y los espacios para la corrupción. La revisión de privilegios de funcionarios —vehículos y escoltas policiales— fue otro de los puntos subrayados, al considerar que tales recursos deberían priorizar la protección ciudadana.

Estados Unidos y remesas: la variable externa

El vínculo bilateral con Estados Unidos constituye otro eje estratégico de la agenda compartida. El Cohep expresó “optimismo” por el reciente acercamiento entre Asfura y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tres días antes de las elecciones de noviembre de 2025 manifestó su respaldo al actual mandatario hondureño. En la cumbre celebrada en Mar-a-Lago, ambos líderes abordaron asuntos de comercio e inversión, calificados como “positivos” por las partes.

Para Honduras, la relación con Estados Unidos encierra dimensiones económicas y sociales profundas: casi dos millones de hondureños residen en el país norteamericano, y las remesas superan los USD 12.000 millones anuales, consolidando a Estados Unidos como el principal socio comercial y fuente de divisas para la nación centroamericana.

Casi dos millones de hondureños residen en el país norteamericano, y las remesas superan los USD 12.000 millones anuales.

Reforma institucional y eficiencia estatal

Al asumir el cargo el pasado 27 de enero, Asfura reiteró su compromiso de eliminar 38 instituciones estatales con el fin de alcanzar “mayor eficiencia” y reasignar fondos a la solución de problemas estructurales. La propuesta fue bien recibida por el sector privado, que la considera un paso indispensable para modernizar la administración pública y liberar recursos para áreas prioritarias.

La coincidencia de prioridades entre el Gobierno y el empresariado hondureño, evidenciada en esta serie de encuentros, abre una ventana para la implementación de reformas que han sido largamente postergadas.

El desafío ahora radica en traducir los acuerdos en políticas sostenidas y verificables, en un entorno donde la coordinación y la transparencia serán claves para recuperar la confianza social y sentar las bases del crecimiento.

