Honduras

La estudiante hondureña Lucía López no regresará a EE.UU por orden judicial

El caso de una joven universitaria hondureña ha desatado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades migratorias, luego de que fuera enviada a su país en contradicción con una instrucción de un tribunal federal

El arresto sucedió el 20
El arresto sucedió el 20 de noviembre de 2025 cuando Lucía intentaba viajar a Texas por el feriado de Thanksgiving.

Lucía López Bellosa, de 19 años y estudiante de negocios en Babson College, fue arrestada el 20 de noviembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Texas para visitar a su familia durante el feriado de Thanksgiving. La joven fue detenida tras ser alertada sobre un problema con su documentación migratoria. Posteriormente, agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la aprehendieron y le notificaron la existencia de una orden de deportación pendiente.

Según informó Telemundo Noticias, un juez federal emitió al día siguiente una orden de emergencia que prohibía el traslado de la estudiante fuera de Massachusetts o fuera de Estados Unidos durante al menos 72 horas. ICE trasladó a López Bellosa esa misma noche a Texas y al día siguiente la deportó a Honduras, en incumplimiento de la orden judicial.

El caso ha generado repercusiones en el sistema judicial. Un juez federal calificó el error como “trágico y prevenible” en audiencia pública, y ofreció disculpas a la joven por lo ocurrido. “La verdad, yo estuve muy sorprendida porque nunca pensé que esto iba a suceder en mi caso”, declaró López Bellosa al referirse a la situación y a la disculpa recibida, según declaraciones recogidas por la prensa local.

La oficina del fiscal general de Massachusetts afirmó que ICE tenía autoridad para efectuar el arresto basándose en una orden de deportación emitida en 2017. El equipo legal de la joven sostiene que López Bellosa desconocía la existencia de la orden y que el expediente indicaba que el caso había sido cerrado ese mismo año, según información de Telemundo.

sin embargo, se negó a que regresara al país, pese a que la Administración cometió lo que califica como una “infracción involuntaria” de la orden judicial, la estudiante era “objeto de una orden definitiva de expulsión y seguiría estando sujeta a detención y expulsión si regresara a Estados Unidos”. informó Telemundo.

López Bellosa llegó a Estados Unidos desde Honduras siendo niña y cursaba su primer semestre universitario en Babson College al momento del arresto. El incidente ha suscitado un debate en torno a los procedimientos migratorios y la coordinación entre las autoridades federales y judiciales.

Otros datos de deportación

De acuerdo con cifras oficiales, al menos 34.220 hondureños fueron retornados a su país en los primeros diez meses del año, frente a los 27.961 registrados en el mismo lapso de 2024. El INM precisó que el 78,1 % de las deportaciones procedían de Estados Unidos, lo que equivale a 26.711 personas.

Alcalde peruano en Nueva York
Alcalde peruano en Nueva York confronta a Donald Trump por polémica del ICE.

Estos datos se conocen en el contexto de la política migratoria restrictiva implementada por el Gobierno del presidente Donald Trump. Las autoridades de Tegucigalpa indican que en Estados Unidos residen aproximadamente 1,8 millones de hondureños, entre migrantes legales e indocumentados. La mayoría de ellos abandonó Honduras debido a la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que persisten en el país centroamericano.

El incremento de las deportaciones ha generado preocupación en organizaciones defensoras de migrantes, que advierten sobre el impacto social y económico que representa el retorno masivo de hondureños a su país de origen.

