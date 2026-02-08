Honduras

La crisis sanitaria en Honduras uno de los ejes del diálogo entre Nasry Asfura y Trump

El presidente hondureño enfatizó en su primer encuentro bilateral la gravedad de la situación hospitalaria de su país. Destacó acciones recientes y urgentes para mitigar los retrasos en intervenciones quirúrgicas que afectan a miles

Honduras' new President Nasry Asfura
Honduras' new President Nasry Asfura looks on after his swearing-in ceremony, outside the Congress building, in Tegucigalpa, Honduras, January 27, 2026. REUTERS/Fredy Rodriguez

A solo dos semanas de haber asumido el cargo, el presidente Nasri Asfura llevó al centro del diálogo con Donald Trump en Estados Unidos la crisis de la mora quirúrgica que golpea a Honduras, involucrando a más de 16 mil personas a la espera de cirugías fundamentales.

El presidente hondureño sostuvo este primer encuentro oficial en Mar-a-Lago, en un contexto donde el déficit de recursos sanitarios, personal médico y medicinas provoca demoras extendidas para los pacientes, cuya espera puede prolongarse hasta 90 días.

En este encuentro bilateral, el mandatario hondureño destacó ante Trump la magnitud del problema sanitario hondureño y subrayó los pasos iniciales de su administración para afrontar este retraso quirúrgico.

Asfura expresó: “Tenemos alrededor de dieciséis mil operaciones en mora quirúrgica… estamos trabajando fuertemente para que en las próximas semanas, después de aprobado el decreto en el Congreso, empecemos a atender la mora quirúrgica”, según declaraciones recogidas por la prensa en Estados Unidos.

La mora quirúrgica en Honduras representa uno de los desafíos sanitarios más apremiantes del país, añadiendo presión sobre hospitales como el Escuela y el Mario Catarino Rivas, que se ven saturados por la alta demanda.

Más de 6,500 pacientes han esperado intervenciones durante más de 90 días, mientras informes señalan que entre 45% y 48% de los pacientes se encuentran en esa situación. El atraso se atribuye a varias causas estructurales: aproximadamente 30% de los quirófanos permanecen fuera de servicio, la carencia de insumos médicos es persistente y existe una notoria falta de subespecialistas médicos.

Estas condiciones prolongan la espera de los pacientes y agravan la sobrecarga en las principales instalaciones hospitalarias.

Donald Trump y Nasry “Tito”
Donald Trump y Nasry “Tito” Asfura durante la reunión bilateral en la residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida (Foto cortesía por HCH).

Asfura puntualizó también los recientes esfuerzos para distribuir medicamentos almacenados que nunca se entregaron en tiempo a hospitales, señalando el inicio de una planificación nacional para que los insumos lleguen primero a los almacenes regionales de salud y posteriormente, estén disponibles en farmacias cercanas a los pacientes. El presidente explicó: “Empezamos la planificación de la distribución de la medicina a nivel nacional, esperando en primer lugar la distribución de todo lo que hay en los almacenes de salud en todas las regiones, para después que entre lo que es el tema del fideicomiso y poderla dispensar en las farmacias donde estén más cerca de las personas que la necesiten”.

Durante la reunión, Trump y Asfura revisaron otros asuntos de interés: la posibilidad de incrementar la inversión extranjera, la cooperación en seguridad y las relaciones comerciales.

Para Honduras, este acercamiento representa la expectativa de acceder a apoyos que permitan revertir la grave situación sanitaria, además de la generación de oportunidades económicas. En declaraciones previas a Infobae, el presidente de Honduras sostuvo: “Estados Unidos apoyará fuertes inversiones privadas en Honduras”, señalando que el respaldo internacional será clave para materializar cambios estructurales en distintos frentes.

La expectativa social y política en torno a este acercamiento se refleja tanto en la comunidad nacional como en la diáspora hondureña, que observa atentos los contenidos de los acuerdos y los potenciales beneficios que podrían derivarse para los sectores más afectados. Las áreas de migración, intercambio comercial y, sobre todo, inversión privada concentran el interés de empresarios, diplomáticos y ciudadanos.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un joven permanece frente al rótulo de la sala de emergencia de un hospital en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Delmer Membreño

En relación a la seguridad, Asfura expuso en su regreso a Honduras la urgencia de reforzar el resguardo de las fronteras nacionales. El mandatario indicó: “Debemos resguardar y fortalecer también el tema de nuestras fronteras… invertir en equipo, en personal para que podamos dar los mejores resultados de la seguridad de nuestro país”.

