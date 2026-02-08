“Compartimos los mismos valores”: Trump elogia a Nasry Asfura tras reunión en Mar-a-Lago

Primeras imágenes del encuentro entre el Presidente de Honduras Nasry Juan Asfura y el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago. (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

La reciente reunión celebrada en Mar-a-Lago destacó el papel de Honduras como socio crucial para Estados Unidos en la contención de los flujos migratorios y el combate al narcotráfico en Centroamérica. El presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social enfatizó el carácter estratégico de la relación bilateral, resaltando que la cooperación en materia de seguridad, inversión y comercio constituye un pilar fundamental en la agenda de ambos países. Desde la perspectiva de Washington, Honduras es pieza clave en los esfuerzos regionales por frenar los circuitos ilegales y fortalecer el crecimiento económico mutuo.

En el mensaje divulgado tras el encuentro, Trump aseguró que fue un “gran honor” apoyar la campaña electoral de Nasry ‘Tito’ Asfura y atribuyó el éxito político del mandatario hondureño a su propio respaldo. “¡Una vez que le di mi firme respaldo, ganó sus elecciones!”, publicó Trump en su red social, según recogió su comunicado oficial. El jefe de estado norteamericano sostuvo, además, que ambos comparten “muchos de los mismos valores de America First”, explicitando la afinidad ideológica que cimenta la relación.

El mandatario estadounidense dejó abierta la posibilidad de seguir impulsando una cooperación más intensa, manifestando: “Espero con interés dar la bienvenida de nuevo al presidente Asfura a Estados Unidos”. Trump reiteró su felicitación por la “gran victoria” electoral del dirigente centroamericano, reafirmando el valor de la sintonía personal y política como base del vínculo bilateral.

Donald Trump subrayó la importancia estratégica de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Honduras en seguridad, inversión y comercio.

Entre los temas tratados, la seguridad regional ocupó un espacio central. Trump subrayó: “Tenemos una estrecha colaboración en Seguridad, trabajando juntos para contrarrestar cárteles peligrosos y narcotraficantes, y deportar a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de Estados Unidos”. Esta declaración pone en el centro la acción conjunta ante fenómenos trasnacionales que afectan a ambos gobiernos, con énfasis en el control migratorio y el enfrentamiento al crimen organizado.

La cooperación en seguridad se ha consolidado como un elemento esencial, incorporando el intercambio de información, el apoyo institucional y la colaboración directa entre fuerzas de orden. A través de este diálogo, ambas administraciones aspiran a reducir la influencia de redes criminales y limitar los riesgos asociados al narcotráfico en el corredor centroamericano.

En el plano económico, Estados Unidos se reafirma como principal socio comercial de Honduras. Trump destacó la disposición para fortalecer la inversión y el comercio bilateral, aunque no se dieron a conocer acuerdos específicos durante el encuentro. El foco, según el presidente estadounidense, está puesto en generar nuevas oportunidades que beneficien a las dos naciones, con perspectivas de crecimiento y desarrollo.

Durante el diálogo, Trump también puso de relieve la orientación social del gobierno de Asfura, enfatizando su compromiso con la salud, la educación y el bienestar económico de la ciudadanía hondureña. “Ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica”, declaró Trump, elogiando la gestión y liderazgo de su homólogo.

La reunión en Mar-a-Lago se inscribe en una serie de contactos que buscan consolidar una alianza duradera entre Washington y Tegucigalpa, apoyada tanto en intereses estratégicos como en una relación personal caracterizada por la confianza y la colaboración. El respaldo público de Trump a la gestión de Tito Asfura refuerza la percepción de una agenda compartida, orientada tanto a la estabilidad regional como al desarrollo económico y social.

Ambos gobiernos ratificaron su voluntad de continuar impulsando acciones coordinadas en materia de seguridad, inversión y comercio, elementos que seguirán definiendo una etapa marcada por desafíos comunes y objetivos alineados.