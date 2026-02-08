Honduras

“Compartimos los mismos valores”: Trump elogia a Nasry Asfura tras reunión en Mar-a-Lago

Donald Trump calificó como “un gran honor” la reunión que mantuvo con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en Mar-a-Lago, donde ambos abordaron temas clave como la cooperación en seguridad, el comercio bilateral y la inversión.

Guardar
Primeras imágenes del encuentro entre
Primeras imágenes del encuentro entre el Presidente de Honduras Nasry Juan Asfura y el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago. (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

La reciente reunión celebrada en Mar-a-Lago destacó el papel de Honduras como socio crucial para Estados Unidos en la contención de los flujos migratorios y el combate al narcotráfico en Centroamérica. El presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social enfatizó el carácter estratégico de la relación bilateral, resaltando que la cooperación en materia de seguridad, inversión y comercio constituye un pilar fundamental en la agenda de ambos países. Desde la perspectiva de Washington, Honduras es pieza clave en los esfuerzos regionales por frenar los circuitos ilegales y fortalecer el crecimiento económico mutuo.

En el mensaje divulgado tras el encuentro, Trump aseguró que fue un “gran honor” apoyar la campaña electoral de Nasry ‘Tito’ Asfura y atribuyó el éxito político del mandatario hondureño a su propio respaldo. “¡Una vez que le di mi firme respaldo, ganó sus elecciones!”, publicó Trump en su red social, según recogió su comunicado oficial. El jefe de estado norteamericano sostuvo, además, que ambos comparten “muchos de los mismos valores de America First”, explicitando la afinidad ideológica que cimenta la relación.

El mandatario estadounidense dejó abierta la posibilidad de seguir impulsando una cooperación más intensa, manifestando: “Espero con interés dar la bienvenida de nuevo al presidente Asfura a Estados Unidos”. Trump reiteró su felicitación por la “gran victoria” electoral del dirigente centroamericano, reafirmando el valor de la sintonía personal y política como base del vínculo bilateral.

Donald Trump subrayó la importancia
Donald Trump subrayó la importancia estratégica de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Honduras en seguridad, inversión y comercio.

Entre los temas tratados, la seguridad regional ocupó un espacio central. Trump subrayó: “Tenemos una estrecha colaboración en Seguridad, trabajando juntos para contrarrestar cárteles peligrosos y narcotraficantes, y deportar a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de Estados Unidos”. Esta declaración pone en el centro la acción conjunta ante fenómenos trasnacionales que afectan a ambos gobiernos, con énfasis en el control migratorio y el enfrentamiento al crimen organizado.

La cooperación en seguridad se ha consolidado como un elemento esencial, incorporando el intercambio de información, el apoyo institucional y la colaboración directa entre fuerzas de orden. A través de este diálogo, ambas administraciones aspiran a reducir la influencia de redes criminales y limitar los riesgos asociados al narcotráfico en el corredor centroamericano.

En el plano económico, Estados Unidos se reafirma como principal socio comercial de Honduras. Trump destacó la disposición para fortalecer la inversión y el comercio bilateral, aunque no se dieron a conocer acuerdos específicos durante el encuentro. El foco, según el presidente estadounidense, está puesto en generar nuevas oportunidades que beneficien a las dos naciones, con perspectivas de crecimiento y desarrollo.

El mandatario estadounidense afirmó haber
El mandatario estadounidense afirmó haber sido un apoyo decisivo para la victoria de Nasry 'Tito' Asfura en las elecciones de Honduras. (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

Durante el diálogo, Trump también puso de relieve la orientación social del gobierno de Asfura, enfatizando su compromiso con la salud, la educación y el bienestar económico de la ciudadanía hondureña. “Ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica”, declaró Trump, elogiando la gestión y liderazgo de su homólogo.

La reunión en Mar-a-Lago se inscribe en una serie de contactos que buscan consolidar una alianza duradera entre Washington y Tegucigalpa, apoyada tanto en intereses estratégicos como en una relación personal caracterizada por la confianza y la colaboración. El respaldo público de Trump a la gestión de Tito Asfura refuerza la percepción de una agenda compartida, orientada tanto a la estabilidad regional como al desarrollo económico y social.

Ambos gobiernos ratificaron su voluntad de continuar impulsando acciones coordinadas en materia de seguridad, inversión y comercio, elementos que seguirán definiendo una etapa marcada por desafíos comunes y objetivos alineados.

Temas Relacionados

HondurasMar-a-LagoEstados UnidosDonald TrumpNasry Asfuraencuentroreunión bilateraltemas claveseguridadsaludmigracióninversióncooperacióncomercio

Últimas Noticias

Shakira inaugura su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

La artista inaugura su residencia permitiendo que admiradores seleccionados compartan un momento exclusivo junto al escenario

Shakira inaugura su residencia en

Una cita en la casa de Trump que eleva el perfil internacional de Honduras, según analistas y expertos jurídicos

La reciente reunión privada entre Nasry Asfura y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, configuró un punto de inflexión en la relación bilateral y generó en Honduras una amplia repercusión en los ámbitos político y económico, además de alimentar el debate sobre el futuro geopolítico de la región.

Una cita en la casa

Así es el imponente escenario que recibe a Shakira en el estadio Jorge “Mágico” González

La artista colombiana transforma el recinto deportivo salvadoreño con una estructura monumental y tecnología de última generación, marcando un precedente para los espectáculos en vivo en la región

Así es el imponente escenario

Tras encuentro con Trump, Asfura le dijo a Infobae: “Estados Unidos apoyará fuertes inversiones privadas en Honduras”

Los mandatarios mantuvieron una reunión de una hora en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en la que plantearon los intereses de ambas naciones y mostraron una gran sintonía

Tras encuentro con Trump, Asfura

Guatemala: Caravana del Zorro deja varios lesionados y una persona fallecida

Miles de motociclistas recorren Guatemala en la tradicional Caravana del Zorro, considerada uno de los eventos de peregrinación en dos ruedas más grandes de toda Centroamérica

Guatemala: Caravana del Zorro deja

TECNO

Lo mejor de YouTube Argentina:

Lo mejor de YouTube Argentina: lista de los videos del momento

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

Bill Gates, fundador de Microsoft, se refirió al caso de Jeffrey Epstein: esto dijo

Ranking de tendencias en YouTube España: los 10 videos más reproducidos

ENTRETENIMIENTO

Shakira inaugura su residencia en

Shakira inaugura su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar

“Un novio por suscripción”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el nuevo kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

Harrison Ford confiesa que “Shrinking” le devolvió la pasión por actuar y marcó un giro en su carrera

MUNDO

Japón comenzó a votar en

Japón comenzó a votar en unas elecciones generales anticipadas: el partido gobernante busca mayoría en el Parlamento

Australia declara emergencia sanitaria por bicicletas eléctricas ante el aumento de accidentes y muertes juveniles

Tras la primera ronda de negociaciones con Irán, Steve Witkoff visitó el portaaviones desplegado por EEUU en Medio Oriente

Una mujer grabó escenas de la brutal represión del régimen iraní y ahora teme salir de su casa: “No tienen piedad”

Italia incorpora siete nuevos pueblos a la lista de los más bonitos del país