Asfura llega a Mar-a-Lago con agenda centrada en aranceles, inversión y migración

El diálogo bilateral en Mar-a-Lago representa un acto diplomático inédito para el gobierno de Nasry Asfura y un hito en su estrategia internacional. (cortesía)

El primer encuentro bilateral entre Nasry “Tito” Asfura y Donald Trump representa un movimiento estratégico del nuevo gobierno hondureño para redefinir su relación con Estados Unidos y buscar condiciones favorables en un contexto de presiones arancelarias.

El gobierno de Honduras apuesta por este diálogo en Florida para abrir puertas a la inversión, proteger la estabilidad de las remesas, y afianzar su papel como socio confiable de Washington.

El gobierno en Tegucigalpa confía en que el acercamiento permitirá fortalecer al país como un puente entre las Américas, aumentar el atractivo para la inversión extranjera y establecer bases sólidas en materia de comercio y seguridad.

Una de las principales preocupaciones que el presidente Asfura llevará a Mar-a-Lago es la negociación de los aranceles del 10 % general aplicados por Estados Unidos a los productos hondureños, con un agravante en el sector de arneses, sometido a un gravamen del 25 %.

Según fuentes oficiales, estos aranceles afectan directamente la competitividad, el empleo y la recaudación fiscal hondureña, un escenario que Honduras busca revertir tras observar que países como El Salvador y Guatemala han conseguido ya modificaciones a sus condiciones de exportación.

Asfura afirmó antes de partir que asiste acompañado de un equipo técnico capacitado para sostener conversaciones que le permitan acercarse a esos logros en beneficio nacional.

El encuentro con Trump, que tendrá lugar este sábado 7 de febrero en la residencia del presidente estadounidense, se perfila como un gesto político y diplomático de gran peso.

Es uno de los primeros actos internacionales del presidente hondureño desde su asunción el 27 de enero y aspira a consolidar la cooperación bilateral en puntos críticos tanto inmediatos como estructurales. Junto a las discusiones sobre tarifas comerciales, la agenda incluye migración, seguridad y empleo, tocando cuestiones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, la inmigración irregular y la protección de remesas que sostienen a millones de hogares en Honduras.

La jefa de la diplomacia hondureña destacó que será un encuentro de alto nivel y poco común, ya que no es frecuente que un presidente estadounidense reciba a un mandatario recién inaugurado. Foto cortesía

La canciller Mireya Agüero subrayó al anunciar la visita que no se espera la firma de acuerdos formales: “No se trata de convenios técnicos ni textos extensos, sino de un primer diálogo que permita posicionar los intereses de ambos países”. La funcionaria confirmó su participación en la comitiva, así como la de funcionarios estadounidenses del Departamento de Estado, lo que revela la importancia otorgada al intercambio político desde ambas partes. Según la cancillería, el automóvil de la cita radica en abrir una etapa de relaciones directas y pragmáticas, orientadas tanto a la obtención de resultados concretos como a dejar sentado el liderazgo internacional del nuevo gobierno.

El componente económico es decisivo. El Ejecutivo hondureño plantea que el acceso preferente al mercado estadounidense y la atracción de inversión para sectores como infraestructura, energía o agricultura ayudaría a crear empleo, dinamizar la economía interna y robustecer las cadenas de suministro con empresas de Estados Unidos.

Tegucigalpa insiste en la necesidad de avanzar en acuerdos que garanticen los derechos de los hondureños que viven legalmente en el país norteamericano y el flujo estable de remesas; no prevé plantear de inmediato el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La expectativa en la capital hondureña es elevada. Sectores empresariales, diplomáticos y políticos esperan que los resultados de la cumbre permitan aumentar las exportaciones, reducir barreras y generar certidumbre en los actores productivos. Desde el gobierno, se ha repetido que el objetivo es consolidar la percepción de Honduras como un socio confiable, pragmático y orientado a resultados, capaz de contribuir activamente a la seguridad y el desarrollo regional.

La migración y la seguridad fronteriza ocupan un lugar central en la agenda entre Washington y Tegucigalpa, con énfasis en cooperación antidrogas y contra el crimen organizado. (Imagen destacada).

En el plano regional, la canciller Agüero ha recalcado que Honduras espera reposicionarse como “puente natural entre las Américas”, capitalizando su ubicación y capacidad instalada para atraer proyectos de largo plazo. La delegación considera que este encuentro inaugura una etapa para reforzar el papel del país en los esquemas multilaterales de cooperación, principalmente en materia de migración, seguridad y comercio.

El carácter simbólico de la cita aumenta su relevancia. Una reunión directa entre dos presidentes, en la residencia privada de uno de ellos y sin antecedentes inmediatos en este ciclo gubernamental, marca un precedente y apunta a establecer dinámicas de intercambio y negociación más ágiles. La atención en Tegucigalpa y Washington estará puesta en los posibles avances en política arancelaria, inversión extranjera y alianzas de seguridad, cuya influencia se extenderá a millares de empresas, productores y familias hondureñas.