Se fue de vacaciones con amigos, se peleó en un bar y huyó del aeropuerto: la misteriosa desaparición de Lars Mittank

El escape de Lars Mittank del aeropuerto de Varna, la última vez que fue visto (Youtube / CCTV Footage)

En 2014, Lars Mittank, un alemán de 28 años, viajó por primera vez fuera de su país junto a cuatro amigos rumbo a Golden Sands, un popular balneario de la costa búlgara del mar Negro frecuentado por jóvenes europeos. Lo que prometía ser una escapada festiva se transformó en una pesadilla sin respuestas: tras un incidente confuso y una serie de comportamientos alarmantes, fue visto por última vez el 8 de julio, corriendo desesperado fuera del aeropuerto de Varna. Desde entonces, su paradero es uno de los grandes enigmas sin resolver de la última década en Europa.

La dinámica del grupo cambió drásticamente el penúltimo día del viaje durante una discusión futbolística en un bar. Mittank, hincha fanático del Werder Bremen, se enfrentó a simpatizantes del Bayern de Múnich.

Los relatos sobre la agresión que siguió no son unánimes; algunos amigos señalaron que los hombres del bar lo golpearon directamente, mientras otros mencionaron que contrataron a un local para hacerlo. Como consecuencia, sufrió una lesión en la mandíbula y la perforación de un tímpano, recogió All Interesting.

El joven consultó a un médico local, quien le prescribió 500 miligramos de un antibiótico llamado Cefprozil y recomendó no volar de inmediato. Pese a la preocupación, insistió en que sus amigos regresaran como estaba previsto y él mismo reprogramó su regreso, hospedándose solo en un hotel cercano al aeropuerto y aguardando para emprender el viaje a Alemania, esta vez sin su grupo.

En los días posteriores, el comportamiento de Mittank se tornó inquietante. Las cámaras de seguridad del hotel lo captaron escondiéndose en el ascensor y saliendo a medianoche para volver horas después. En ese mismo periodo realizó varias llamadas y envió mensajes a su madre, asegurando que “intentaban matarlo” y solicitando que bloquease sus tarjetas de crédito, destaca la revista Lad Bible.

Lars Mittank desapareció en 2014 tras huir del aeropuerto de Varna, Bulgaria, dejando pasaporte, teléfono y cartera (X / Eyerys)

El 8 de julio de 2014, acudió al aeropuerto de Varna para someterse a una revisión médica previa a su vuelo. Durante la consulta, según el médico de guardia, se presentó nervioso, con preguntas insistentes sobre la medicación. Un trabajador entró en la habitación y el episodio desencadenó pánico en él.

“No quiero morir aquí ¡Tengo que salir de aquí!”, exclamó ante el médico antes de abandonar la consulta, según citó Lad Bible. En su huida dejó atrás pasaporte, teléfono y cartera. Corrió por el terminal, saltó una valla exterior y desapareció en el bosque adyacente al aeropuerto. Desde entonces, nunca más se le volvió a ver.

Hipótesis sobre la desaparición de Lars Mittank

Las explicaciones sobre la desaparición de Lars Mittank son variadas. Una hipótesis sostiene que sufrió un episodio psicótico, quizás vinculado a los antibióticos, una lesión cerebral o una condición psiquiátrica de inicio reciente. Entre los síntomas reportados figuran el mareo, la inquietud y episodios de paranoia.

Aunque no hay pruebas definitivas de que la medicación fuera responsable directa, se han documentado efectos secundarios de tipo psiquiátrico con antibióticos similares.

Algunos expertos sostienen que nunca llegó a surtir la receta, debilitando la idea de los fármacos como desencadenante. También se ha planteado que optó por desaparecer voluntariamente para comenzar otra vida, hipótesis que pierde fuerza ante el hecho de que dejó todas sus pertenencias al huir.

Las cámaras de seguridad captaron a Lars Mittank actuando de forma extraña en el hotel y alertando a su madre sobre supuestas amenazas (Captura de video)

Teorías alternativas han sugerido la intervención de redes criminales, posibles vínculos con el tráfico de drogas o una venganza relacionada con la pelea en el bar. No obstante, ninguna cuenta con pruebas sólidas. Otras líneas consideran que pudo haber sido asesinado o haber sufrido un accidente, respaldadas por su temor a ser seguido, expuesto en los mensajes enviados a su madre antes de esfumarse.

Investigación y búsquedas posteriores

Las investigaciones oficiales y los rastreos de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) y la policía búlgara reconstruyeron los últimos movimientos. Sin embargo, no se obtuvo ningún resultado concluyente.

Con el tiempo, surgieron reportes y supuestos avistamientos. En 2016, un hombre sin identificación fue localizado en Brasil, pero resultó ser Anton Pilipa, canadiense desaparecido, sin vínculo alguno con Mittank.

El complejo turístico de Golden Sands, en Bulgaria (Svilen Enev / Wikimedia Commons)

En 2019, un camionero alemán reportó haber transportado a alguien similar desde Dresde a Brandeburgo, pero la pista se diluyó. El caso ganó atención internacional cuando el video de seguridad de la huida en el aeropuerto se viralizó, atrayendo a detectives aficionados y usuarios en línea, que continúan debatiendo teorías y compartiendo información sobre el turista alemán desaparecido.

La familia ha mantenido viva la búsqueda. Su madre ha expuesto el caso en diversos medios y redes sociales y organizaciones digitales han impulsado reuniones, mensajes y campañas que multiplican el alcance del nombre del joven desaparecido por toda Europa.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso sin resolver de Lars Mittank sigue congregando a miles de personas en espacios digitales y en calles de varios países, transformando su desaparición en un fenómeno que simboliza la persistente búsqueda de respuestas y la esperanza colectiva.