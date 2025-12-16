Historias

Una Princesa Alemana y leyendas opuestas: la vida de Mary Carleton, la mujer que puso a prueba a la justicia y cautivó a la prensa inglesa

La saga de identidades inventadas, relatos enfrentados y acusaciones públicas en el Londres del XVII muestra cómo las narrativas sobre engaño, origen y rol femenino trascendieron los tribunales y moldearon debates culturales y literarios que aún resuenan en la actualidad

Guardar
Mary Carleton, conocida como la
Mary Carleton, conocida como la 'Princesa Alemana', fue absuelta de bigamia en 1663 tras un juicio que cautivó a Londres (Wikimedia)

Un murmullo recorría las calles de Londres en junio de 1663. Decenas de curiosos se agolpaban frente a la cárcel de Old Bailey, ansiosos por ver de cerca a la famosa Mary Carleton, bautizada por todos como la “Princesa Alemana”. En el centro de la escena, Mary enfrentaba un juicio por bigamia. El caso, cargado de intriga y escándalo, capturó la atención de miles y convirtió a esta mujer en el personaje más comentado de la ciudad.

Carleton estaba acusada de haberse casado con John Carleton mientras todavía tenía un vínculo legal con John Steadman en Canterbury. Su historia se destacó no solo por los cargos judiciales, sino por el debate social que generó.

Si bien su acusación formal era la bigamia, ganó notoriedad por el supuesto engaño de hacerse pasar por extranjera acomodada y así concretar un matrimonio lucrativo con John Carleton, un joven aprendiz de abogado de dieciocho años.

Aunque Mary afirmó descender solo de nobleza, la sociedad británica la denominó “Princesa Alemana”, reforzando la leyenda alrededor de su verdadero origen.

El caso de Mary Carleton
El caso de Mary Carleton generó un intenso debate social sobre la identidad, el engaño y el rol femenino en el siglo XVII (Wikimedia)

La reconstrucción de la vida de Mary Carleton presenta numerosos vacíos y contradicciones. Según datos recogidos por la Universidad de Michigan, nació como Mary Moders en Canterbury en 1642, hija de un músico. Contrajo matrimonio primero con Steadman, un zapatero, y luego posiblemente con un cirujano de Dover.

De acuerdo con The Public Domain Review, en 1663, tras casarse con John Carleton, fue absuelta del cargo de bigamia. El tribunal no logró pruebas sólidas para condenarla, ya que solo se presentó un testigo, y el testimonio de Steadman no fue posible por motivos económicos.

Años después, enviaron a Carleton a Jamaica acusada de robo; regresó a Inglaterra de forma clandestina y su vida terminó en la horca en 1673 tras una condena por hurto.

La historia de la falsa
La historia de la falsa princesa alemana inspiró más de una docena de panfletos y folletos en 1663, marcando un hito editorial (Wikimedia)

El auge literario y la leyenda de la “Princesa Alemana”

El caso de Mary Carleton desató una fiebre editorial sin precedentes. Solo en 1663 aparecieron más de doce panfletos y folletos dedicados a su historia, entre ellos varias defensas escritas por la propia Mary y dos respuestas de John Carleton.

Según las publicaciones de la época, Mary llegó por la mañana al Exchange Tavern de Londres acompañada de un párroco. Al pedir refugio contra los avances del religioso, el dueño del local le ofreció alojamiento y pronto la presentó a John Carleton, quien la cortejó y desposó rápidamente.

Los relatos sobre este encuentro son dispares. Las propias publicaciones de Mary, como A Vindication of a Distressed Lady y An Historical Narrative of the German Princess, insisten en su origen alemán, utilizando como prueba su dominio de varios idiomas y habilidades artísticas.

Mary Carleton utilizó su dominio
Mary Carleton utilizó su dominio de idiomas y habilidades artísticas para reforzar su supuesta nobleza alemana ante la sociedad británica (Wikimedia)

Atribuyó los cargos de robo a calumnias previas y negó toda vinculación con otros delitos de los que se la acusó. En los textos, describió su matrimonio con Carleton como precipitado, sujetado por la presión de la familia de su esposo, que pretendía asegurarse su supuesta fortuna antes de que un tercero interfiriera.

Por su parte, John Carleton presentó una versión completamente opuesta, considerándose víctima de un ardid bien planeado. Explicó en The Replication y The Ultimum Vale of John Carleton que cayó engañado por la astucia teatral de Mary, quien no mostraba fisuras en su papel nobiliario ni generaba sospechas en su entorno.

La figura de la “Princesa Alemana” trascendió los tribunales y alcanzó dimensión literaria. De acuerdo con reconstrucciones modernas mencionadas por The Public Domain Review, se la considera precursora tanto de la novela inglesa como de la fascinación actual por las estafadoras y suplantadoras de identidad, incluyendo figuras recientes como Anna Delvey.

John Carleton, esposo de Mary,
John Carleton, esposo de Mary, se presentó como víctima de un elaborado engaño en sus propias publicaciones de la época (Wikimedia)

La prensa y la literatura del siglo XVII tejieron una imagen ambigua: para algunos, fue una criminal ingeniosa; para otros, un personaje casi novelesco, símbolo del ingenio femenino en una sociedad limitada por leyes como la de la cohabitación que otorgaba a los maridos la totalidad de los bienes.

Según estudios de la época, la historia de Mary Carleton penetró en la cultura popular y cuestionó la percepción del rol femenino, la manipulación de la identidad y la naturaleza del engaño. Francis Kirkman, contemporáneo suyo, la describió como una mujer cuya falsedad resultaba casi imposible de delimitar. Su historia circuló por decenas de textos que mezclaron realidad y ficción sin establecer frontera clara.

De acuerdo con especialistas literarios, la vida y los escritos de Carleton anticiparon el surgimiento del concepto moderno de la impostora y la exploración del individuo como constructor de su propia identidad. Los relatos que produjo sobre sí misma presentaron una dualidad: inocente y astuta, víctima y manipuladora.

Temas Relacionados

Mary CarletonBigamiaLondresJohn CarletonCanterburyEstafaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tabernas, juicios y melodías prohibidas: la historia detrás del crimen de cantar en la Ginebra del siglo XVI

Entre controles religiosos, denuncias públicas y resistencias cotidianas, la persecución expuso tensiones entre la disciplina moral y la vida popular. Cuáles fueron los límites que se traspasaron para regular la expresión artística y la identidad de una comunidad

Tabernas, juicios y melodías prohibidas:

El empresario argentino Enrique Shaw, camino a la beatificación

La comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos otorgó su respaldo al milagro atribuido a Enrique Shaw, lo que acerca al empresario argentino a ser reconocido como beato

El empresario argentino Enrique Shaw,

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

El doble homicidio del director y de su esposa se suma a una serie de episodios violentos que, a lo largo de décadas, dejaron una huella oscura detrás del glamour de la industria del cine

El asesinato de Rob Reiner

Qué fue de la vida de Sally McNeil, la exfisicoculturista condenada por matar a su esposo

Después de décadas en prisión, la llamada “Killer Sally” volvió a reconstruir sus lazos familiares y buscar una segunda oportunidad tras el documental de Netflix

Qué fue de la vida

La misteriosa desaparición de Ylenia Carrisi: su última frase antes de arrojarse al río Misisipi y la desesperada búsqueda de sus padres

La joven desapareció en 1994 mientras realizaba un viaje solitario por el sur de Estados Unidos. Un testigo dijo haberla visto arrojarse al agua, pero nunca encontraron su cuerpo

La misteriosa desaparición de Ylenia
DEPORTES
Dos contras casi calcadas: los

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

Alerta en Boca Juniors: dos poderosos equipos del continente pretenden a Miguel Merentiel

A quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best: sus coincidencias y un viejo rival

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

TELESHOW
La decepción de Christian Sancho

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

INFOBAE AMÉRICA

Luis Arce espera en una

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

Ocho hallazgos sorprendentes de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet en el Mar Argentino

Ecuador habló fuerte y claro

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos