De cuento de hadas a fábula de terror: la oscura historia real detrás de Hansel y Gretel

¿Dos niños abandonados en el bosque a su suerte puede ser un cuento de hadas? Pese a lo que se crea, la adaptación moderna de Hansel y Gretel ocultó el trasfondo de pobreza, abandono y canibalismo que definió la versión original recopilada por los hermanos Grimm en el siglo XIX.

Antes de convertirse en un relato de aventuras y dulces, la historia retrataba una realidad marcada por el hambre y la amenaza de una bruja dedicada a cazar niños.

Un cuento infantil con raíces sombrías

A lo largo del tiempo, la historia de Hansel y Gretel sufrió numerosas transformaciones. Si bien hoy se vincula con la imagen de dos niños extraviados que encuentran una casa hecha de dulces, la versión inicial distaba mucho de ese final esperanzador. De acuerdo con Milenio, “la historia original de los hermanos Grimm es mucho más terrorífica que eso”.

El cuento, de origen alemán, se adaptó en distintos formatos, incluso en el cine, y suele figurar junto a otros relatos como La bella durmiente o Pinocho. Sin embargo, la historia en su forma primigenia exhibía una crudeza notable, muy lejos de las edulcoradas versiones destinadas al público infantil.

La transformación del cuento a lo largo de los siglos responde, en parte, a la necesidad de suavizar los relatos tradicionales para hacerlos aptos para la niñez, ocultando aspectos como la violencia y el miedo presentes en la vida cotidiana del pasado.

Hambre, pobreza y abandono

Varios aspectos de la narración original no distan de los cuentos que se destinan a los niños. Hansel y Gretel son hijos de un leñador sumido en la pobreza extrema y viven a las orillas de un bosque junto a su esposa. La escasez de alimentos lleva a la madrastra a persuadir al padre para abandonar a los niños en el bosque y así dejar de alimentarlos.

Este acto de desesperación y crueldad inicia la tragedia. La influencia de las épocas de hambruna y las dificultades sociales del contexto europeo se refleja claramente en la dureza de la trama, donde la supervivencia se convierte en la única meta posible.

Hansel, al descubrir los planes, recoge piedras y, durante el trayecto al bosque, va dejando un rastro para regresar. Los hermanos logran volver a casa guiándose por esas piedras.

El doble abandono y la pérdida del camino

El intento de abandono se repite. Esta vez, Hansel no reúne piedras y utiliza migas de pan como señal. Cuando intentan regresar, descubren que los pájaros comieron las migas, por lo que quedan completamente desorientados.

Tras varios días sin rumbo, los niños encuentran una casa hecha de pan de jengibre, chocolate, caramelos, pastel y azúcar moreno. Sin sospechar el peligro, comienzan a comer de la casa, ignorando que se trata de una trampa preparada por una bruja.

La bruja y la lucha por la supervivencia

Hasta aquí, la historia no dista demasiado de las versiones infantiles: la bruja los captura, encierra a Hansel para engordarlo y planea comérselo, mientras exige a Gretel que sea su sirvienta.

Sin embargo, el cuento original ofrece detalles explícitos, hasta en algunos casos muy gráficos, sobre la amenaza de canibalismo y la desesperación de los protagonistas por poder sobrevivir.

Asimismo, la caracterización de la bruja como una figura despiadada y astuta representa los temores colectivos de la época hacia lo desconocido y los peligros que acechaban a los más vulnerables.

La astucia de Hansel resulta crucial: engaña a la bruja para que introduzca su propio cuerpo en el horno y, junto con Gretel, logra matarla quemándola viva. Este clímax encierra la lucha por la supervivencia de los pequeños. Más allá de los hechos conocidos, los detalles de la historia y cómo son narrados son el punto de inflexión.

El regreso y el final original

Después de la muerte de la bruja, los hermanos toman perlas y joyas y vuelven a casa. A su llegada, se enteran de la muerte de la madrastra y, gracias a las riquezas obtenidas, su padre los recibe nuevamente. El final, lejos de la moraleja edulcorada de las versiones modernas, marca el retorno de los niños con el peso de la pérdida y el cambio.

La versión original, como la recogieron los hermanos Grimm, se distancia evidentemente de la adaptación infantil y permanece vigente como una advertencia sobre los peligros de la pobreza y el valor de la astucia.

La vigencia del cuento radica en su capacidad de interpelar realidades complejas y atemporales, recordando que los relatos populares contienen capas profundas de significado, muchas veces ocultas tras fachadas inocentes.