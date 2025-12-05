Historias

De cuento de hadas a fábula de terror: la oscura historia real detrás de Hansel y Gretel

Tras siglos de adaptaciones, el relato conserva huellas de tiempos marcados por la miseria y el miedo. Lejos de la versión protagonista de narraciones nocturnas, la trama original refleja la crudeza de la supervivencia, el abandono y la desesperación presentes en la Europa medieval

Guardar
La versión original de Hansel
La versión original de Hansel y Gretel, recopilada por los hermanos Grimm, expone un trasfondo de pobreza, abandono y canibalismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dos niños abandonados en el bosque a su suerte puede ser un cuento de hadas? Pese a lo que se crea, la adaptación moderna de Hansel y Gretel ocultó el trasfondo de pobreza, abandono y canibalismo que definió la versión original recopilada por los hermanos Grimm en el siglo XIX.

Antes de convertirse en un relato de aventuras y dulces, la historia retrataba una realidad marcada por el hambre y la amenaza de una bruja dedicada a cazar niños.

Un cuento infantil con raíces sombrías

A lo largo del tiempo, la historia de Hansel y Gretel sufrió numerosas transformaciones. Si bien hoy se vincula con la imagen de dos niños extraviados que encuentran una casa hecha de dulces, la versión inicial distaba mucho de ese final esperanzador. De acuerdo con Milenio, “la historia original de los hermanos Grimm es mucho más terrorífica que eso”.

El cuento infantil Hansel y
El cuento infantil Hansel y Gretel nació como un relato sombrío marcado por el hambre y la desesperación en la Europa del siglo XIX . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuento, de origen alemán, se adaptó en distintos formatos, incluso en el cine, y suele figurar junto a otros relatos como La bella durmiente o Pinocho. Sin embargo, la historia en su forma primigenia exhibía una crudeza notable, muy lejos de las edulcoradas versiones destinadas al público infantil.

La transformación del cuento a lo largo de los siglos responde, en parte, a la necesidad de suavizar los relatos tradicionales para hacerlos aptos para la niñez, ocultando aspectos como la violencia y el miedo presentes en la vida cotidiana del pasado.

Hambre, pobreza y abandono

Varios aspectos de la narración original no distan de los cuentos que se destinan a los niños. Hansel y Gretel son hijos de un leñador sumido en la pobreza extrema y viven a las orillas de un bosque junto a su esposa. La escasez de alimentos lleva a la madrastra a persuadir al padre para abandonar a los niños en el bosque y así dejar de alimentarlos.

Las adaptaciones modernas de Hansel
Las adaptaciones modernas de Hansel y Gretel suavizaron la crudeza y violencia presentes en la historia original alemana (AP)

Este acto de desesperación y crueldad inicia la tragedia. La influencia de las épocas de hambruna y las dificultades sociales del contexto europeo se refleja claramente en la dureza de la trama, donde la supervivencia se convierte en la única meta posible.

Hansel, al descubrir los planes, recoge piedras y, durante el trayecto al bosque, va dejando un rastro para regresar. Los hermanos logran volver a casa guiándose por esas piedras.

El doble abandono y la pérdida del camino

El intento de abandono se repite. Esta vez, Hansel no reúne piedras y utiliza migas de pan como señal. Cuando intentan regresar, descubren que los pájaros comieron las migas, por lo que quedan completamente desorientados.

Tras varios días sin rumbo, los niños encuentran una casa hecha de pan de jengibre, chocolate, caramelos, pastel y azúcar moreno. Sin sospechar el peligro, comienzan a comer de la casa, ignorando que se trata de una trampa preparada por una bruja.

La bruja y la lucha por la supervivencia

El doble abandono de Hansel
El doble abandono de Hansel y Gretel refleja la desesperación de las familias pobres y la amenaza constante de la hambruna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta aquí, la historia no dista demasiado de las versiones infantiles: la bruja los captura, encierra a Hansel para engordarlo y planea comérselo, mientras exige a Gretel que sea su sirvienta.

Sin embargo, el cuento original ofrece detalles explícitos, hasta en algunos casos muy gráficos, sobre la amenaza de canibalismo y la desesperación de los protagonistas por poder sobrevivir.

Asimismo, la caracterización de la bruja como una figura despiadada y astuta representa los temores colectivos de la época hacia lo desconocido y los peligros que acechaban a los más vulnerables.

La astucia de Hansel resulta crucial: engaña a la bruja para que introduzca su propio cuerpo en el horno y, junto con Gretel, logra matarla quemándola viva. Este clímax encierra la lucha por la supervivencia de los pequeños. Más allá de los hechos conocidos, los detalles de la historia y cómo son narrados son el punto de inflexión.

El regreso y el final original

El desenlace original muestra a
El desenlace original muestra a los hermanos matando a la bruja y regresando a casa con riquezas, lejos del final edulcorado actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de la muerte de la bruja, los hermanos toman perlas y joyas y vuelven a casa. A su llegada, se enteran de la muerte de la madrastra y, gracias a las riquezas obtenidas, su padre los recibe nuevamente. El final, lejos de la moraleja edulcorada de las versiones modernas, marca el retorno de los niños con el peso de la pérdida y el cambio.

La versión original, como la recogieron los hermanos Grimm, se distancia evidentemente de la adaptación infantil y permanece vigente como una advertencia sobre los peligros de la pobreza y el valor de la astucia.

La vigencia del cuento radica en su capacidad de interpelar realidades complejas y atemporales, recordando que los relatos populares contienen capas profundas de significado, muchas veces ocultas tras fachadas inocentes.

Temas Relacionados

Hansel y GretelHermanos GrimmCuentos infantilesOrigen de cuentos clásicosLiteratura alemanaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Una discusión doméstica terminó en locura: Paul Dyson asesinó a su novia tras un conflicto por la ropa sucia. Luego del crimen, escondió los restos de la joven y pidió ayuda en televisión para encontrarla

El estremecedor caso del hombre

El legado de Richard Doll, el médico que alertó sobre los peligros del tabaco y fundamentó la medicina moderna

Su labor científica permitió asociar el tabaquismo con enfermedades graves y transformó la prevención, el diagnóstico y las políticas sanitarias a nivel global. Cómo su trabajo, que se apoyó en la evidencia y los datos, se convirtió en pionero

El legado de Richard Doll,

La breve y milagrosa vida de Mozart: el niño prodigio que deslumbró a reyes, sus amores contrariados y su entierro en una fosa común

La vida del compositor austríaco estuvo marcada por viajes agotadores, pasiones intensas y una lucha constante por sobrevivir. Un legado musical inmortal y secretos familiares que aún despiertan asombro

La breve y milagrosa vida

De la doble paternidad a los embarazos simultáneos: cuáles son los casos más llamativos de la genética reproductiva

Estudios confirman que dos bebés nacidos en un mismo parto pueden tener padres biológicos distintos, un fenómeno que demuestra cómo la naturaleza puede desafiar todo lo que se creía sobre las familias y la paternidad. Por qué resulta científicamente posible y es cada vez más detectado con tecnología avanzada

De la doble paternidad a

De la adopción artesanal al caos navideño: cómo una muñeca personalizada desató avalanchas y transformó la industria del juguete

El deseo por la exclusividad, la escasez y la experiencia convirtieron a un simple muñeco en objeto de disputas, peleas, filas interminables en los ’80

De la adopción artesanal al
DEPORTES
Así llega Brasil al Mundial

Así llega Brasil al Mundial 2026: la zona que le tocó, el hito con su entrenador y las dudas alrededor de Neymar

Así quedó el fixture del Mundial 2026 tras el sorteo

La lupa sobre la selección argentina tras el sorteo: cómo llega al Mundial 2026 y su historia completa en el torneo

La reacción de Tagliafico al conocer a los rivales de la selección argentina en el Mundial 2026: “Argelia va a ser duro”

Bolivia, Surinam o Irak, los candidatos a integrar uno de los grupos más difíciles del Mundial 2026

TELESHOW
De la solemnidad de Andrea

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio calificó la multa

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031

Zelensky agradeció al matrimonio Trump por lograr el regreso de niños ucranianos retenidos en Rusia