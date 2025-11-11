Carolino: el acueducto que supo ser el puente más largo de Europa y sigue de pie

El Acueducto Carolino, obra maestra de Luigi Vanvitelli, destaca como uno de los monumentos hidráulicos más impresionantes de Europa (foto: Wikipedia)

En el corazón de Campania, Italia, se erige una de las obras de ingeniería hidráulica más impresionantes y longevas de Europa. El Acueducto Carolino, con casi tres siglos de historia, continúa asombrando tanto por su estado de conservación como por el legado técnico y cultural que representa. Con 38 kilómetros de longitud y una estructura monumental que llegó a ser el puente más largo de Europa, esta pieza arquitectónica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

El origen de una obra monumental

La historia del Acueducto Carolino comenzó en marzo de 1753, cuando el rey Carlos de Borbón encargó a Luigi Vanvitelli—arquitecto y pintor italiano de renombre—el diseño y la construcción de un acueducto que solucionara los problemas de abastecimiento de agua de la región. Según detalla el Archivio di Stato di Napoli, la ambición del proyecto era evidente: se pretendía transportar agua desde las laderas del Monte Taburno hasta el Palacio Real de Caserta y el cercano complejo de San Leucio, ambos ejemplos ejemplares de la arquitectura borbónica y de la racionalización del uso del agua en Europa.

Miles de trabajadores participaron en la edificación de la estructura, que requirió 17 años de esfuerzo y coordinación. Finalmente, el acueducto fue inaugurado el 7 de mayo de 1762, aunque los ajustes finales y detalles de diseño se concluyeron en 1770. Este extenso y complejo proceso transformó radicalmente la región, facilitando el desarrollo del Palacio y permitiendo el crecimiento de actividades industriales y agrícolas, gracias a la disponibilidad constante de agua.

Con 38 kilómetros de longitud, el Acueducto Carolino fue el puente más largo de Europa en el siglo XVIII (foto: Wikipedia)

Un diseño que desafió la geografía y el tiempo

De acuerdo con el portal Archinform, el Acueducto Carolino se extiende a lo largo de 38 kilómetros, cruzando terrenos irregulares, valles y áreas montañosas. La necesidad de superar diversos desafíos geográficos obligó a Vanvitelli y su equipo a combinar soluciones de ingeniería singulares: tramos subterráneos, tramos aéreos y sistemas de soporte que aseguran la estabilidad de la estructura aún hoy.

El punto más célebre del recorrido es el conocido como “Los puentes del valle” (Ponti della Valle), que cruza la carretera SP335. Este sector elevado se apoya en 44 pilones cuadrados, alcanza una longitud de 529 metros y una altura máxima de 55,8 metros. Dichas dimensiones, inéditas para su época, le otorgaron el título de puente más largo de Europa en el siglo XVIII.

Además de su envergadura, el acueducto destaca por su extraordinario estado de conservación. A pesar del paso del tiempo, la estructura mantiene su integridad arquitectónica y funcional, testificando la maestría de sus constructores.

El diseño del Acueducto Carolino superó desafíos geográficos mediante tramos subterráneos, aéreos y sistemas de soporte avanzados (foto: Wikipedia)

Un pasado glorioso para la Humanidad

El reconocimiento internacional al Acueducto Carolino llegó en 1997, cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Este galardón subraya la relevancia histórica, arquitectónica y cultural de la obra, que no solo servía para dotar de agua a la corte, sino que articulaba el desarrollo económico y social de la región.

Hoy, la mayor parte del recorrido del acueducto se conserva, permitiendo a visitantes e investigadores admirar la magnitud y belleza arquitectónica de sus arcos, sus tramos elevados y sus puentes. La estructura ha resistido guerras, terremotos y la erosión natural, permaneciendo como símbolo de innovación, permanencia y visión a largo plazo.

La combinación de ingeniería avanzada y sensibilidad estética—tan característica de la obra de Vanvitelli—confiere al Acueducto Carolino un aura única. La decisión de Carlos de Borbón de rendir homenaje a su dinastía, bautizando la estructura con su nombre, añade un matiz personal a la epopeya técnica que representa.

Más allá de su función original, el Acueducto Carolino se ha transformado en un referente para la ingeniería y la historia europea. Las visitas guiadas y el interés académico confirman su posición central en el relato del patrimonio italiano. Numerosos especialistas resaltan que, en su época, este coloso inspiró futuras construcciones hidráulicas y marcó el estándar para grandes infraestructuras europeas.