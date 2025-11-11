Historias

Carolino: el acueducto que supo ser el puente más largo de Europa y sigue de pie

La histórica estructura de casi 300 años, diseñada por Luigi Vanvitelli, se destaca por su conservación y el impacto que tuvo para la región de Campania. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997

Guardar
El Acueducto Carolino, obra maestra
El Acueducto Carolino, obra maestra de Luigi Vanvitelli, destaca como uno de los monumentos hidráulicos más impresionantes de Europa (foto: Wikipedia)

En el corazón de Campania, Italia, se erige una de las obras de ingeniería hidráulica más impresionantes y longevas de Europa. El Acueducto Carolino, con casi tres siglos de historia, continúa asombrando tanto por su estado de conservación como por el legado técnico y cultural que representa. Con 38 kilómetros de longitud y una estructura monumental que llegó a ser el puente más largo de Europa, esta pieza arquitectónica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

El origen de una obra monumental

La historia del Acueducto Carolino comenzó en marzo de 1753, cuando el rey Carlos de Borbón encargó a Luigi Vanvitelli—arquitecto y pintor italiano de renombre—el diseño y la construcción de un acueducto que solucionara los problemas de abastecimiento de agua de la región. Según detalla el Archivio di Stato di Napoli, la ambición del proyecto era evidente: se pretendía transportar agua desde las laderas del Monte Taburno hasta el Palacio Real de Caserta y el cercano complejo de San Leucio, ambos ejemplos ejemplares de la arquitectura borbónica y de la racionalización del uso del agua en Europa.

Miles de trabajadores participaron en la edificación de la estructura, que requirió 17 años de esfuerzo y coordinación. Finalmente, el acueducto fue inaugurado el 7 de mayo de 1762, aunque los ajustes finales y detalles de diseño se concluyeron en 1770. Este extenso y complejo proceso transformó radicalmente la región, facilitando el desarrollo del Palacio y permitiendo el crecimiento de actividades industriales y agrícolas, gracias a la disponibilidad constante de agua.

Con 38 kilómetros de longitud,
Con 38 kilómetros de longitud, el Acueducto Carolino fue el puente más largo de Europa en el siglo XVIII (foto: Wikipedia)

Un diseño que desafió la geografía y el tiempo

De acuerdo con el portal Archinform, el Acueducto Carolino se extiende a lo largo de 38 kilómetros, cruzando terrenos irregulares, valles y áreas montañosas. La necesidad de superar diversos desafíos geográficos obligó a Vanvitelli y su equipo a combinar soluciones de ingeniería singulares: tramos subterráneos, tramos aéreos y sistemas de soporte que aseguran la estabilidad de la estructura aún hoy.

El punto más célebre del recorrido es el conocido como “Los puentes del valle” (Ponti della Valle), que cruza la carretera SP335. Este sector elevado se apoya en 44 pilones cuadrados, alcanza una longitud de 529 metros y una altura máxima de 55,8 metros. Dichas dimensiones, inéditas para su época, le otorgaron el título de puente más largo de Europa en el siglo XVIII.

Además de su envergadura, el acueducto destaca por su extraordinario estado de conservación. A pesar del paso del tiempo, la estructura mantiene su integridad arquitectónica y funcional, testificando la maestría de sus constructores.

El diseño del Acueducto Carolino
El diseño del Acueducto Carolino superó desafíos geográficos mediante tramos subterráneos, aéreos y sistemas de soporte avanzados (foto: Wikipedia)

Un pasado glorioso para la Humanidad

El reconocimiento internacional al Acueducto Carolino llegó en 1997, cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Este galardón subraya la relevancia histórica, arquitectónica y cultural de la obra, que no solo servía para dotar de agua a la corte, sino que articulaba el desarrollo económico y social de la región.

Hoy, la mayor parte del recorrido del acueducto se conserva, permitiendo a visitantes e investigadores admirar la magnitud y belleza arquitectónica de sus arcos, sus tramos elevados y sus puentes. La estructura ha resistido guerras, terremotos y la erosión natural, permaneciendo como símbolo de innovación, permanencia y visión a largo plazo.

La combinación de ingeniería avanzada y sensibilidad estética—tan característica de la obra de Vanvitelli—confiere al Acueducto Carolino un aura única. La decisión de Carlos de Borbón de rendir homenaje a su dinastía, bautizando la estructura con su nombre, añade un matiz personal a la epopeya técnica que representa.

Más allá de su función original, el Acueducto Carolino se ha transformado en un referente para la ingeniería y la historia europea. Las visitas guiadas y el interés académico confirman su posición central en el relato del patrimonio italiano. Numerosos especialistas resaltan que, en su época, este coloso inspiró futuras construcciones hidráulicas y marcó el estándar para grandes infraestructuras europeas.

Temas Relacionados

Acueducto CarolinoIngeniería hidráulicaNápolesPatrimonio de la HumanidadUNESCONewsroom BUE

Últimas Noticias

El padre que desafío a la dictadura de Pinochet y se inmoló para pedir la liberación de sus hijos: “Fue un acto de amor y rebeldía”

Sebastián Acevedo salió a buscar a dos de sus cuatro hijos que habían sido detenidos por las fuerzas de la dictadura chilena. Como no los halló y ante el silencio de los organismos estatales, se quemó a lo bonzo. “No lo hizo sólo por sus hijos, sino por todo Chile”, definieron desde la militancia

El padre que desafío a

Las historias inéditas de Pablo Escobar durante su encierro VIP en la cárcel que él mismo mandó a construir: fiestas, fugas y lujo

La declaración ante el fiscal que él mismo suspendió porque le dolía la cabeza; su burla a la Justicia junto a sus secuaces; el intento de secuestro de su hijo que frustró a pura amenaza detrás de las rejas; su calabozo decorado con obras de arte; las prácticas de tiro con fusiles Colt AR-15 Sauet; las noches con postulantes a concursos de belleza; y la huida con destino a una piscina de aguas claras

Las historias inéditas de Pablo

Un 11 de noviembre a las 11:11 de la mañana: cuando Alemania se rindió en un vagón de tren y puso fin a la Primera Guerra Mundial

En un bosque a 80 kilómetros de París, luego de más de cuatro años de enfrentamientos entre potencias que dejó un saldo de 10 millones de militares y 13 millones de civiles muertos, se decretó el cese al fuego de la Gran Guerra. Los diferentes destinos del “vagón del armisticio” y la revancha de Hitler en la Segunda Guerra Mundial

Un 11 de noviembre a

La dramática historia del ferry Heweliusz, el accidente más trágico de Polonia que se convirtió en serie

Basada en hechos reales, la producción polaca explora el dramático naufragio ocurrido en 1993, que dejó solo nueve sobrevivientes. Cómo este accidente forzó reformas para generar procesos más independientes de investigación

La dramática historia del ferry

El misterioso naufragio del Edmund Fitzgerald, el coloso de los lagos que enfrentó olas de diez metros y desapareció sin dejar rastro

El barco estadounidense se hundió durante una tormenta el 10 de noviembre de 1975. Los 29 tripulantes de la embarcación continúan desaparecidos

El misterioso naufragio del Edmund
DEPORTES
Barco reveló cuál fue su

Barco reveló cuál fue su plan para volver a la selección argentina, contó qué le pidió a Paredes tras el Superclásico y dejó una frase sobre Boca

Preocupación en Inglaterra: la violenta escena que vivieron una figura de la Premier League y su familia con un grupo de ladrones en su mansión

Las fotos de los nietos de Donald Trump con Lionel Messi y los jugadores de Inter Miami en el partido ante Nashville

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

TELESHOW
El conmovedor homenaje de Araceli

El conmovedor homenaje de Araceli González a su madre: “Cuidó de nosotros sola y con mucha dignidad”

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Robo a museos: ladrones escapan

Robo a museos: ladrones escapan con oro antiguo en el Museo Nacional sirio

Bolivia: Gasto millonario en publicidad estatal durante la gestión de Luis Arce reabre el debate sobre la pauta oficial

Jorge Glas fue trasladado a la nueva megacárcel de Ecuador

El sindicalista Marcelo Balcedo analiza demandar a Argentina y Uruguay por 200 millones de dólares

Denuncian que Costa Rica es el epicentro de la represión transfronteriza contra los exiliados nicaragüenses