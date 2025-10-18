Historias

Fue arrestado por un pelea, lo encerraron en una celda de piedra y se convirtió en el único sobreviviente del volcán que arrasó una ciudad

El 8 de mayo de 1902, el Monte Pelée destruyó por completo la ciudad caribeña de Saint-Pierre y causó la muerte de casi todos sus habitantes. Solo un hombre, encarcelado horas antes de la erupción, logró sobrevivir gracias a los gruesos muros de su celda subterránea

Por Brisa Bujakiewicz


Louis-Auguste Cyparis (Composición fotográfica)
Louis-Auguste Cyparis (Composición fotográfica)

El 8 de mayo de 1902, la ciudad de Saint-Pierre, situada en la isla caribeña de Martinica, experimentó uno de los mayores desastres volcánicos de la historia. En una mañana que prometía transcurrir con normalidad, el volcán Monte Pelée entró en erupción y desató la destrucción total. La tragedia se desarrolló a tal velocidad que, en cuestión de minutos, los edificios, las calles y las vidas de casi todos sus residentes desaparecieron bajo nubes de cenizas, dejando como único superviviente a un hombre encarcelado en una celda subterránea.

Según relatos recogidos en la serie de crónicas sonoras del equipo de Atlas Obscura, Saint-Pierre, conocida hasta entonces como la “París del Caribe”, funcionaba como un importante centro cultural y económico de la colonia francesa de Martinica.

Ruinas de la prisión de
Ruinas de la prisión de St. Pierre. A la derecha se observa la celda con la pequeña ventana que salvó la vida de Cyparis (Wikimedia Commons)

El 7 de mayo de 1902, varios residentes del campo llegaron alarmados por la actividad inusual en el cercano Monte Pelée, situado a casi 13 kilómetros de la ciudad. Informaron a las autoridades sobre gases emanando del volcán, bandadas de aves descendiendo y diversos animales, como serpientes y hormigas, huyendo hacia el núcleo urbano. De acuerdo con Atlas Obscura, este comportamiento natural generó preocupación en la población, aunque los funcionarios desestimaron cualquier peligro inminente.

Los responsables municipales restaron importancia a las advertencias. Aseguraron que la inquietud era infundada. En lugar de coordinar una evacuación, los esfuerzos oficiales se centraron en el orden público. El caso de Ludger Sylbaris, un trabajador portuario conocido por su carácter conflictivo, resultó representativo de la actitud de las autoridades.

Saint Pierre antes de la
Saint Pierre antes de la erupción (1902) (Wikimedia)

Sylbaris había sido arrestado la noche anterior por protagonizar una pelea y fue confinado en una celda de aislamiento excavada parcialmente en la ladera de una colina, con muros de piedra gruesa y sin muebles ni ventanas, salvo una rendija bajo la puerta.

Al amanecer del 8 de mayo, la erupción del Monte Pelée sorprendió a la ciudad con un estruendo devastador. De acuerdo con los testimonios analizados en el programa, la explosión provocó la formación de nubes negras que oscurecieron el cielo en un radio de más de 80 kilómetros. La combinación de gases tóxicos sobrecalentados, ceniza y rocas descendió a una velocidad cercana a 640 kilómetros por hora, arrasando todo a su paso.

Ruinas de St.Pierre fotografiadas después
Ruinas de St.Pierre fotografiadas después del cataclismo de 1902 (Wikimedia)

Los testigos supervivientes a cierta distancia afirmaron luego que “fue imposible escapar”. Según precisó Forbes, la tasa de supervivencia entre los habitantes de Saint-Pierre fue prácticamente nula. Casi todos los residentes murieron de forma inmediata. En una ciudad acostumbrada al bullicio del comercio y la vida cultural, el vacío fue absoluto.

Tras varios días, un grupo de exploradores que inspeccionaba las ruinas localizó sonidos humanos provenientes de una estructura semienterrada bajo los restos del teatro municipal. Al retirar escombros y abrir la celda, hallaron a Ludger Sylbaris gravemente herido, pero aún con vida.

Nube ardiente o flujo piroclástico
Nube ardiente o flujo piroclástico fatal en descenso sobre St. Pierre (Wikimedia)

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la celda de Sylbaris, gracias a su ubicación semienterrada y sus muros de piedra, lo protegió de la oleada de calor y gases letales exteriores. El hombre tapó la rendija de la puerta con su ropa y la humedeció con orina para minimizar la entrada de aire tóxico y calor extremo, lo que le permitió tolerar temperaturas que, fuera de esos muros, resultaban inviables para la supervivencia.

Tras varias semanas de recuperación, Sylbaris recibió el perdón oficial por parte de las nuevas autoridades insulares. Según Forbes, ese indulto respondió tanto a la gravedad de sus heridas como a la imposibilidad de confirmar sus cargos, dado que la documentación y los funcionarios policiales habían desaparecido con la catástrofe.

Nube piroclástica sobre los restos
Nube piroclástica sobre los restos de St.Pierre fotografiada el 6 de junio de 1902. (Wikimedia)

Posteriormente, el sobreviviente se asoció al famoso circo Barnum & Bailey en Estados Unidos, donde narró su experiencia y se convirtió en una figura reconocida a nivel nacional por haber sobrevivido a uno de los peores desastres naturales del siglo XX.

El episodio de Saint-Pierre consolidó al Monte Pelée como un referente internacional en la historia de los volcanes activos y mostró los riesgos de ignorar las señales naturales de peligro inminente.

En la actualidad, Saint-Pierre es una localidad pequeña en comparación con la ciudad que supo ser antes de 1902. Según datos de Atlas Obscura, hoy cuenta con pocos miles de habitantes. La celda que salvó la vida de Ludger Sylbaris sigue siendo un sitio histórico accesible para visitantes, mientras que el Monte Pelée permanece activo y vigilado por organismos internacionales.

Temas Relacionados

Monte PeléeLudger SylbarisSaint-PierreDesastre volcánicoNewsroom BUE

