Fue diagnosticado con ELA, le dieron seis meses de vida y rompió cuatro récords mundiales en un solo día

Fue diagnosticado con ELA, le dieron seis meses de vida y rompió cuatro récords mundiales

Paul Jameson, un empresario británico de 65 años, desafió las expectativas médicas y personales al establecer cuatro récords mundiales Guinness en pruebas de silla de ruedas en un solo día. El hombre, oriundo de Godalming, Surrey, fue diagnosticado con ELA ocho años atrás, una enfermedad que le imposibilita caminar y hablar.

La hazaña se desarrolló en el aeródromo de Dunsfold y reunió a cientos de asistentes. La propuesta tuvo como propósito recaudar fondos y generar conciencia sobre la enfermedad de la neurona motora, una condición que ha marcado profundamente su vida y la de sus familiares.

Fue diagnosticado con ELA y rompió cuatro récords Guinness

El evento, concebido como una jornada benéfica para la Asociación MND, se vivió en un medio de entusiasmo y apoyo colectivo. Entre los presentes destacó la figura del actor y exfutbolista Vinnie Jones, quien calificó a Jameson como “inspirador” y una multitud que se acercó y ovacionó por su historia de vida y los recientes logros.

Desde su diagnóstico en 2017, Jameson se propuso escalar el Monte Blanc en los Alpes y el Kilimanjaro en África. Se trata de un hombre que desde muy joven incorporó una pasión por el deporte y que logró, con colaboración de familiares y profesionales, quedar en los libros de historia. De este modo, superó cuatro desafíos que le valieron cuatro récords mundiales.

En la modalidad de la milla más rápida empujando una silla de ruedas, tanto en la clase femenina como masculina, logró un tiempo de seis minutos y 47 segundos con Luci Delaney y de cinco minutos y 14 segundos con Iain Plumb. Con estos tiempos, Récord Guinness certificó las dos primeras marcas globales del hombre.

Además, junto a su equipo, cubrió 400 metros en una silla de ruedas tirada por perros en 44,9 segundos y alcanzó una distancia de 547 metros en un minuto en la misma modalidad. Al reflexionar sobre el evento, Jameson describió la atmósfera en la pista como “electrizante” y destacó el apoyo recibido, que motivó a todos los participantes a esforzarse al máximo.

Sobre la experiencia de ser arrastrado por seis perros esquimales, destacó su rapidez y mencionó que hasta lo dejaron sin aliento, agregando que tiene un gran cariño por los perros. A partir de ello, consideró ese momento como especialmente significativo.

Paul Jameson batió cuatro Récord Guinness tras ser diagnosticado con ELA (Captura video)

El diagnóstico de Jameson y su historia de superación

Su historia de vida está marcada por su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en su variante conocida como parálisis bulbar progresiva. Esta condición afecta principalmente los músculos de la cara, la garganta y la lengua, lo que impide que Jameson pueda hablar o mover esta parte del cuerpo.

Los primeros síntomas aparecieron en el otoño de 2016, cuando comenzó a notar dificultades para hablar. Su esposa, Jess, que se dedica a la medicina, le aconsejó buscar atención especializada. Tras una serie de pruebas, recibió el diagnóstico un 12 de junio de 2017, enfrentando entonces un pronóstico de solo seis meses de vida.

En función la evaluación de los profesionales, decidió crear una lista de deseos de los cuales llegó a cumplir 50, incluidos los cuatro récord Guinness. A pesar de que sus músculos se iban deteriorando progresivamente, comenzando por la región de la boca, se mantuvo positivo y muy acompañado de su familia. Actualmente, perdió la capacidad de hablar, caminar y tragar con normalidad.

El apoyo de la familia

El impacto emocional de la jornada quedó reflejado en los testimonios de quienes acompañaron a Jameson. Su hijo David, de 32 años, calificó el día como “absolutamente mágico”, resaltando la energía positiva de los asistentes y el efecto motivador que tuvo en su padre.

“Realmente te da fe en la humanidad y en lo increíbles que pueden ser las personas. Es mágico cómo algo tan trágico se ha convertido en algo tan triunfante”, afirmó. Por su parte, Vinnie Jones elogió el logro de Jameson, calificándolo de “magnífico”.

Al concluir la jornada, decidió expresó su profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible el evento, dejando claro que el apoyo recibido fue fundamental para transformar un reto personal en una celebración colectiva de superación, solidaridad y que dejó un mensaje de superación muy importante.