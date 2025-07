El hecho real que inspiró Jeremy de Pearl Jam y la tragedia detrás de su éxito

“Papá no prestó atención... A mami no le importaba”, repite Eddie Vedder en Jeremy, uno de los hits de Pearl Jam que comparte altar con clásicos como Even Flow y Black. La publicación del tema generó controversia e incluso alentó una masacre. Para muchos fanáticos de la banda, la canción es una de las favoritas, pero tras su letra se esconde una tragedia. El cantante se inspiró en un adolescente de 15 años que, el 8 de enero de 1991, se quitó la vida frente a su maestra y sus compañeros.

Jeremy Delle entró al aula del Richardson High School en Texas y, sin previo aviso, tomó un arma y acabó con su vida. Probablemente ya lo había decidido antes. Quizás el hacerlo frente a más de treinta personas era su último grito de ayuda. Momentos antes, el joven había dejado una carta a uno de sus amigos, en la cual daba las razones de su decisión aunque nunca se hicieran públicas. En aquel momento, la noticia se difundió por todos los medios norteamericanos.

“Lo leí en un artículo de un diario y me relacioné totalmente porque tuve una experiencia muy similar con un niño con el que crecí. Estuve en un par de instancias con él. Su mundo explotó. Se asustó un poco y trajo un arma a la clase un día. Era una clase de geografía y disparó a una pecera. Yo estaba en el pasillo y recuerdo haberlo oído”, contó Eddie Vedder en una entrevista con Billboard, años después.

Jeremy Delle, el adolescente cuya historia dio origen a la canción, se quitó la vida en su escuela en 1991 (Crédito: WFAA)

El cantante afirmó que escribió la canción porque quedó impactado con la noticia de la muerte de Jeremy y revivió su experiencia. Al empezar a escribir optó por no entablar contacto con los familiares y amigos del adolescente, aunque no tuviera la historia completa, consideró que era la mejor forma de no causarles más dolor.

La canción que generó una nueva desgracia

Pero la tragedia no finalizó en la letra. En junio de 1992, en Londres, Pearl Jam filmó el video de Jeremy. El cortometraje incluía la participación del actor Trevor Wilson, quien hacía el papel del adolescente.

Durante el video se puede ver cómo Wilson pelea con sus padres. Palabras como “problema”, “niño”, “ignorado” aparecen durante el video. Al final, Jeremy entra al salón de clases, le tira una manzana a la profesora, saca del bolsillo una pistola, se la coloca en la boca y cierra los ojos. La última toma es de sus compañeros asombrados, manchados de sangre.

El video, estrenado el 1° de agosto de 1992, fue un éxito rotundo. Ganó cuatro premios en los MTV Video Music Awards e incluso un premio al video del año. Pero las restricciones impuestas por MTV en la emisión del video generaron confusión sobre el desenlace de la historia.

El video de 'Jeremy' fue censurado por MTV, generando confusión sobre el desenlace de la historia (Captura de video)

La cadena exigió que no se incluyera la escena en la que el personaje central coloca la pistola en su boca y acciona el gatillo. Esto llevó a interpretaciones erróneas como la que el protagonista atacaba a sus compañeros. El impacto trascendió la industria musical.

En 1996 ocurrió un tiroteo en la Frontier Junior High School de Moses Lake, Washington. Un estudiante asesinó a tres compañeros e hirió a cuatro. El responsable declaró que tanto la canción como el video lo influenciaron para ejecutar los asesinatos.

Cabe destacar que, en 2017, Billboard dio a conocer la muerte de Trevor Wilson, el joven protagonista de Jeremy. Tras investigar sobre el joven actor, confirmaron que Wilson “murió trágicamente en agosto de 2016, cuando se ahogó en Puerto Rico”. Fue el primer y único papel que realizó.

Trevor Wilson, actor que interpretó a Jeremy en el video, falleció trágicamente en 2016 en Puerto Rico (Captura de video)

El 4 de junio de 2020, con motivo del Día Nacional de la Concientización sobre la Violencia con Armas, Pearl Jam publicó en su canal de YouTube la versión sin censura del video de Jeremy.

Qué dijo la familia de Jeremy sobre la canción

Si bien al momento de salir la canción no hubo repercusión por parte de la familia de Jeremy Delle, más de veinte años después, la madre y amigos del joven rompieron el silencio. En una entrevista con WFAA de los Estados Unidos, Wanda, madre del adolescente señaló: “Ese día que murió no definió su vida. Era un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, un nieto. Era un amigo. Tenía talento”.

Respecto al momento en que se enteró sobre la muerte de su hijo, Wanda explicó: “Estaba en el trabajo. No lo creí. Estaba en estado de shock. No era mi hijo del que hablaban. Iba a recogerlo esa tarde en la escuela. Luego entré como en una neblina”.

Entrevista a la madre de Jeremy , protagonista de la cancion de Pearl Jam

Con las paredes de su hogar aún adornadas por las creaciones de su hijo, Wanda canaliza su dolor a través del acompañamiento a otras madres que atraviesan situaciones similares. “Era muy talentoso. Ganó el primer premio en la Feria Estatal de Texas. Todo eso antes de los 12”, dijo.

Por su parte, Brittany King, una de las compañeras de Jeremy que fue testigo de la tragedia, opinó sobre el tema de la legendaria banda. “Estaba enojada con ellos por escribir esa canción. Pensé: ´No saben lo que pasó. No estaban ahí. Esa historia no es exacta´”.

Asimismo, aseguró que el acontecimiento para ella fue “una gran llamada de atención”. “Crecí de repente. Tenía 16 años y fue como entender que la vida no es pura alegría todo el tiempo. Esto es la realidad, las tragedias suceden”, manifestó.

Jeremy junto a su mamá Wanda (Crédito: WFAA)

Respecto al momento en que su compañero se disparó, King indicó: “Todos los estudiantes corrimos hacia el fondo del aula y nos acurrucamos. En un momento pensé: ´¿Debo mirar hacia atrás?´ Y miré, no sé por qué. Y nunca lo olvidaré. Nunca”.

La letra completa de la canción

En casa haciendo dibujos.

De las cimas de las montañas

En la parte superior el sol amarillo limón

Los brazos levantados en una V

Yacía muerto en un charco granate

Papi no le dio atención, el hecho es que a mamá no le importó.

El rey Jeremy, el malvado

Oh, gobernó su mundo

Jeremy habló hoy en clase

Jeremy habló hoy en clase

Claramente lo recuerdo

El niño parecía una pequeña mierda inofensiva

Pero desatamos al león.

Crujió los dientes y mordió el pecho de la dama hundida

Como podría olvidarlo

Y me golpeó con una sorpresa a la izquierda.

Mi mandíbula dejó de doler

Abandonado abierto

Como el día

Oh como el día en el que escuché

Papi no le dio cariño

Y el chico era algo que mamá no usaría.

Rey Jeremy, el malvado

Gobernó su mundo

Jeremy habló hoy en clase

Jeremy habló hoy en clase

Jeremy habló hoy en clase

Trata de olvidar esto (trata de olvidar esto)

Intenta borrar esto (intenta borrar esto)

De la pizarra

Jeremy habló hoy en clase

Jeremy habló hoy en clase