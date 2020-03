Los aviadores no sólo debían lidiar con el temor a morir y con las complejidades técnicas de la misión, también querían que su sacrificio tuviera sentido y que su logro se reflejara en verdadero daño al enemigo. “Que no sea sólo un barquito sino un grandioso portaviones” era una frase que aparecía en algunas plegarias previas al despegue. Al principio e hacía hincapié en que debían elegir bien su objetivo. Que no debían desperdiciar ni su vida ni el material. Si el objetivo no era claro ni valioso debían regresar a la base, a esperar una nueva misión. En los primeros tiempos de las misiones especiales, los regresos a la base eran frecuentes. Algunos investigadores calculan que la mitad de los vuelos se suspendía por no encontrar el objetivo que habían salido a buscar. Pero los reveses de los últimos meses de la guerra hicieron que los altos mandos olvidaran este postulado sensato. En el transcurso de esos días los aviones despegaban sólo con el combustible necesario para llegar hasta el blanco: no tenían cómo regresar. La escasez y la desesperación multiplican las malas decisiones.