8 cualidades esenciales de los líderes exitosos

Según Linda Hill, profesora de la Harvard Business School, y una de las principales expertas en liderazgo del mundo, los líderes estrella no nacen con capacidades sobrehumanas. Más bien, tienden a ponerse intencionalmente en situaciones en las que tienen que aprender, adaptarse y crecer.

Estas son las ocho cualidades más importantes para un liderazgo exitoso, según Hill.

1. AUTENTICIDAD

Hill dice que, como líder, debe encarnar lo mejor de sí mismo, la versión que no sólo es altamente efectiva, sino que también es capaz de motivar e inspirar a quienes lo rodean.

Comience por pedir retroalimentación a sus compañeros en situaciones de baja presión y avance hasta escenarios de mayor riesgo. No se detenga en lo negativo y en las cosas que tiene que arreglar. En su lugar, Hill recomienda "centrarse en lo positivo".

2. CURIOSIDAD

Hill dice que la curiosidad es una forma de pensar: "Se trata de mirar a la vuelta de la esquina, explorar territorios inexplorados y tratar de comprender el arte de lo posible". Los grandes líderes tienen la capacidad de analizar situaciones y problemas desde el punto de vista de partes interesadas externas, como clientes o competidores.

3. DESTREZA ANALÍTICA

Tomar decisiones acertadas depende de su capacidad para aprovechar su experiencia junto con una combinación de análisis, experiencia y juicio ético, dice Hill. Si bien el conocimiento de los datos es primordial para los líderes, "no se trata de estar impulsados por los datos, sino de estar informados por los datos".

Como líder, debe sumergirse en la complejidad de la recopilación de datos, comprender sus implicaciones y estar atento a posibles sesgos.

4. ADAPTABILIDAD

La adaptabilidad fomenta una cultura de equipo ágil, dice Hill. Le permite responder rápidamente a diferentes dinámicas, pivotar cuando sea necesario y aprovechar nuevas oportunidades y desafíos. Aprendemos haciendo, por lo que es necesario asumir tareas y buscar experiencias que exijan flexibilidad, dice Hill. "Esforzarse de esta manera también ampliará su crecimiento y desarrollo personal", dice.

5. CREATIVIDAD

Cualquier idea que sea nueva y útil para la organización es creatividad, afirma Hill. Las ideas más innovadoras a menudo surgen de lo que ella llama lo "posible adyacente", es decir, el abanico de posibilidades que tenemos inmediatamente a nuestro alcance.

Su papel como líder no es necesariamente generar todas las grandes ideas por su cuenta, sino más bien establecer un entorno que fomente la creatividad en los demás.

6. COMODIDAD CON LA AMBIGÜEDAD

Manejar la ambigüedad consiste en mantener las ideas contradictorias en su cabeza y lidiar con las prioridades en competencia que parecen igualmente importantes, dice Hill. Aceptar la ambigüedad requiere sumergirse en la complejidad de diferentes situaciones, afirma. Pregunte muchos "qué pasaría si" y "y qué pasa", y analice las cosas desde diferentes perspectivas.

7. RESILIENCIA

Seguir adelante con una visión inquebrantable puede significar problemas en el dinámico y competitivo entorno empresarial actual, afirma Hill. Los líderes exitosos reconocen la naturaleza fluida de las situaciones y se esfuerzan por comprender el contexto cultural en el que operan.

8. EMPATÍA

Los líderes deben fomentar las relaciones, generar confianza e interactuar activamente con los miembros de su equipo. "Debe ser capaz de ponerse en el lugar de los miembros de su equipo; comprender lo que les importa, cuáles son sus prioridades e identificar los puntos en común", dice Hill. Como líder, es imperativo que usted busque deliberadamente personas más allá de sus círculos habituales, explica.

Según Hill, convertirse en un gran líder es un proceso que se desarrolla al aceptar desafíos, buscar retroalimentación, fomentar conexiones y cultivar la comprensión.

