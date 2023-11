Cómo tener una reunión exitosa con el jefe de su jefe

Melody Wilding es entrenadora ejecutiva.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

¿Qué tan bien conoce al jefe de su gerente? ¿Cuánto tiempo ha pasado con ellos sin la presencia de su jefe? Si es como la mayoría de los profesionales con los que trabajo, la respuesta a estas preguntas probablemente sea "muy poco". Y, sin embargo, la gestión no se limita a influir en su jefe inmediato. También requiere que establezca relaciones con líderes que se encuentran más arriba en su cadena de mando.

Una de las formas más efectivas de forjar una conexión con quienes están por encima de usted es a través de una reunión de salto de nivel. En pocas palabras, un salto de nivel es una reunión individual entre usted y el jefe de su jefe. Es una oportunidad para comunicarse directamente con un superior con el que quizá no tenga mucho acceso o interacción regular.

Si bien es posible que haya asumido que esta práctica es solo para empleados junior, saltar niveles se vuelve más valioso a medida que asciende y avanza en su carrera. A medida que el alcance de las responsabilidades y el impacto de sus acciones se vuelven más amplios, saltarse niveles garantiza que no solo sea eficaz en su función, sino que también esté alineado, informado y sea cada vez más visible.

He aquí cómo configurar, mantener y aprovechar conversaciones de nivel superior para su propio beneficio y el de la organización en su conjunto.

TENGA EN CUENTA SU CULTURA

Antes de programar un salto de nivel, considere la cultura de su lugar de trabajo y cómo se percibiría esta solicitud. ¿Sería bienvenido o visto como una amenaza? Algunas empresas fomentan la comunicación abierta, mientras que otras pueden tener estructuras más jerárquicas. Reflexione sobre las interacciones pasadas y la retroalimentación de su supervisor. ¿Le han animado anteriormente a tomar la iniciativa o le han recomendado un enfoque más cauteloso? Esto puede ofrecer una idea sobre cómo podrían percibir su solicitud.

INFORME A SU JEFE

Si continúa, la transparencia es clave. Elija un momento privado en el que usted y su supervisor inmediato puedan tener una conversación sincera. Explique por qué cree que una reunión de nivel alto sería beneficiosa para usted y el equipo en su conjunto. Tal vez comparta cómo le ayudará a tomar decisiones informadas, reducir los intercambios o evitar sorpresas de último momento que consumen tiempo y recursos valiosos. Enfatice que su intención no es socavar ni pasar por alto a su gerente, sino mejorar su propia comprensión y alineación con la organización. Su jefe agradecerá comprender la motivación detrás de su solicitud.

DEFINA SUS METAS

Los ejecutivos están ocupados y lo último que usted quiere hacer es faltarle el respeto al tiempo de su nivel de salto al no estar preparado. Así que defina sus objetivos de antemano.

PREPARE PREGUNTAS PODEROSAS

Independientemente de lo que quiera obtener de la conversación, su trabajo principal es escuchar. Siga la regla 70/30: debe intentar hablar el 30% del tiempo y permitir que el jefe de su jefe hable el 70% del tiempo. Al escuchar más, podrá aprovechar sus experiencias y conocimientos, y podrá captar más fácilmente los matices.

CONSTRUYA LA RELACIÓN

Construir una relación genuina y significativa con cualquier persona, especialmente con el gerente de su gerente, consiste en demostrar constantemente respeto, integridad e iniciativa. Un poco de agradecimiento ayuda mucho, así que siempre envíe un correo electrónico de seguimiento después de la reunión para agradecer a su jefe de nivel superior por su tiempo.

Tomarse el tiempo y el esfuerzo para invertir en relaciones ascendentes, como aquellas con gerentes de alto nivel, requiere estrategia, humildad y diligencia. Al fin y al cabo, el liderazgo no se trata sólo de gestionar a los que están debajo de usted, sino también de sortear las complejidades.

