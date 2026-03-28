Guatemala

Tribunal suspende cárcel “El Triunfo”: Frenan obra sobre terreno expropiado al narcotráfico en Guatemala

Un freno en seco ha recibido la estrategia de seguridad del Organismo Ejecutivo. La justicia guatemalteca ha ordenado la suspensión inmediata de la construcción del nuevo centro de detención de máxima seguridad destinado a líderes de maras y pandillas

Guardar
El presidente Bernardo Arévalo recorrió ayer 27 de marzo, el terreno donde se construía la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, en Izabal, antes de la suspensión ordenada por la justicia (Foto cortesía @BArevalodeLeon).
El presidente Bernardo Arévalo recorrió ayer 27 de marzo, el terreno donde se construía la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, en Izabal, antes de la suspensión ordenada por la justicia (Foto cortesía @BArevalodeLeon).

En una decisión que altera la estrategia penitenciaria del Gobierno guatemalteco, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal, constituida en Tribunal de Amparo, ha dispuesto la suspensión inmediata y provisional de la construcción del centro de detención de máxima seguridad conocido como “El Triunfo”. La resolución, emitida en respuesta a un amparo solicitado por ciudadanos particulares, impacta de lleno en uno de los proyectos más visibles de la administración de Bernardo Arévalo.

El fallo judicial, difundido este día 28 de marzo de 2026, establece que la obra destinada a recluir a líderes de maras, pandillas y criminales transnacionales debe paralizarse de inmediato, mientras se resuelve el fondo del proceso en instancias superiores.

La construcción, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se había presentado como una pieza clave para aislar a cabecillas de estructuras delictivas que, según las autoridades, continúan ordenando crímenes desde las actuales prisiones.

La Sala Mixta de Izabal fundamentó la suspensión en la necesidad de evitar daños de difícil reparación. En la resolución oficial, el tribunal declaró: “Se deja en suspenso de manera inmediata y también de manera provisional, el acto reclamado consistente en: la construcción del centro de detención preventiva de máxima seguridad específico para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”.

Fragmento de la resolución judicial que ordena la suspensión inmediata y provisional de la construcción del centro de detención de máxima seguridad “El Triunfo” en Izabal (Radio TGW).
Fragmento de la resolución judicial que ordena la suspensión inmediata y provisional de la construcción del centro de detención de máxima seguridad “El Triunfo” en Izabal (Radio TGW).

El tribunal ordenó notificar por única vez a las máximas autoridades de seguridad del país: el Ministro de Gobernación (MINGOB) y el Ministro de la Defensa Nacional (MINDEF). Ambos funcionarios deberán presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de lo ordenado en un plazo de 24 horas.

Aunque los motivos exactos de la queja no se detallan íntegramente en el fallo, este tipo de acciones suele vincularse por:

  • Falta de consulta comunitaria
  • Ausencia de estudios de impacto ambiental
  • Cuestionamientos sobre la propiedad del inmueble.
Gobierno de Guatemala coloca la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo
La justicia de Izabal otorgó un plazo de 24 horas a las autoridades para informar sobre el cumplimiento del freno a la construcción (Foto cortesía @_SPGuatemala).

Implicaciones para la política de seguridad

La suspensión de “El Triunfo” representa un reto logístico para el Sistema Penitenciario de Guatemala, que enfrenta severos problemas de hacinamiento y control sobre las jefaturas criminales dentro de las cárceles existentes. El Gobierno argumenta que el nuevo centro es indispensable para aislar a quienes coordinan extorsiones y homicidios desde prisión.

El uso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción pretendía centralizar el control, agilizar los plazos y reducir costos, además de evitar posibles irregularidades en licitaciones con empresas privadas. No obstante, toda la maquinaria estatal permanece en pausa, a la espera de que un tribunal de la capital decida si el amparo provisional se mantiene o se revoca.

Un terreno con historia criminal y un proyecto bajo escrutinio judicial

El terreno sobre el que se proyectó la cárcel tiene un pasado marcado por actividades criminales. Según declaraciones del propio presidente Bernardo Arévalo, el espacio funcionó durante años como centro de operaciones logísticas para el narcotráfico, el contrabando y el acopio ilegal de recursos minerales. “El sitio fue utilizado para el tráfico de drogas y la extracción ilícita de jade y oro”, detalló el mandatario en mensajes institucionales.

Gobierno de Guatemala coloca la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo
El predio en Izabal, anteriormente centro de acopio de oro y drogas del narcotráfico, donde hoy las obras permanecen detenidas por orden judicial (Foto cortesía @_SPGuatemala).

Por lo que, el Gobierno buscó transformar ese terreno, adquirido por el Estado tras años de control criminal, en un símbolo de legalidad y control institucional. El desenlace dependerá de las futuras resoluciones judiciales en la capital, que marcarán el destino de uno de los proyectos más grandes de la administración de Bernardo Arévalo.

Temas Relacionados

GuatemalaIzabalEl TriunfoCárcel de máxima seguridadNarcotráficoBernardo Arévalo

Últimas Noticias

La COEXPORT lanza plataforma digital en El Salvador para potenciar negocios internacionales

El nuevo portal busca impulsar los vínculos comerciales de empresas salvadoreñas en el exterior mediante la integración de herramientas tecnológicas y alianzas estratégicas que promueven la modernización del sector exportador y el desarrollo de talento humano especializado.

La COEXPORT lanza plataforma digital en El Salvador para potenciar negocios internacionales

Fe bajo asedio en Nicaragua: Daniel Ortega veta más de 20,000 procesiones de Semana Santa en tres años

El despliegue de hasta 14,000 agentes para vigilar templos demuestra que, para el Estado, la expresión religiosa es tratada actualmente como una cuestión de seguridad nacional o un acto de oposición política

Fe bajo asedio en Nicaragua: Daniel Ortega veta más de 20,000 procesiones de Semana Santa en tres años

Costa Rica se posiciona como referente mundial en innovación agrícola con su producción de semillas de algodón

Con más de 300 hectáreas cultivadas, exportaciones hacia Estados Unidos y tecnología de punta, el país centroamericano se consolida como un hub clave en investigación y desarrollo de algodón

Costa Rica se posiciona como referente mundial en innovación agrícola con su producción de semillas de algodón

Panamá medirá avances en su sistema educativo con el regreso a la prueba PISA en 2029

El anuncio oficial plantea que el país buscará llegar a esa evaluación con cambios curriculares y docentes ya en marcha.

Panamá medirá avances en su sistema educativo con el regreso a la prueba PISA en 2029

Gobierno dominicano congela precios de combustibles y aplica subsidio de RD$1,682 millones

Mientras los mercados globales muestran una alta volatilidad, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) ha decidido congelar los precios locales de los hidrocarburos

Gobierno dominicano congela precios de combustibles y aplica subsidio de RD$1,682 millones

TECNO

Por qué fingir ser experto puede hacer fallar a la IA

Por qué fingir ser experto puede hacer fallar a la IA

Cuidado con la fuga de datos: el activo más valioso de tu compañía que los hackers quieren robar hoy

Meta despide a cientos y rebautiza a los que quedan: así luce la empresa de inteligencia artificial que viene

Cómo se verían Las guerreras K-pop y los Saja Boys en el universo Sonic

ChatGPT ahora puede darte el pronóstico del clima: así puedes activar la función

ENTRETENIMIENTO

El legado continúa: Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para competir en fisicoculturismo

El legado continúa: Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para competir en fisicoculturismo

Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Awards 2026 y dedicó unas palabras a Travis Kelce: “Me siento feliz, segura y libre”

La opinión de Sean Penn sobre el guion de “Una batalla tras otra”: “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”

“El furor del dragón”: Por qué Chuck Norris no quiso ser villano de Bruce Lee otra vez

Nicky Hilton, entre la discreción y el legado: la heredera que eligió el bajo perfil frente al brillo mediático

MUNDO

EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

La inteligencia artificial impulsa la eliminación de casi 200 libros en una escuela de Greater Manchester

El Ejército israelí atacó instalaciones navales y centros militares clave del régimen iraní

Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

La Policía francesa frustró un intento de atentado con bomba en París frente a un banco estadounidense: hay un detenido