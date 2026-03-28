Tribunal suspende cárcel “El Triunfo”: Frenan obra sobre terreno expropiado al narcotráfico en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo recorrió ayer 27 de marzo, el terreno donde se construía la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, en Izabal, antes de la suspensión ordenada por la justicia (Foto cortesía @BArevalodeLeon).

En una decisión que altera la estrategia penitenciaria del Gobierno guatemalteco, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal, constituida en Tribunal de Amparo, ha dispuesto la suspensión inmediata y provisional de la construcción del centro de detención de máxima seguridad conocido como “El Triunfo”. La resolución, emitida en respuesta a un amparo solicitado por ciudadanos particulares, impacta de lleno en uno de los proyectos más visibles de la administración de Bernardo Arévalo.

El fallo judicial, difundido este día 28 de marzo de 2026, establece que la obra destinada a recluir a líderes de maras, pandillas y criminales transnacionales debe paralizarse de inmediato, mientras se resuelve el fondo del proceso en instancias superiores.

La construcción, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se había presentado como una pieza clave para aislar a cabecillas de estructuras delictivas que, según las autoridades, continúan ordenando crímenes desde las actuales prisiones.

La Sala Mixta de Izabal fundamentó la suspensión en la necesidad de evitar daños de difícil reparación. En la resolución oficial, el tribunal declaró: “Se deja en suspenso de manera inmediata y también de manera provisional, el acto reclamado consistente en: la construcción del centro de detención preventiva de máxima seguridad específico para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”.

Fragmento de la resolución judicial que ordena la suspensión inmediata y provisional de la construcción del centro de detención de máxima seguridad “El Triunfo” en Izabal (Radio TGW).

El tribunal ordenó notificar por única vez a las máximas autoridades de seguridad del país: el Ministro de Gobernación (MINGOB) y el Ministro de la Defensa Nacional (MINDEF). Ambos funcionarios deberán presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de lo ordenado en un plazo de 24 horas.

Aunque los motivos exactos de la queja no se detallan íntegramente en el fallo, este tipo de acciones suele vincularse por:

Falta de consulta comunitaria

Ausencia de estudios de impacto ambiental

Cuestionamientos sobre la propiedad del inmueble.

La justicia de Izabal otorgó un plazo de 24 horas a las autoridades para informar sobre el cumplimiento del freno a la construcción (Foto cortesía @_SPGuatemala).

Implicaciones para la política de seguridad

La suspensión de “El Triunfo” representa un reto logístico para el Sistema Penitenciario de Guatemala, que enfrenta severos problemas de hacinamiento y control sobre las jefaturas criminales dentro de las cárceles existentes. El Gobierno argumenta que el nuevo centro es indispensable para aislar a quienes coordinan extorsiones y homicidios desde prisión.

El uso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción pretendía centralizar el control, agilizar los plazos y reducir costos, además de evitar posibles irregularidades en licitaciones con empresas privadas. No obstante, toda la maquinaria estatal permanece en pausa, a la espera de que un tribunal de la capital decida si el amparo provisional se mantiene o se revoca.

Un terreno con historia criminal y un proyecto bajo escrutinio judicial

El terreno sobre el que se proyectó la cárcel tiene un pasado marcado por actividades criminales. Según declaraciones del propio presidente Bernardo Arévalo, el espacio funcionó durante años como centro de operaciones logísticas para el narcotráfico, el contrabando y el acopio ilegal de recursos minerales. “El sitio fue utilizado para el tráfico de drogas y la extracción ilícita de jade y oro”, detalló el mandatario en mensajes institucionales.

El predio en Izabal, anteriormente centro de acopio de oro y drogas del narcotráfico, donde hoy las obras permanecen detenidas por orden judicial (Foto cortesía @_SPGuatemala).

Por lo que, el Gobierno buscó transformar ese terreno, adquirido por el Estado tras años de control criminal, en un símbolo de legalidad y control institucional. El desenlace dependerá de las futuras resoluciones judiciales en la capital, que marcarán el destino de uno de los proyectos más grandes de la administración de Bernardo Arévalo.