Las tensiones por la elección del rector de la USAC se intensifican ante acusaciones de fraude

La elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala programada para el 8 de abril ha escalado en tensiones y denuncias, a raíz de señalamientos sobre posibles irregularidades en el proceso.

El pleno del Consejo Superior Universitario (CSU) prevé debatir, durante la sesión virtual convocada para esta tarde a partir de las 15:00, temas esenciales para la votación, entre ellos la acreditación de solo siete cuerpos electorales, una decisión que ha sido criticada por distintos sectores como un mecanismo que podría favorecer la continuidad de prácticas controvertidas en la máxima casa de estudios.

El diputado José Chic, de la bancada VOS en el Congreso de la República de Guatemala, anunció en sus redes sociales la presentación de acciones legales para evitar lo que describió como “el fraude se repite en la USAC”.

Según Chic, la preocupación radica en la conducta de Walter Mazariegos, actual rector, quien —en palabras del legislador— “acredita solo a siete cuerpos electorales, asegurándose de que seis sean sus aliados”. Chic denunció formalmente a Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario por la supuesta exclusión de electores legítimos con el objetivo de “asegurar que continúe la cooptación de nuestra universidad”, de acuerdo a su declaración pública.

Este llamado de alerta también se manifiesta desde los propios estudiantes. Integrantes de los Cuerpos Electorales Universitarios del sector estudiantil, especialmente de las facultades de Agronomía, Arquitectura, Ingeniería, Farmacia, Veterinaria, Económicas y Medicina, han solicitado transparencia en el proceso de acreditación, exigiendo que la validación de los Cuerpos Electorales Universitarios sea debatida sin opacidad durante la sesión del CSU. Los estudiantes subrayan que esta garantía de limpieza en la selección de electores “es necesaria para el bien y futuro de la educación superior pública”.

El diputado José Chic denunció fraude en la elección de rector de la USAC (Cortesía: Congreso de la República)

Acreditación limitada y denuncias de fraude electoral en el proceso de votación

La agenda circulada por el CSU para su reunión ordinaria establece que los consejeros conocerán la opinión y el pronunciamiento tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos como de la Junta Electoral Universitaria, órganos que tendrán a la vista los expedientes de siete cuerpos electorales.

Entre estos se destacan las facultades de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, y colegios profesionales como el de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, de Ingenieros y de Humanidades. El interés central de la discusión radica en la exclusión de otras facultades y sectores académicos, un hecho denunciado por representantes y candidaturas opositoras como una restricción a los derechos de elegir y ser electos de la comunidad universitaria.

Al respecto, el profesor investigador Mynor Berganza, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e integrante de La Otra Vía para la Recuperación de la USAC, expresó preocupación por la legitimidad del procedimiento: “He recibido noticias esta mañana que indican que, efectivamente, el Consejo Superior Universitario estaría determinando cuáles de las planillas de los electores que van a conformar el cuerpo electoral universitario deben recibir sus acreditaciones y cuáles no. La referencia es que algunas de esas planillas no van a ser acreditadas. Esta representación estima que eso puede ser motivo para pensar que un fraude electoral se podría estar cimentando o por lo menos una decisión ilegal que reduzca el número de electores que participen en ese cuerpo electoral podría estar siendo violatoria de los derechos de elegir y ser electos de los universitarios”.

Berganza, respaldado por los sectores que propulsan la renovación académica y la transformación digital en la USAC, hizo pública su intención de no participar en la elección ante la falta de garantías de transparencia: “No estamos dispuestos a participar en un proceso electoral viciado”.

Relevancia de la sesión virtual y las implicaciones para el futuro de la USAC

El resultado del encuentro virtual del CSU de hoy será determinante para definir quiénes podrán votar el próximo 8 de abril y, en consecuencia, configurar la legitimidad del nuevo rector para el periodo 2026-2030. La exclusión de ciertas planillas, denunciada tanto por la bancada VOS como por organizaciones internas, se plantea como una de las mayores amenazas a la autonomía universitaria en la historia reciente de la institución.

José Chic enfatizó: “No permitamos que el usurpador liquide la voluntad del pueblo y de los estudiantes. ¡La USAC se defiende, no se entrega!”. La controversia se amplía al señalar que quienes participen en la supuesta exclusión “llevarán la mancha del fraude por siempre”.

El bloque estudiantil y académico mantiene su exigencia de transparencia ante la inminente votación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, convencidos de que solo un proceso abierto e inclusivo podrá asegurar el futuro y la calidad de la educación superior pública en el país.