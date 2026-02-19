Guatemala conquista el mercado canadiense: exportaciones se disparan un 57% en 2025

Guatemala logra récord en exportaciones a Canadá en 2025 tras una estrategia intensiva de diplomacia comercial. (Cortesía: deguate.com )

En un hito histórico para el comercio exterior centroamericano, las exportaciones de Guatemala hacia Canadá registraron un crecimiento exponencial del 57% durante el año 2025.

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), el valor de los envíos pasó de USD 185 millones en 2024 a un total de USD 290 millones tras finalizar el ciclo anual, consolidando a la nación norteamericana como uno de los socios estratégicos más dinámicos para el país.

En una nota de prensa, la Consejería Comercial de la Embajada de Guatemala en Canadá destaca que este salto cuantitativo no es casualidad puesto que responde a una hoja de ruta técnica denominada “Diplomacia Comercial”, ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) a través de su misión diplomática con el país norteamericano.

Esta estrategia se ha centrado en tres pilares: la promoción de la oferta exportable, el cierre de brechas logísticas y la generación de agendas de negocios directas entre exportadores guatemaltecos y compradores canadienses.

A través de estos pilares, las autoridades y el sector privado han impulsado iniciativas orientadas a mejorar la calidad de los productos, optimizar los procesos de distribución y facilitar el acceso a información clave para los empresarios.

Estas acciones han favorecido la inserción de nuevas pymes al mercado internacional y han incrementado las oportunidades de negocio para diferentes sectores productivos del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala implementa una política que impulsó el salto histórico en el comercio bilateral con Canadá. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala)

Los motores del crecimiento

El paladar y la industria canadiense están apostando fuertemente por la calidad guatemalteca. Los productos que lideraron este repunte incluyen los tradicionales “gigantes” agrícolas, pero también sectores de manufactura con alto valor agregado:

Café y azúcar: Mantienen su hegemonía gracias a los sellos de sostenibilidad exigidos en el mercado canadiense.

Banano, frutas, vegetales frescos y diversidad de alimentos y bebidas: Beneficiados directamente por la reducción en tiempos de entrega.

Vestuario y manufacturas diversas: Sectores que han encontrado un nicho en consumidores con alto poder adquisitivo que buscan trazabilidad y ética en la producción.

Café, azúcar y frutas guatemaltecas conquistaron Canadá en 2025. (Cortesía: Asociación Guatemalteca de Exportadores)

El “vuelo” que cambió el juego

Un factor determinante en este auge ha sido la consolidación de la conectividad aérea directa entre Ciudad de Guatemala y Montreal. Según la consejería, dicha ruta no solo ha facilitado el turismo, sino que ha transformado la logística comercial, permitiendo que productos perecederos lleguen a los estantes canadienses en tiempos récord, aumentando la competitividad frente a otros proveedores de la región.

“Canadá representa un mercado prioritario, no solo por su estabilidad económica, sino por su creciente demanda de productos sostenibles y de alta calidad”, destaca en su nota la Consejería Comercial.

Perspectivas para 2026: Consolidación y ferias internacionales

La meta para este 2026 es superar la barrera de los USD 300 millones. Para ello, la Embajada de Guatemala ya tiene programada una intensa agenda que incluye:

Participación en ferias internacionales de alimentos y manufacturas. Misiones comerciales sectoriales para pequeñas y medianas empresas (pymes). Ruedas de negocios virtuales y presenciales para integrar a más productores guatemaltecos en las cadenas de suministro canadienses.

Con estos resultados, el país chapín demuestra que la apertura de nuevos horizontes comerciales es la vía más sólida para la generación de divisas y el crecimiento económico sostenible, posicionando la “Marca Guatemala” en uno de los mercados más exigentes y rentables del mundo.

El reciente desempeño exportador también evidencia la capacidad de adaptación de los sectores productivos s frente a los retos del comercio internacional, consolidando alianzas estratégicas y fortaleciendo la presencia de productos guatemaltecos en vitrinas globales. Esta dinámica impulsa la competitividad del país y diversifica su oferta, lo que contribuye a un desarrollo económico más equilibrado y resiliente.