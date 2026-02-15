Guatemala acogerá el foro internacional para fortalecer la seguridad democrática en América Latina

El Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial (GLASED) reunirá en Ciudad de Guatemala a líderes políticos y expertos para debatir la seguridad en América Latina.

La ciudad de Guatemala será escenario del Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial (GLASED), un evento de alto nivel que reunirá a líderes políticos, autoridades locales, expertos internacionales y representantes de la sociedad civil a partir del 17 de febrero. El objetivo principal será consolidar herramientas de seguridad democrática y cooperación regional en un contexto marcado por el avance del crimen organizado en la región, informó el ministerio de Gobernación.

La jornada inaugural se llevará a cabo en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia confirmada del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y el director ejecutivo de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) y secretario técnico del GLASED, Carlos Alvarado Quesada.

De acuerdo con Infobae, la apertura incluirá la conferencia magistral del director de GI-TOC, Mark Shaw, titulada “Tendencias globales del Crimen Organizado y respuestas multisectoriales desde el ámbito democrático”, donde se analizarán los desafíos actuales vinculados al crimen organizado y la necesidad de respuestas articuladas entre Estado y sociedad.

En el programa del GLASED se prevé el desarrollo de plenarias orientadas a la innovación local, la prevención de la violencia y el fortalecimiento institucional en América Latina. Las sesiones conjuntas abordarán experiencias nacionales, el análisis de normativas jurídicas y la exposición de buenas prácticas en materia de seguridad democrática. “La articulación de estos espacios busca establecer un diálogo integral y facilitar el intercambio de lecciones aprendidas en la región”, detalló Gobernación.

Uno de los ejes del foro será la elaboración de estrategias para enfrentar la extorsión y mejorar la justicia penal y los sistemas penitenciarios ante el avance del crimen organizado. Además, se trabajará en la consolidación de herramientas de cooperación regional e internacional en políticas públicas de seguridad. La conclusión de estas mesas de trabajo permitirá presentar la Hoja de Ruta Territorial 2026 del GLASED, que orientará la agenda de seguridad democrática en América Latina en los próximos años, según fuentes oficiales citadas por Ministerio de Gobernación.

GLASED incluirá sesiones plenarias centradas en innovación local, prevención de violencia y fortalecimiento institucional en las políticas de seguridad democrática latinoamericana. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

El Gobierno de Guatemala reafirma así su apuesta por políticas públicas integrales que aborden el crimen organizado más allá del endurecimiento de penas o el incremento de la presencia policial. “La visión institucional se centra en un enfoque democrático enfocado en las personas y sus comunidades, con la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional como pilares esenciales para una seguridad efectiva y sostenible”, según se desprende de la convocatoria del evento.

El foro representa una oportunidad para que los países de América Latina fortalezcan la cooperación y la gobernanza territorial, alineando sus estrategias frente a los retos que plantea la criminalidad organizada en la región.

Otros foros importantes

Guatemala se ha posicionado como un centro relevante para el diálogo regional, al albergar importantes foros y conferencias que abordan temas de seguridad, gobernanza, economía y desarrollo sostenible.

El evento busca consolidar herramientas de cooperación regional e internacional en materia de seguridad y políticas públicas frente al crimen organizado. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Entre los eventos destacados figuran la Conferencia Internacional Abre Latam y Con Datos (octubre 2026), enfocada en innovación y transparencia, y el Foro Regional Esquipulas 2025 (septiembre), que reúne a líderes políticos para analizar los retos democráticos de Centroamérica.

La XIX Reunión Anual de la Red GEALC tendrá como eje la gobernanza digital, mientras que el Foro hacia una Migración Segura, Ordenada y Regular, organizado por la OIM, tratará la gestión territorial y la seguridad humana.

En el ámbito económico, el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (enero 2026) y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026, coordinado por la CEPAL, destacan el papel de Guatemala como anfitrión de debates clave para el futuro regional.