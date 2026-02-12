Guatemala refuerza la seguridad pública con infraestructura digital de la Policía Nacional Civil

Firma de Acuerdo Ministerio de Gobernación y Superintendencia de Telecomunicaciones (Facebook Ministerio de Gobernación Guatemala)

La reciente firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) marca un avance estratégico en la transformación digital y la modernización de los servicios de seguridad ciudadana.

Este acuerdo, concebido para reducir la brecha digital e incrementar la calidad de los servicios públicos, responde al objetivo de consolidar un Estado más inclusivo y eficiente en beneficio de toda la población guatemalteca, según información difundida por medios oficiales del gobierno.

Durante el acto de formalización, celebrado en el Salón Mayor del Ministerio de Gobernación, asistieron autoridades de entidades decisivas como el Comité Nacional de Modernización y la Mesa de Transformación Digital.

La agenda de la alianza prioriza la elaboración de proyectos conjuntos, el intercambio de información y la promoción de la capacitación técnica, en línea con el Plan Nacional de Conectividad Digital y el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo.

Conforme a los datos proporcionados por medios oficiales, el acuerdo incorpora a figuras como el viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación y el viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), quienes respaldan la visión de un Estado moderno y una sociedad cada vez mejor conectada.

Uno de los aspectos destacados del convenio es su progresividad. Julissa Cifuentes, subsecretaria privada de la Presidencia, detalló ante la prensa oficial que el Plan Nacional de Conectividad prevé cerrar la brecha tecnológica en tres etapas: comenzar con la integración de centros educativos a la red digital, fortalecer los servicios de salud y, finalmente, expandir la conectividad a los servicios de seguridad.

Esta secuencia coloca a la infraestructura digital como motor de crecimiento y cohesión social, estableciendo los servicios de seguridad ciudadana como “el pilar del desarrollo en Guatemala”.

Foto de archivo: Blog Nexa

Herberth Rubio, titular de la SIT, definió la conectividad como un “eslabón estratégico fundamental para el desarrollo y la seguridad nacional”. Rubio, según el comunicado oficial, subrayó el alcance del acuerdo al afirmar: “Cada estación de policía, escuela y centro de salud conectados representan una oportunidad real de desarrollo, mejores servicios públicos y ciudadanos mejor informados”.

Por parte del Ministerio de Gobernación, el titular Marco Antonio Villeda Sandoval sostuvo que el convenio responde a la necesidad de robustecer la estructura del Estado y optimizar la atención a la ciudadanía. Expresó que, pese al avance tecnológico, “la tecnología no sustituye la labor policial, sino que la potencia al dotarla de herramientas que optimizan su desempeño operativo”. Además, remarcó la prioridad de la capacitación continua y del compromiso institucional como requisitos indispensables para consolidar la transformación digital en el ámbito público.

La alianza, según la información oficial, implica un compromiso gubernamental para establecer infraestructura tecnológica, promover la capacitación especializada y cerrar gradualmente la brecha digital que afecta a la ciudadanía guatemalteca, situando la transformación digital como núcleo del servicio público en el país.