La OIM presenta estrategia país en Guatemala para fortalecer políticas migratorias

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó en Guatemala su Estrategia País para el periodo 2026–2028, con el objetivo de articular políticas migratorias que garanticen una movilidad segura, ordenada y regular, en línea con las prioridades del gobierno nacional.

Elplan puesto en marcha integra la protección de la dignidad humana y unarespuesta eficaz ante los flujos migratorios mixtos, con un enfoque especial enlas poblaciones más vulnerables y en la promoción de víasregulares para la movilidad. Según la OIM, setrata de un compromiso compartido que requiere tanto la acción del Estado como laparticipación activa de la sociedad.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha delineado una estrategia para Guatemala correspondiente al periodo 2026-2028, formulada a partir de un análisis exhaustivo del escenario migratorio y en consonancia con las Prioridades Nacionales de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y los compromisos multilaterales. El objetivo central radica en fortalecer la articulación de esfuerzos institucionales a nivel nacional para dar una respuesta coordinada y sostenible ante los desafíos de la migración, según el documento oficial de la OIM.

Entre los desafíos mencionados en la estrategia, se destaca la situación de los guatemaltecos repatriados, cifra que se mantiene en un promedio de 6.100personas mensuales provenientes mayoritariamente de Estados Unidos y México entre 2021 y 2024. En este marco, la OIM continuará con su apoyo a la ejecución del Plan “Retorno al Hogar” coordinado por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), con acciones basada en tres pilares: recepción digna, asistencia post-arribo y reintegración sostenible en comunidades de origen.

La OIM divide su enfoque en tres objetivos estratégicos. El primero apunta a salvar vidas y proteger a las personas en movimiento. Para ello, la organización plantea una respuesta humanitaria integral, la provisión de servicios especializados de protección y el fortalecimiento de las capacidades tanto nacionales como locales en la gestión y respuesta ante emergencias.

En cuanto al segundo objetivo, la OIM destina esfuerzos a impulsar soluciones a los desplazamientos. Según los datos consignados en la estrategia, se prioriza el fortalecimiento del acceso a servicios integrales de reintegración—económica, social y psicosocial— y la descentralización de la oferta institucional hacia los departamentos con mayores tasas de retorno.

El tercer eje estratégico busca facilitar vías de migración regular. De acuerdo con el documento de la OIM, la institución respaldará al gobierno guatemalteco en el fortalecimiento de una gobernanza migratoria inclusiva, fundamentada en los derechos humanos y alineada con los compromisos internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración (GCM).

El acto de lanzamiento contó con la asistencia de la Vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, funcionarios gubernamentales, equipos de la OIM y de las Naciones Unidas en Guatemala. En este marco, la vicepresidenta Herrera afirmó: “Ese es el camino que debemos andar juntos: que Guatemala se convierta en un país donde todos puedan materializar su plan de vida y donde migrar sea una decisión, nunca la única opción”.

En su intervención, la vicepresidenta Herrera también subrayó la necesidad de fortalecer políticas dirigidas a la primera infancia, destacando que la nutrición, la salud y el cuidado temprano constituyen bases esenciales para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Para la OIM, el fenómeno migratorio representa tanto retos como oportunidades de desarrollo para el país.

La OIM también brindará asistencia técnica para establecer un sistema integral de monitoreo y evaluación que permita seguir el cumplimiento de los objetivos migratorios en todos los niveles gubernamentales. Conoce la estrategia en el siguiente enlace: https://shorturl.at/aRVNj