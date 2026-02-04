Guatemala

La vicepresidencia de Guatemala impulsa la entrega de kits científicos a estudiantes para fortalecer competencias tecnológicas

La acción conjunta entre el gobierno, la academia y una embajada europea busca promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas a través de herramientas educativas innovadoras

Guardar
Fotografías: cortesía de la Vicepresidencia
Fotografías: cortesía de la Vicepresidencia de la República (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Vicepresidencia de la República de Guatemala avanza en su apuesta por el desarrollo científico y tecnológico de la juventud al concretar este jueves la entrega de los Kits tecnológicos Despertar en el Centro Educativo Fe y Alegría No. 43, en el municipio de Palencia, localizado a unos 26 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Esta iniciativa, que involucra la colaboración de la Embajada de Alemania, SENACYT y la Universidad Galileo, busca forjar vocaciones y competencias en ciencia y tecnología en estudiantes de nueve a 17 años, con el objetivo de cimentar una educación orientada hacia el futuro y el desarrollo sostenible del país.

La entrega de los kits coincidió con una jornada de capacitación intensiva para docentes de los Clubes de Ciencias del centro educativo. Según información de la Vicepresidencia, los maestros recibieron formación pedagógica, metodológica y técnica, con acompañamiento académico de la Universidad Galileo, con el fin de asegurar una implementación eficaz de los kits en el aula.

El proceso puso el foco en potenciar la resolución de problemas y el pensamiento crítico a través de actividades educativas prácticas.

La propia vicepresidenta, Karin Herrera, calificó la iniciativa como un acto que “siembra ilusión y esperanza”. En sus palabras: “La ciencia y la tecnología despiertan vocaciones, alimentan la curiosidad y animan a niñas, niños y jóvenes a atreverse a experimentar sin miedo a equivocarse”.

Los STEM Kits Despertar fueron agrupados en tres categorías principales: “despertar habilidades”, orientados al desarrollo del pensamiento crítico y design thinking; “despertar ciencias”, enfocados en la exploración científica y química; y “despertar tecnología”, destinados a la introducción a la programación, electrónica básica, hidroponía y sistemas de riego por goteo.

De acuerdo con la Vicepresidencia, la meta es fortalecer capacidades científicas y tecnológicas que preparen a la juventud para los retos contemporáneos.

Fotografías: cortesía de la Vicepresidencia
Fotografías: cortesía de la Vicepresidencia de la República (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto contó con la presencia del embajador de la República Federal de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle, quien asistió en nombre del país donante de los kits y remarcó el compromiso internacional con la ciencia y la educación como ejes de desarrollo.

Para la Vicepresidencia de Guatemala, la alianza entre gobierno, academia internacional y sociedad civil ratifica la convicción de que invertir en educación genera “caminos reales hacia un mejor futuro”.

La entrega de los STEM Kits Despertar y la formación docente reiteran la voluntad de las instituciones aliadas de brindar oportunidades educativas de calidad que fomenten la innovación, siembren vocaciones científicas y amplíen el horizonte de las nuevas generaciones en el país.

La entrega de kits educativos busca ampliar el acceso a herramientas educativas en el municipio, permitiendo que más estudiantes adquieran conocimientos prácticos en ciencias y tecnología.

Mediante la creación de clubes de ciencias, la iniciativa apunta a fomentar el pensamiento crítico y la innovación, promoviendo entornos en los que niños y jóvenes puedan experimentar e incentivar su curiosidad.

Temas Relacionados

GuatemalaGobiernoBernardo ArévaloVicepresidencia de la RepúblicaKarin Herreratecnología

Últimas Noticias

Así será la experiencia desde cada localidad en los conciertos de Shakira en El Salvador

Las zonas Ultra, Platinum, VIP de pie y más transformarán el estadio Jorge “Mágico” González en cinco noches únicas, cuando la cantante colombiana presente su residencia centroamericana ante miles de seguidores

Así será la experiencia desde

La detección temprana del cáncer figura como el principal reto en El Salvador

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, especialistas señalan la marcada por dificultades para el acceso oportuno al diagnóstico y la atención especializada, especialmente en áreas rurales

La detección temprana del cáncer

Empresa portuaria demanda a Panamá tras fallo judicial

La anulación del contrato por la Corte Suprema abrió un conflicto legal con implicaciones económicas y geopolíticas.

Empresa portuaria demanda a Panamá

Guatemala conmemora 50 años del terremoto del 4 de febrero de 1976 que dejo a más de 23,000 muertos y 1.2 millones de personas sin hogar

La catástrofe sísmica, con epicentro en la falla del Motagua, provocó graves daños estructurales y pérdidas humanas, comprometiendo hospitales y viviendas, y dejando extensas zonas incomunicadas y sin servicios básicos durante varios días

Guatemala conmemora 50 años del

La OEA expresa preocupación por exclusión de profesionales afines en elección de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala

El organismo internacional observa con inquietud la limitación del padrón electoral en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señalando posibles riesgos para la legitimidad y confianza en las instituciones judiciales del país

La OEA expresa preocupación por

TECNO

Lista de juegos que llegan

Lista de juegos que llegan a Xbox Game Pass en Febrero 2026: desde mundos abiertos hasta clásicos renovados

La exesposa de Elon Musk reveló el secreto del multimillonario para tener éxito en sus empresas

Dónde ir en San Valentín: 5 destinos para viajar y enamorarse, según Booking

Edadismo en el trabajo: cómo afecta la discriminación por edad en la actualidad

Epic Games Store regala un nuevo juego de carreras para PC: cómo descargar correctamente el título

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum fue operado tras

Channing Tatum fue operado tras sufrir una lesión en el hombro: “Otro desafío”

Timothy Busfield fue reemplazado en la “Ley y orden: UVE” tras acusaciones de abuso sexual

Chris Hemsworth reveló cómo el Alzheimer de su padre cambió su visión de la vida: “No estará aquí por siempre”

Madonna desató furor en redes con un video bailando en lencería

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

MUNDO

Un tribunal de Rusia condenó

Un tribunal de Rusia condenó por cargos de terrorismo y extremismo a un humorista por sus chistes “de odio”

Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia

En medio de las negociaciones de Abu Dhabi, un ataque ruso con municiones de racimo mató a siete personas en Ucrania

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

Las autoridades europeas creen que dos satélites rusos han interceptado sus comunicaciones