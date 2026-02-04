La vicepresidencia de Guatemala impulsa la entrega de kits científicos a estudiantes para fortalecer competencias tecnológicas

Fotografías: cortesía de la Vicepresidencia de la República (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Vicepresidencia de la República de Guatemala avanza en su apuesta por el desarrollo científico y tecnológico de la juventud al concretar este jueves la entrega de los Kits tecnológicos Despertar en el Centro Educativo Fe y Alegría No. 43, en el municipio de Palencia, localizado a unos 26 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Esta iniciativa, que involucra la colaboración de la Embajada de Alemania, SENACYT y la Universidad Galileo, busca forjar vocaciones y competencias en ciencia y tecnología en estudiantes de nueve a 17 años, con el objetivo de cimentar una educación orientada hacia el futuro y el desarrollo sostenible del país.

La entrega de los kits coincidió con una jornada de capacitación intensiva para docentes de los Clubes de Ciencias del centro educativo. Según información de la Vicepresidencia, los maestros recibieron formación pedagógica, metodológica y técnica, con acompañamiento académico de la Universidad Galileo, con el fin de asegurar una implementación eficaz de los kits en el aula.

El proceso puso el foco en potenciar la resolución de problemas y el pensamiento crítico a través de actividades educativas prácticas.

La propia vicepresidenta, Karin Herrera, calificó la iniciativa como un acto que “siembra ilusión y esperanza”. En sus palabras: “La ciencia y la tecnología despiertan vocaciones, alimentan la curiosidad y animan a niñas, niños y jóvenes a atreverse a experimentar sin miedo a equivocarse”.

Los STEM Kits Despertar fueron agrupados en tres categorías principales: “despertar habilidades”, orientados al desarrollo del pensamiento crítico y design thinking; “despertar ciencias”, enfocados en la exploración científica y química; y “despertar tecnología”, destinados a la introducción a la programación, electrónica básica, hidroponía y sistemas de riego por goteo.

De acuerdo con la Vicepresidencia, la meta es fortalecer capacidades científicas y tecnológicas que preparen a la juventud para los retos contemporáneos.

Fotografías: cortesía de la Vicepresidencia de la República (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto contó con la presencia del embajador de la República Federal de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle, quien asistió en nombre del país donante de los kits y remarcó el compromiso internacional con la ciencia y la educación como ejes de desarrollo.

Para la Vicepresidencia de Guatemala, la alianza entre gobierno, academia internacional y sociedad civil ratifica la convicción de que invertir en educación genera “caminos reales hacia un mejor futuro”.

La entrega de los STEM Kits Despertar y la formación docente reiteran la voluntad de las instituciones aliadas de brindar oportunidades educativas de calidad que fomenten la innovación, siembren vocaciones científicas y amplíen el horizonte de las nuevas generaciones en el país.

La entrega de kits educativos busca ampliar el acceso a herramientas educativas en el municipio, permitiendo que más estudiantes adquieran conocimientos prácticos en ciencias y tecnología.

Mediante la creación de clubes de ciencias, la iniciativa apunta a fomentar el pensamiento crítico y la innovación, promoviendo entornos en los que niños y jóvenes puedan experimentar e incentivar su curiosidad.