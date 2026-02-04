Guatemala

El gobierno de Guatemala establece fechas para elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La Presidencia ha anunciado que la convocatoria oficial se abrirá el 9 de febrero, detallando un cronograma que incluye la revisión de expedientes, sesiones del Consejo de ministros y la designación final antes del 14 de marzo

Cortesía: Secretaría de Comunicación Social
Cortesía: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bernardo Arévalo anunció que, a partir del 9 de febrero, el Ejecutivo abrirá la convocatoria para la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia, según lo detallado durante la conferencia semanal La Ronda en el Palacio Nacional de la Cultura.

La agenda definida establece la publicación de la convocatoria para ese mismo 9 de febrero, la recepción de expedientes de los postulantes entre el 16 y el 20 de febrero, y la revisión de documentación del 23 de febrero al 6 de marzo.

Posteriormente, el Consejo de ministros se reunirá entre el 11 y el 13 de marzo y, el día 13, se realizará el anuncio oficial, dejando el 14de marzo como fecha límite para la designación.

El jefe del Ejecutivo afirmó que el proceso se desarrollará bajo una orientación ética y que el equipo legal de la Presidencia asumirá la revisión de la documentación de los candidatos, con el objetivo de determinar quién cumple con los requisitos para el puesto.

Los magistrados de la CC cumplen un período de cinco años, y quienes resulten elegidos este año tomarán posesión el 14 de abril de 2026. Este procedimiento, a diferencia de otros procesos de la judicatura, no implica postulación, sino que los magistrados se designan directamente por las entidades responsables para garantizar equilibrio institucional y un sistema de pesos y contrapesos.

De acuerdo con el Artículo 269 de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad está compuesta por cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. La designación de estos cargos corresponde al presidente de la República en Consejo de ministros, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario de la USAC.

El propio presidente Arévalo subrayó que quien resulte electo en este proceso deberá comprometerse solo con la Constitución, el Estado de derecho y el pueblo de Guatemala: “No será una persona que responda a intereses particulares de ningún tipo”.

Congreso recibe expedientes

Por su parte, el Congreso de la República aprobó el Acuerdo Legislativo 4-2026, mediante el cual ha invitado a profesionales del derecho que cumplan los requisitos legales para postularse como magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad en representación del Organismo Legislativo.

La Comisión Mixta, integrada por miembros de la Junta Directiva y de la Instancia de Jefes de Bloque Legislativos del Congreso, será responsable de examinar los expedientes y de excluir los que no reúnan los requisitos constitucionales y legales establecidos. Una vez concluida la recepción de documentos, la Dirección Legislativa elaborará un informe con el listado de candidatos, que entregará a la Comisión Mixta, que estará disponible tanto para los diputados como en medios digitales, garantizando los principios de transparencia y máxima publicidad.

Según el calendario oficial, los aspirantes podrán presentar su currículum vitae y los documentos correspondientes entre el 2 y el 20 de febrero, en horario de 8:30 a 16:30, en la sede ubicada en la 8ª.Avenida 9-31 zona 1 (Casa Larrazábal).

En tanto, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, lleva a cabo su proceso de elección sin considerar a las carreras a fines, después de la decisión de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo de limitar el padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) solo a quienes ostentan el título de abogado, horas antes de la votación para designar a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

