Guatemala: la captura de un mexicano, un arsenal de guerra y la incautación de más de 400 mil plantas de marihuana en Petén

Operativo conjunto entre la PNC y el Ejército de Guatemala desarticula estructura criminal dedicada al narcotráfico en Las Cruces, Petén. (PNC Guatemala)

Una operación conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, permitió la detención de cuatro integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, así como la incautación de un arsenal de guerra y la erradicación de un cultivo de marihuana valorado en 161 millones 256 mil quetzales. Esta ofensiva, enmarcada dentro de los principios de transparencia y servicio, representa uno de los más significativos golpes recientes contra el crimen organizado en la región, según informó la PNC.

Entre los capturados figuran Francisco “N”, de 28 años; Esaú “N”, de 28 años; Nahum “N”, de 26 años; todos de nacionalidad guatemalteca, y Dacelis “N”, de 35 años, de origen mexicano. Durante la incursión, las fuerzas de seguridad confiscaron dos granadas RPG-7, seis municiones antitanque, una granada de fragmentación, siete fusiles de alto poder, una pistola, un revólver, cincuenta y ocho tolvas, diversas cantidades de municiones, diez radiotransmisores, dos miras telescópicas y tres chalecos antibalas. Al mismo tiempo, la PNC reportó la erradicación de 430.016 plantas de marihuana junto con el hallazgo de cinco bolsas y once paquetes adicionales de la droga.

La acción policial y militar en Las Cruces forma parte de una estrategia más amplia de combate al narcotráfico y delitos conexos. La PNC Guatemala confirmó mediante su cuenta oficial en X que, en lo que va del año, se han realizado noventa y cinco capturas vinculadas al delito de extorsión. Destaca el caso de Miguel “N”, de 27 años, aprehendido en Santa María Visitación, Sololá, cuando se disponía a recibir seis mil quetzales producto de una amenaza contra la integridad de un comerciante.

En Puerto Barrios, departamento de Izabal, la PNC detuvo a Eiler “N”, de 22 años, en cumplimiento de una orden judicial emitida en octubre de 2025 por el mismo ilícito. Además, en el centro preventivo para mujeres de Mazatenango, Suchitepéquez, fue notificada Marleny Noemí Baltazar Chávez, de 34 años, quien ya permanecía privada de libertad por extorsión y ahora enfrenta un nuevo requerimiento judicial por el mismo delito en modalidad continuada, de acuerdo con lo informado por la PNC.

De las noventa y cinco detenciones por extorsión, cuarenta y cuatro han ocurrido bajo la medida legal del #EstadoDeSitio, que permitió intensificar los operativos en distintas zonas del país, detalló la PNC.

En el marco de la “Operación Centinela”, desarrollada en Escuintla, personal de la División de Investigación Policial (DIP) arrestó a Marta “N”, de 54 años, en Santa Lucía Cotzumalguapa. Los agentes le incautaron treinta y una bolsas de marihuana y tres mil cuatrocientos quetzales, presuntamente resultado de la comercialización de estupefacientes. La detenida tiene antecedente de ingreso a prisión en 2015 por cargos de promoción o estímulo a la drogadicción.

Por otra parte, la Policía Nacional Civil logró neutralizar un intento de ataque en la aldea El Salamar, municipio de Moyuta, Jutiapa. En esta intervención fueron arrestados tres supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18, a quienes se les incautaron armas de fuego, teléfonos celulares y un automóvil.

Las autoridades han subrayado que las acciones en Las Cruces continúan desarrollándose y el despliegue policial se mantiene en distintas regiones del país, con énfasis en aquellas bajo #EstadoDeSitio.