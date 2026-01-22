Guatemala

El itinerario de acciones comunitarias de Fátima Bosh en Guatemala abarca visitas y jornadas médicas en distintas regiones

Las fechas programadas contemplan encuentros con fundaciones, actividades de sensibilización y apoyo social, así como traslados entre Guatemala, Suchitepéquez, Sololá y Sacatepéquez para fortalecer la colaboración institucional.

La mexicana Fátima Bosh, actual de Miss Universo, comenzó su gira mundial por más de 100 países.

Fátima Bosh, actual Miss Universo, llegó ayer a Guatemala para iniciar una agenda oficial que forma parte de una gira internacional por alrededor de 25 países.

Este recorrido, que pone a Guatemala como punto de partida entre más de 100 naciones posibles, impulsa la recaudación de fondos destinados a labores sociales y refuerza la hermandad con México. Además, el paso de Miss Universo busca incentivar la participación local en actividades recurrentes del certamen.

Durante su estadía, Miss Universo fomentará la participación local en actividades que tradicionalmente se celebran cada año.

Debido a la coyuntura en el país, este año no se realizó un acto inaugural a gran escala para recibir a la reina de belleza, según indicó Oscar Flores, organizador de Miss Universo Guatemala.

Agenda incluye actividades de promoción social y turismo

Una serie de actividades sociales y comunitarias marcarán la agenda del 22 al 26 de enero de 2026 en Guatemala, con acciones en apoyo a la inclusión y el bienestar local. El itinerario inicia el jueves 22 con una visita a la Fundación Margarita Tejada, ubicada en Santa Rosita, zona 16, entre las 11:00 y las 13:00. Más tarde, de 15:30 a 17:30, está programada una colaboración con la Asociación de Sordos de Guatemala en la zona 1 de la capital.

La actual Miss Universo se encuentra en Guatemala como parte de una gira que abarcará más de 100 países.

El viernes 23, la mañana inicia con desayuno en habitación a las 6:00 y, posteriormente, de 11:00 a 13:00, habrá una actividad conjunta organizada por la Fundación BI y la Fundación Covey, que incluye una visita a la Villa de las Niñas en la zona 13.

Para el domingo 25 de enero, el cronograma señala la grabación de contenido en Antigua Guatemala a las 9:30, recorriendo puntos emblemáticos como el Arco, la Cúpula, el Parque y las Ruinas, antes de regresar a la Ciudad de Guatemala a las 12:30.

La agenda finaliza el lunes 26 con la salida del Hotel Real Intercontinental rumbo al Aeropuerto La Aurora a las 6:00.

Fátima Bosch Hernández, reconocida modelo y reina de belleza de Villahermosa, Tabasco, obtuvo la corona de Miss Universe México 2025 en septiembre de ese año y, posteriormente, se consagró como Miss Universe. Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en la historia en alcanzar ese título.

La Miss Universo Fátima Bosh se encuentra en Guatemala iniciando su gira mundial.

Identificarse con la naturaleza, defender a los animales y promover valores como la empatía y el crecimiento personal individualizan su imagen pública, que busca proyectar un compromiso con el entorno y la cultura de su estado. Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana .

En 2018, ganó el título de Flor de Oro de la Feria Tabasco, lo que marcó el inicio de su trayectoria en certámenes de belleza.

