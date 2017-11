"Me pegaba, me encerraba y prendía el gas", contó la mujer y dijo que también sufrió amenazas de muerte. "Me maltrató, me psicopateó, me dejaba encerrada en el departamento de él. Es alcohólico y adicto a la cocaína. Me exigía que yo tomara alcohol con él y yo no quería saber nada", agregó en su denuncia.