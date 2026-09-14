Así enfrentan los salvadoreños las altas temperaturas diarias

Un hombre en una plaza pública de San Salvador moja su camisa para aliviar las temperaturas sensoriales. En la capital, las temperaturas han rondado los 33 y 35 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

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El Salvador registra temperaturas extremas que han roto récords históricos en varias zonas del país. Localidades del oriente y norte han alcanzado picos máximos de entre 40.5 °C y 42.4 °C, generando un ambiente sofocante y de alta radiación solar durante el día.

A pesar del intenso calor, las autoridades prevén tormentas y lluvias por la tarde y noche. Esta combinación eleva la sensación térmica, por lo que se recomienda mantener una hidratación constante y evitar la exposición al sol.

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Una mujer se refresca con el agua de unos chorros ubicados en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador, en horas del medio día. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

El Salvador ha experimentado alcanzado records en distintos puntos del país por las altas temperaturas, superando en ocasiones los 40 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

Un hombre en una plaza pública de San Salvador moja su camisa para aliviar las temperaturas sensoriales. En la capital, las temperaturas han rondado los 33 y 35 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

El concreto en algunas zonas hace que la temperatura sensorial sea más alta, pese a que varios intenten protegerse con sombrilla (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

En la Plaza Gerardo Barrios hay instalados aspersores aéreos que intentan aliviar la sensación térmica. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

La canícula en El Salvador llegó a su fin, según autoridades meteorológicas, pero eso no impediría las altas temperaturas durante el día en el territorio. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

En las fuentes del Centro Histórico es común ver niños jugando y refrescándose en distintos lapsos del día. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

En el oriente del país, diariamente alcanza o supera los 40 grados de temperatura. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

La población de la tercera edad se puede encontrar vulnerable a sufrir descompensaciones y deshidratación. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

Usualmente, El Salvador experimenta días con altas temperaturas, pero en horas de la tarde se registran lluvias de alta intensidad. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)