Así enfrentan los salvadoreños las altas temperaturas diarias

Las altas temperaturas en El Salvador provoca a que los pobladores busquen un momento fresco entre su tránsito en la capital. Chorros y aspersores en plazas públicas son parte de las opciones

Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
Un hombre en una plaza pública de San Salvador moja su camisa para aliviar las temperaturas sensoriales. En la capital, las temperaturas han rondado los 33 y 35 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
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El Salvador registra temperaturas extremas que han roto récords históricos en varias zonas del país. Localidades del oriente y norte han alcanzado picos máximos de entre 40.5 °C y 42.4 °C, generando un ambiente sofocante y de alta radiación solar durante el día.

A pesar del intenso calor, las autoridades prevén tormentas y lluvias por la tarde y noche. Esta combinación eleva la sensación térmica, por lo que se recomienda mantener una hidratación constante y evitar la exposición al sol.

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Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
Una mujer se refresca con el agua de unos chorros ubicados en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador, en horas del medio día. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
El Salvador ha experimentado alcanzado records en distintos puntos del país por las altas temperaturas, superando en ocasiones los 40 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
Un hombre en una plaza pública de San Salvador moja su camisa para aliviar las temperaturas sensoriales. En la capital, las temperaturas han rondado los 33 y 35 grados centígrados. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
El concreto en algunas zonas hace que la temperatura sensorial sea más alta, pese a que varios intenten protegerse con sombrilla (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
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En la Plaza Gerardo Barrios hay instalados aspersores aéreos que intentan aliviar la sensación térmica. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
La canícula en El Salvador llegó a su fin, según autoridades meteorológicas, pero eso no impediría las altas temperaturas durante el día en el territorio. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
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En las fuentes del Centro Histórico es común ver niños jugando y refrescándose en distintos lapsos del día. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
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En el oriente del país, diariamente alcanza o supera los 40 grados de temperatura. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Salvadoreños buscan protegerse del sol y altas temperaturas
La población de la tercera edad se puede encontrar vulnerable a sufrir descompensaciones y deshidratación. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
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Usualmente, El Salvador experimenta días con altas temperaturas, pero en horas de la tarde se registran lluvias de alta intensidad. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)

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