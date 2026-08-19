Agregar Infobae enGoogle

En fotos: celebrities y figuras de los negocios en el lanzamiento de una marca automotriz de origen sueco

Fundada en 2016, Lynk & Co nació de la colaboración entre Geely y Volvo Cars y actualmente presenta sus 3 SUVs híbridos enchufables

Rochas Fotos al 100
Juntas Julieta Prandi, Lara Bernasconi y Natalia Graciano en la presentación de Lynk & Co Lynk & Co
Guardar
Rochas Fotos al 100
Diego Cassino, CEO de Lynk & Co Argentina
Rochas Fotos al 100
India Ortega junto al nuevo Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
Milagros Schmoll estuvo presente en el lanzamiento de Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
Wally Diamante en la presentación de Lynk & Co en Argentina
Rochas Fotos al 100
Stefano Di Aloy
Rochas Fotos al 100
Link & Co, una marca global, una mirada diferente
Rochas Fotos al 100
Modelos Adon Management
Rochas Fotos al 100
Cami Orsi fue parte del lanzamiento de Lynk & Co en Argentina
Rochas Fotos al 100
Fini Bocchino
Rochas Fotos al 100
Floppy Tesouro en Lynk & Co en Argentina
Rochas Fotos al 100
Bajo el concepto de ¨Born global, open and connected¨ la marca construye una comunidad alrededor de nuevas experiencias de movilidad
Rochas Fotos al 100
Fundada en 2016, Lynk & Co nació de la colaboración entre Geely y Volvo Cars
Rochas Fotos al 100
India Ortega junto al nuevo Lynk & Co, marca que combina innovación, conectividad y una mirada contemporánea sobre lifestyle
Rochas Fotos al 100
Natalia Graciano probando el nuevo Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
Milagros Brito y Agustín Garavaglia estuvieron presentes en el desembarco de Lynk & Co en Argentina
Rochas Fotos al 100
Fran Villa Picasso
Rochas Fotos al 100
Lara Bernasconi junto al nuevo modelo de Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
Floppy Tesouro, Carolina Belcastro y Milagros Brito
Rochas Fotos al 100
La DJ Sofi Castañon musicalizó el desembarco de Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
Milagros Schmoll fue parte del lanzamiento de Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
India Arana junto al Lynk & Co 08
Rochas Fotos al 100
Facundo Garayalde
Rochas Fotos al 100
Natalia Graciano conociendo los nuevos vehículos de Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
Muy cancheros, India y Batu Ortega
Rochas Fotos al 100
Julieta Prandi fue parte de la presentación de Lynk & Co en Argentina
Rochas Fotos al 100
Los nuevos modelos de Lynk & Co
Rochas Fotos al 100
El empresario Salvador Becciu
Rochas Fotos al 100
Lynk & Co en Argentina

Fotos: Lynk & Co

Temas Relacionados

Link & CoAutosSueciaFotosLanzamientoCelebrities

Últimas noticias

Una alumna fumó marihuana en el baño de una escuela de Neuquén y golpeó a la vicedirectora tras ser descubierta

Una alumna fumó marihuana en el baño de una escuela de Neuquén y golpeó a la vicedirectora tras ser descubierta

Autos, propiedades y 16 cuentas: las maniobras de lavado que le atribuyeron a “Marianito”, el contador de Los Monos en Rosario

Pidieron la captura internacional de un ladrón que robó la camioneta del hijo de un intendente salteño y escapó a Bolivia

Margot Robbie conquista la moda parisina y rinde tributo a Sex and the City

Se conocieron nuevas imágenes que muestran cómo quedó la Pampa del Leoncito tras el paso de una camioneta

Infobae América

La Justicia de Bolivia ordenó que la causa contra Fernando Cerimedo por presunta tentativa de feminicidio no sea declarada en reserva

La Justicia de Bolivia ordenó que la causa contra Fernando Cerimedo por presunta tentativa de feminicidio no sea declarada en reserva

El Congreso de Guatemala juramentó a Ivanna Bonilla Oliva como diputada, una exreina de belleza de Chiquimula

Feminicidios infantiles en República Dominicana: 41 muertes en los últimos 5 años

República Dominicana: Víctor Bisonó se reunió con la embajadora de Estados Unidos en su primer contacto oficial como canciller

Presentan proyecto que ordena el cierre del Banco Hipotecario Nacional de Panamá

TELESHOW

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

La China Suárez mostró su nuevo look junto a Rufina Cabré: la conexión estética madre e hija

El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: “Miente de mala leche”

Un participante descolocó a Darío Barassi tras revelarle, frente a su esposa, que estuvo entre dos mujeres

La reacción de Barbie Vélez cuando le preguntaron por el conflicto entre Cande Ruggeri y Flor Vigna: “Fuiste muy amiga”