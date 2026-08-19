En fotos: celebrities y figuras de los negocios en el lanzamiento de una marca automotriz de origen sueco

Juntas Julieta Prandi, Lara Bernasconi y Natalia Graciano en la presentación de Lynk & Co Lynk & Co
18 Ago, 2026 11:01 p. m. EST
Diego Cassino, CEO de Lynk & Co Argentina India Ortega junto al nuevo Lynk & Co Milagros Schmoll estuvo presente en el lanzamiento de Lynk & Co Wally Diamante en la presentación de Lynk & Co en Argentina Stefano Di Aloy Link & Co, una marca global, una mirada diferente Modelos Adon Management Cami Orsi fue parte del lanzamiento de Lynk & Co en Argentina Fini Bocchino Floppy Tesouro en Lynk & Co en Argentina Bajo el concepto de ¨Born global, open and connected¨ la marca construye una comunidad alrededor de nuevas experiencias de movilidad Fundada en 2016, Lynk & Co nació de la colaboración entre Geely y Volvo Cars India Ortega junto al nuevo Lynk & Co, marca que combina innovación, conectividad y una mirada contemporánea sobre lifestyle Natalia Graciano probando el nuevo Lynk & Co Milagros Brito y Agustín Garavaglia estuvieron presentes en el desembarco de Lynk & Co en Argentina Fran Villa Picasso Lara Bernasconi junto al nuevo modelo de Lynk & Co Floppy Tesouro, Carolina Belcastro y Milagros Brito La DJ Sofi Castañon musicalizó el desembarco de Lynk & Co Milagros Schmoll fue parte del lanzamiento de Lynk & Co India Arana junto al Lynk & Co 08 Facundo Garayalde Natalia Graciano conociendo los nuevos vehículos de Lynk & Co Muy cancheros, India y Batu Ortega Julieta Prandi fue parte de la presentación de Lynk & Co en Argentina Los nuevos modelos de Lynk & Co El empresario Salvador Becciu Lynk & Co en Argentina
Fotos: Lynk & Co