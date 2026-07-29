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40 fotos: una recepción por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú

El embajador Carlos Chocano Burga encabezó la celebración, que se llevó a cabo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, durante la recepción para conmemorar la fecha patria
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, y su mujer, Claudia María De Rossi, junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie Lamelas
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El embajador de Israel, Eyal Sela
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El diputado nacional, Luis Petri
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El Nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach
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El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
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El embajador de China, Wang Wei
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El secretario de Cultura, Leo Cifelli
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El empresario Martín Cabrales junto al embajador Carlos Chocano Burga y su mujer, Claudia
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Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada
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La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
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José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y el embajador de Chile, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera
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Ramón Puerta, ex presidente provisional del Senado y ex Presidente de la Nación
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El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel; Stephanie Lamelas; el empresario Martín Cabrales y el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián Castillo
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El embajador de Uruguay, Diego Cánepa; el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rolle; y el empresario, Martín Cabrales
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El embajador de Francia, Romain Nadal, y Juan Pablo Maglier
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El ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez, junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña; y el jefe de la PFA, Comisario General, Luis Alejandro Rollé
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Patricio Carmody junto a Fares Yassir, embajador de Marruecos
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Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC y ex diputado nacional
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Luis Alberto Erize y Mónica Gancia
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Jorge Argüello, ex embajador de Argentina en los Estados Unidos
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El presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich, junto al empresario Martín Cabrales y el embajador de Marruecos, Fares Yassir
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La ex canciller, Diana Mondino
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Leopoldo Sahores ex vicecanciller; Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil; Lucas Frota, jefe del sector comercial de la embajada de Brasil; el relacionista diplomático, Ariel Blufstein; y Jorge Longa Marques, encargado de Negocios de la embajada de Brasil
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Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA y CICYP
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Norberto Frigerio (La Nación)
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Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
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Gabriel Oliveri y Renan Astolpho, director de Marketing y gerente general de Four Sesons Buenos Aires, respectivamente
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El ex embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio
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José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y el embajador de Israel, Eyal Sela
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La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y el embajador de Rumania, Dan Petre
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Abdulaziz Mohammad Albisher, embajador de Kuwait
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Gerhard Mayer, embajador de Austria
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Rafael Escalante (Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos) y Alicia Canga, directora ejecutiva de NEFRA Latam
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Durante la recepción, se bailaron danzas típicas del Perú
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José Roberto Acosta, embajador de Colombia, y Ariel Blufstein
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La Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina interpretó los himnos nacionales del Perú y Argentina
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Giancarlo Galvez Alvarado, consejero de la embajada del Perú, junto al embajador Carlos Chocano Burga y su esposa Claudia
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Los embajadores, Eyal Sela y Diego Cánepa
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Una recepción por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú /// Fotos: Jaime Olivos

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