40 fotos: una recepción por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú

El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, durante la recepción para conmemorar la fecha patria
29 Jul, 2026 07:32 p. m. EST
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, y su mujer, Claudia María De Rossi, junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer Stephanie Lamelas
El embajador de Israel, Eyal Sela
El diputado nacional, Luis Petri
El Nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
El embajador de China, Wang Wei
El secretario de Cultura, Leo Cifelli
El empresario Martín Cabrales junto al embajador Carlos Chocano Burga y su mujer, Claudia
Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y el embajador de Chile, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera
Ramón Puerta, ex presidente provisional del Senado y ex Presidente de la Nación
El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel; Stephanie Lamelas; el empresario Martín Cabrales y el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián Castillo
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa; el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rolle; y el empresario, Martín Cabrales
El embajador de Francia, Romain Nadal, y Juan Pablo Maglier
El ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez, junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña; y el jefe de la PFA, Comisario General, Luis Alejandro Rollé
Patricio Carmody junto a Fares Yassir, embajador de Marruecos
Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC y ex diputado nacional
Luis Alberto Erize y Mónica Gancia
Jorge Argüello, ex embajador de Argentina en los Estados Unidos
El presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich, junto al empresario Martín Cabrales y el embajador de Marruecos, Fares Yassir
La ex canciller, Diana Mondino
Leopoldo Sahores ex vicecanciller; Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil; Lucas Frota, jefe del sector comercial de la embajada de Brasil; el relacionista diplomático, Ariel Blufstein; y Jorge Longa Marques, encargado de Negocios de la embajada de Brasil
Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA y CICYP
Norberto Frigerio (La Nación)
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
Gabriel Oliveri y Renan Astolpho, director de Marketing y gerente general de Four Sesons Buenos Aires, respectivamente
El ex embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio
José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y el embajador de Israel, Eyal Sela
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y el embajador de Rumania, Dan Petre
Abdulaziz Mohammad Albisher, embajador de Kuwait
Gerhard Mayer, embajador de Austria
Rafael Escalante (Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos) y Alicia Canga, directora ejecutiva de NEFRA Latam
Durante la recepción, se bailaron danzas típicas del Perú
José Roberto Acosta, embajador de Colombia, y Ariel Blufstein
La Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina interpretó los himnos nacionales del Perú y Argentina
Giancarlo Galvez Alvarado, consejero de la embajada del Perú, junto al embajador Carlos Chocano Burga y su esposa Claudia
Los embajadores, Eyal Sela y Diego Cánepa
Una recepción por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú /// Fotos: Jaime Olivos