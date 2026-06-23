En imágenes: El Salvador y su mercado con ingenioso ambiente mundialista
El Mercado Dueñas de La Libertad, en El Salvador, ha cobrado vida en esta época de la Copa del Mundo 2026. Sus comerciantes ambientaron cada pasillo para vivir la fiesta mundialista junto a sus clientes.
Lilian Zaldivar fue la creadora de la imagen de Cristiano Ronaldo con refrescos de horchata, una tradicional bebida salvadoreña, por su comercio de venta de bebidas en el Mercado Dueñas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El pasillo de la selección Argentina es uno de los más ambientados. Las comerciantes también llevan sus camisas albicelestes para tomar ambiente. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La ambientación se mezcla con la cotidianidad de los comerciantes, quienes han visto de forma positiva esta iniciativa por la época. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Don José Santos Pérez Ramos es un carpintero y realizador de marcos de madera. En su local, las imágenes en referencia a la selección mexicana de fútbol destacan al igual que su trabajo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Entre las jornadas de los comerciantes, no falta un televisor para estar actualizados sobre los resultados de los encuentros diarios. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Entre los pasillos del Mercado Dueñas se presencian banderas de distintos tamaños, las cuales han sido recreadas con materiales económicos como yardas de plástico de colores, cartulinas y demás. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Una mujer camina bajo una pancarta de la selección Argentina comiendo pupusas, el platillo típico salvadoreño más famoso. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Argentina, Francia, España, México, Estados Unidos, Panamá, Alemania, Haití y otros más son algunas de los países seleccionados para la ambientación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Entre los locales es común encontrar televisores sintonizando cada partido de la Copa del Mundo 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El compromiso de los comerciantes es visto por la cantidad de elementos decorativos de gran tamaño, como esta bandera de Alemania sobre uno de los pasillos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Imágenes impresas de los artículos del Mundial 2026 rodean cada local del Mercado Dueñas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Una maqueta que simula una cancha de fútbol también forma parte de la decoración del recinto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La selección de Haití también tiene su espacio en este mercado que ha sido tendencia las últimas semanas en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Una imagen alusiva a la selección de Japón fue pintada en el piso del mercado, donde inicia el pasillo de los Samurai. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Ambiente mundialista 2026 en el Mercado Dueñas de Santa Tecla, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Panamá, la única representación de Centroamérica en este mundial, también tiene su espacio del Mercado. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La ambientación de Países Bajos, una de las favoritas en United 2026, se mezcla con la vuelta de tortillas de uno de los comercios en el Mercado Dueñas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La ambientación ha sido recibida positivamente por la clientela, aseguran los vendedores. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Figuras de futbolistas importantes, como Cristiano Ronaldo, han sido hechas en montajes con IA, colocando los productos que comercializan. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La selección de Países Bajos en un álbum Panini, es parte de la decoración del pasillo de la Naranja Mecánica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Un ambiente muy futbolero se vive dentro del Mercado Dueñas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Entre las guirnaldas de países, también se presencia fotografías de la cantante colombiana Shakira junto a escudos de Canadá. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)