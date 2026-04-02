En fotos: CIFCO concentra una fiesta geek en El Salvador
El Centro de Ferias y Convenciones de El Salvador hace vibrar a fanáticos con escenarios de franquicias como One Piece, Juego de Tronos, Bridgerton y otros, creando una experiencia única para los amantes de la cultura pop
"Siéntete en nuestra comarca. Si entras en la casa considérate parte de ella", invitó CIFCO. (Foto cortesía CIFCO)
"Cruzar la muralla no es para cualquiera", alientan para visitar el evento. (Foto cortesía CIFCO)
Las instalaciones del recinto han sido el punto de encuentro de asistentes nacionales y del extranjero, quienes pueden recorrer espacios dedicados a universos inspirados en títulos reconocidos de la industria del entretenimiento. (Foto cortesía CIFCO)
Los organizadores han anunciado que el público tendrá oportunidad de explorar áreas temáticas interactivas y diversas experiencias dirigidas a fanáticos de cómics, anime y cultura pop. (Foto cortesía CIFCO)
Juego de Tronos está presente en la CIFCOMIC 2026. (Foto cortesía CIFCO)
El Centro de Ferias y Convenciones de El Salvador se convierte en el paraíso pop con zonas temáticas de sagas como One Piece, Juego de Tronos o Anime Worlds para amantes del cine, las series y el anime. (Foto cortesía CIFCO)
Experiencias únicas esperan en escenarios inmersivos con temáticas novedosas, personajes icónicos y dinámicas interactivas en un ambiente que congrega a aficionados de diversas culturas pop. (Foto cortesía CIFCO)
Quienes asisten este año se integran a dinámicas especiales, objetos de colección y escenarios interactivos que transforman la rutina en una vivencia irrepetible. (Foto cortesía CIFCO)
CIFCOMIC regala un espacio romántico para las parejas bajo la temática de la popular serie de Netflix. (Foto cortesía CIFCO)
Experiencias interactivas, circuitos temáticos y áreas dedicadas a grandes sagas teloneras cautivan el interés y la curiosidad de comunidades de todas las edades. (Foto cortesía CIFCO)
Una gran multitud de personas se congrega en la entrada de un evento, destacada por una figura gigante y el letrero creando un ambiente vibrante en la calle. (Foto cortesía CIFCO)