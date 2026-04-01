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La magia del campamento “Santa Ana Volcano” conquista a los turistas en estas vacaciones en El Salvador

El Volcán de Santa Ana se volvió el escenario principal para aventureros y familias gracias a la iniciativa impulsada por Gustavo Acevedo, quien busca posicionar a la ciudad como un destino imperdible para el turismo local

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Siluetas de personas de pie sobre una colina cubierta de vegetación observando un amanecer con un cielo degradado en tonos naranja, rosa y azul
El municipio desarrolló una actividad recreativa en la zona volcánica para fortalecer la proyección del destino entre turistas nacionales y extranjeros, enfocando la experiencia en el disfrute de la naturaleza y el respeto ambiental. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Vista trasera de tres senderistas ascendiendo por un sendero pedregoso en una montaña al amanecer, rodeados de arbustos bajos. Llevan mochilas y bastones
El evento convocó a entusiastas del ecoturismo interesados en nuevas experiencias durante las vacaciones, procurando un acercamiento responsable a los paisajes volcánicos impulsados por la gestión local. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Silueta de persona con capucha de espaldas, observando un amanecer de tonos naranja y azul sobre montañas. Primer plano de vegetación oscura y rojiza
La iniciativa busca posicionar a la ciudad como destino turístico destacado, promoviendo actividades al aire libre y experiencias naturales para aumentar la afluencia de visitantes durante la temporada de vacaciones en la región. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Vista aérea de un cráter volcánico con un lago turquesa en el fondo, rodeado por paredes rocosas estratificadas y terreno árido. En primer plano, vegetación rala
El campamento de verano “Santa Ana Volcano” fortalece la oferta turística del departamento según la estrategia municipal. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Vista trasera de tres personas en la cima de una montaña al amanecer. Uno lleva casco amarillo y sudadera verde. El paisaje presenta vegetación escasa y montañas distantes
Las acciones implementadas por la alcaldía, como el campamento de verano, buscan atraer turistas y diversificar los ingresos del municipio aprovechando los recursos naturales y la demanda por el turismo experiencial. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Vista baja de un hombre arrodillado ajustando una tienda de campaña azul claro en un campamento boscoso, con otras personas y tiendas al fondo
Participantes disfrutan experiencias únicas entre paisajes poco explorados mientras descubren alternativas para periodos de descanso fuera de lo convencional. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Un grupo de diez personas sentadas en círculo en la hierba alrededor de una fogata brillante por la noche. Se ven varias tiendas de campaña en el fondo oscuro
Un grupo de amigos comparte un momento de camaradería y calor alrededor de una fogata en un campamento nocturno, con tiendas de campaña visibles al fondo bajo el cielo estrellado. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Una fogata brillante ilumina a varias personas sentadas en la oscuridad, con palos asando malvaviscos sobre las llamas
Varios turistas se reúnen alrededor de una cálida fogata en la oscuridad de la noche, asando malvaviscos y disfrutando del ambiente. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Persona agachada junto a una fogata en un campo de césped oscuro, asando un malvavisco con un palo. Fuego brillante ilumina el entorno
Programas especialmente diseñados ofrecen atractivos diferentes y permiten aproximarse a la riqueza ecológica del área de manera dinámica e informada. (Foto cortesía Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro.)
Una persona de pie en el borde de un cráter volcánico. Viste un chaleco oscuro, pantalones estampados, gorro y cubrecaras, con el cráter rocoso y el cielo azul detrás
Un turista disfruta de la vista panorámica del impresionante cráter del Volcán Santa Ana, un destino popular para la aventura y el ecoturismo. (Foto cortesía Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro.)
Dos mujeres sonrientes con ropa de abrigo, incluyendo gorros y chaquetas de colores, posan en la cima de un terreno rocoso. Detrás de ellas se observa un gran cráter y montañas a lo lejos, bajo un cielo azul y rosado al amanecer
Dos turistas sonríen mientras posan con los brazos abiertos en el borde del cráter del Volcán Santa Ana, disfrutando de un hermoso amanecer. (Foto cortesía Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro.)
Tres mujeres en un mirador. Una toma una foto con su smartphone, otra sonríe y la tercera observa el paisaje montañoso bajo un cielo azul nublado
Experiencias al aire libre, actividades ecológicas y estrategias novedosas buscan transformar la zona volcánica en referencia de escapada turística diferenciada por su enfoque sustentable. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Vista aérea del Lago del Cráter, un cuerpo de agua azul profundo enmarcado por montañas y árboles en primer plano. Cielo azul con nubes y una luna visible
Participantes disfrutan de propuestas diferentes bajo la organización local. El proyecto apuesta por turismo sustentable y refuerza la esperanza de transformar la oferta turística regional. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)

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