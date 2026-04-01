La magia del campamento “Santa Ana Volcano” conquista a los turistas en estas vacaciones en El Salvador
El Volcán de Santa Ana se volvió el escenario principal para aventureros y familias gracias a la iniciativa impulsada por Gustavo Acevedo, quien busca posicionar a la ciudad como un destino imperdible para el turismo local
El municipio desarrolló una actividad recreativa en la zona volcánica para fortalecer la proyección del destino entre turistas nacionales y extranjeros, enfocando la experiencia en el disfrute de la naturaleza y el respeto ambiental. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
El evento convocó a entusiastas del ecoturismo interesados en nuevas experiencias durante las vacaciones, procurando un acercamiento responsable a los paisajes volcánicos impulsados por la gestión local. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
La iniciativa busca posicionar a la ciudad como destino turístico destacado, promoviendo actividades al aire libre y experiencias naturales para aumentar la afluencia de visitantes durante la temporada de vacaciones en la región. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
El campamento de verano “Santa Ana Volcano” fortalece la oferta turística del departamento según la estrategia municipal. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Las acciones implementadas por la alcaldía, como el campamento de verano, buscan atraer turistas y diversificar los ingresos del municipio aprovechando los recursos naturales y la demanda por el turismo experiencial. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Participantes disfrutan experiencias únicas entre paisajes poco explorados mientras descubren alternativas para periodos de descanso fuera de lo convencional. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Un grupo de amigos comparte un momento de camaradería y calor alrededor de una fogata en un campamento nocturno, con tiendas de campaña visibles al fondo bajo el cielo estrellado. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Varios turistas se reúnen alrededor de una cálida fogata en la oscuridad de la noche, asando malvaviscos y disfrutando del ambiente. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Programas especialmente diseñados ofrecen atractivos diferentes y permiten aproximarse a la riqueza ecológica del área de manera dinámica e informada. (Foto cortesía Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro.)
Un turista disfruta de la vista panorámica del impresionante cráter del Volcán Santa Ana, un destino popular para la aventura y el ecoturismo. (Foto cortesía Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro.)
Dos turistas sonríen mientras posan con los brazos abiertos en el borde del cráter del Volcán Santa Ana, disfrutando de un hermoso amanecer. (Foto cortesía Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana Centro.)
Experiencias al aire libre, actividades ecológicas y estrategias novedosas buscan transformar la zona volcánica en referencia de escapada turística diferenciada por su enfoque sustentable. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)
Participantes disfrutan de propuestas diferentes bajo la organización local. El proyecto apuesta por turismo sustentable y refuerza la esperanza de transformar la oferta turística regional. (Foto cortesía alcalde Gustavo Acevedo)