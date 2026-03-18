Durante una gira organizada por el municipio, la joven soberana estuvo acompañada por el edil Henry Flores, quien la guio en un recorrido por muestras de talento impulsadas por centros educativos locales'. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
La actividad incluyó la observación de exhibiciones y productos realizados por alumnos del sector, destacando los programas de formación y las oportunidades orientadas al desarrollo creativo y profesional de los residentes. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
La comunidad de Santa Tecla expone proyectos ante Miss Universo 2025. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Un grupo numeroso de niños y jóvenes, ataviados con trajes folclóricos salvadoreños, posa junto al alcalde y la actual Miss Universo durante un evento cultural lleno de alegría. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
La Miss Universe participa en un taller de arte junto a dos niñas, fomentando la creatividad y la expresión artística en un evento comunitario. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
La actual Miss Universo 2025 vivió una experiencia única junto al alcalde Henry Flores, recorriendo salones llenos de creatividad y reconociendo a jóvenes promesas de la Academia de Bellas Artes y otros programas comunitarios. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
En una jornada repleta de arte y sonrisas, Fátima Bosch conoció de cerca la innovación y el talento de los jóvenes del municipio, recorriendo exposiciones que mostraron el potencial artesanal de la región. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Un encuentro entre tradición y futuro se vivió con el protagonismo de estudiantes y creadores. Los programas de desarrollo recibieron una vitrina única, mientras el liderazgo municipal proyecta nuevos horizontes. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Las iniciativas de formación y los productos artesanales protagonizaron la agenda. Un día de conexiones inesperadas y proyectos en marcha impulsa expectativas renovadas para la comunidad. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
El paso de la reina mundial por el corazón cultural de la ciudad dejó momentos cargados de inspiración. Entre creaciones sorprendentes y un recorrido singular, se tejieron alianzas que prometen novedades para los jóvenes locales. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Emprendedores y estudiantes presentaron innovaciones sorprendentes, abriendo interrogantes sobre cómo estos programas pueden inspirar el desarrollo local en próximas ediciones. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Una niña disfrazada de Catrina interactúa con Bosch y rinde tributo a la cultura mexicana de la reina de belleza. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Una reina de belleza sonríe mientras abraza a un niño que sostiene un ramo de flores y hace un gesto de aprobación con el pulgar en un animado evento público. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)
Durante actividades colmadas de innovación, diversos actores sociales convergen para presentar propuestas que transforman la experiencia educativa y profesional del municipio. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)