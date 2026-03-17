Con cariño y alegría fue recibida Miss Universo, Fátima Bosch, en El Salvador

Un grupo de simpatizantes y representantes locales acudió al aeropuerto para dar la bienvenida a la actual portadora del título internacional, quien realizará una serie de actividades junto a organizaciones dedicadas al bienestar comunitario. (Foto cortesía Henry Flores, alcalde)
Una delegación de funcionarios, incluida la representante nacional Giulia Zanoni, acompañó el acto de bienvenida previo al inicio de la agenda de eventos orientados al impulso de proyectos de responsabilidad social. (Foto cortesía Henry Flores, alcalde)
Un itinerario de compromisos con fundaciones y foros en defensa de los derechos de las mujeres marca la estancia de la ganadora internacional durante su paso por el país centroamericano. (Henry Flores)
La soberana sonríe junto a un grupo de mujeres en vestimenta tradicional, sosteniendo coloridos ramos de flores en un ambiente festivo con un letrero en segundo plano. (Foto cortesía Henry Flores, alcalde)
Bosch irradia alegría mientras sostiene su ramo con el que fue recibida (Foto cortesía Henry Flores)
La agenda programada para la representante incluye colaboraciones con organizaciones que impulsan causas sociales y la asistencia a un foro dedicado al liderazgo femenino en la localidad. (Foto cortesía Henry Flores, alcalde)
Destacadas exponentes se integran a encuentros promovidos por instituciones globales, abriendo nuevas oportunidades para el avance de iniciativas comprometidas con el bienestar colectivo. (Foto cortesía Henry Flores alcalde)
Alegría fue poco lo que vivieron Bosch, Miss El Salvador, Giulia Zanoni y varios salvadoreños al recibir a la mexicana (Foto cortesía Henry Flores, alcalde)
La actual representante nacional acompaña a la figura internacional en actividades vinculadas a proyectos solidarios y propuestas impulsadas por mujeres líderes en la sociedad local. (Henry Flores)
Referentes en liderazgo femenino y transformación llegan a territorio centroamericano junto a invitadas reconocidas para compartir visiones sobre desarrollo inclusivo en foros regionales. (Foto cortesía Henry Flores, alcalde)