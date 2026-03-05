Fotos Al 100

Las fotos de la presentación del libro “Las nuevas leyes del poder”

Una obra colectiva que se presentó este miércoles en la sede porteña de la organización Menora

Mariano Borinsky, María Bourdin y
Mariano Borinsky, María Bourdin y Ricardo Lorenzetti, durante la presentación del libro
Todos los autores de "Las
Todos los autores de "Las nuevas leyes del poder", libro co-escrito por Mariano Borinsky y María Bourdin
Los camaristas Javier Carbajo, Mariano
Los camaristas Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal
El juez de la Corte
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, autor del prólogo del nuevo libro
El camarista Mariano Borinsky, director
El camarista Mariano Borinsky, director del libro junto a la abogada y periodista María Bourdin
El Gran Rabino Isaac Sacca,
El Gran Rabino Isaac Sacca, fundador y presidente de Menora
Karina Perilli, Jorge Gorini, Juan
Karina Perilli, Jorge Gorini, Juan Manuel Garay y Carlos Arslanián
Eduardo Feinmann, Marcela Losardo, Jorge
Eduardo Feinmann, Marcela Losardo, Jorge Knoblovits, Daniel Petrone
Los ex ministros de Justicia
Los ex ministros de Justicia Germán Garavano y Mariano Cúneo Libarona
Juan Ignacio Pascual, abogado penalista,
Juan Ignacio Pascual, abogado penalista, y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí
El juez de la Cámara
El juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah
El camarista laboral Mario Fera
El camarista laboral Mario Fera y el juez cordobés Fabián Asís
Marcela Losardo, ex Ministra de
Marcela Losardo, ex Ministra de Justicia de la Nación, y Jorge Knoblovits, Secretario General del Congreso Judío Latinoamericano y ex presidente de la DAIA.
Alfredo Scocimarro, Julio Conte Grand,
Alfredo Scocimarro, Julio Conte Grand, Mariano Cúneo Libarona y Juan Ignacio Petra Cremaschi
Daniel Petrone, Javier Carbajo y
Daniel Petrone, Javier Carbajo y Mariano Borinsky
El juez José Antonio Michilini,
El juez José Antonio Michilini, Hernán Najenson y Waldo Wolff
El libro “Las nuevas leyes
El libro “Las nuevas leyes del poder: justicia, medios, inteligencia artificial y redes sociales”, dirigido por Mariano Borinsky y María Bourdin, fue presentado este martes

Fotos: Jaime Olivos

Las nuevas leyes del poderMariano BorinskyMaría BourdinJuan Manuel GaraylibroInteligencia ArtificialJusticiaPoder JudicialMenora-Organización Judía Mundial para la Juventud

