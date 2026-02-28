Las fotos y videos más impactantes tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana en El Alto

Al menos 15 personas murieron el viernes en el accidente de un avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El coronel Pavel Tovar, jefe del cuerpo de bomberos, señaló desde el lugar del siniestro que se contabilizó “entre 15 y 16 personas (fallecidas) en este momento” (por la noche) y confirmó que los equipos de rescate continúan recuperando los cuerpos.

Integrantes de las Fuerzas Militares de Bolivia custodian un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia) (EFE/ Gabriel Márquez)

La aeronave accidentada, un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, provenía de Santa Cruz y tenía la misión de abastecer de papel moneda a la capital. Partes del fuselaje destruido quedaron esparcidas sobre una calle de la localidad, junto a vehículos civiles que también sufrieron daños graves.

Un informe preliminar había reportado 11 muertos, mientras que el Ministerio de Salud indicó que al menos 28 personas resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar, mientras otras fueron atendidas en nosocomios cercanos al lugar del siniestro.

Tras el accidente, los transeúntes se apresuraron a recoger billetes esparcidos por el suelo, aunque las autoridades aclararon que el dinero, propiedad del Banco Central de Bolivia, carece de valor legal y adquisitivo, ya que no tenía numeración ni serie oficial.

Un grupo intentó acceder a los cargamentos dentro del avión, pero fue repelido por policías y militares, que formaron un cordón de seguridad y dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos. Las cajas restantes con dinero fueron incineradas en una hoguera improvisada por disposición de las autoridades.

Billetes quedaron atrapados bajo una valla rota en el lugar donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló el viernes (REUTERS/Claudia Morales)

Policías militares en el lugar donde se estrelló el avión (AP/Juan Karita)

El Ministerio de Defensa advirtió que “la recolección, posesión o uso” de los billetes constituye delito y confirmó que se conformó una junta investigadora para determinar las causas del accidente, que aún se desconocen.

En el momento del siniestro, una fuerte granizada y la caída de rayos complicaron la visibilidad, según relató Cristina Choque, vendedora de 60 años cuyo auto fue impactado por los restos del avión. “La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza”, contó. Choque y su familia permanecieron dentro del vehículo por temor a saqueos.

La policía junto a un auto destrozado por el accidente del Hércules (AP Foto/Juan Karita)

Personal de emergencia se reúne en el lugar donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló el viernes por la noche en una concurrida avenida en medio de un clima inclemente en la ciudad de El Alto, Bolivia, el 27 de febrero de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de robos en comercios cometidos por delincuentes que aprovecharon el tumulto. El fiscal Luis Carlos Torres informó que 12 personas fueron detenidas para ser investigadas por estos hechos.

El aeropuerto internacional de El Alto suspendió sus operaciones tras el accidente, mientras los hospitales de la ciudad lanzaron una campaña de donación de sangre para atender a los heridos.

Un hombre habla por teléfono en el lugar donde el avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló (REUTERS/Claudia Morales)

Una aeronave militar se precipitó en El Alto

“La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) comunica a la opinión pública que, en horas recientes, una aeronave tipo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), durante maniobras de aproximación y aterrizaje, sufrió un accidente que derivó en su caída sobre el Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto”, informó la FAB en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Cayó un avión en Bolivia

Personal de emergencia trabajó en el lugar (REUTERS/Claudia Morales)

Ante el accidente, se conformó la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) con el objetivo de “establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico”, según la disposición del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana y lo establecido en el ‘Manual MAPO-3’. La Fuerza Aérea Boliviana informó que mantendrá a la ciudadanía actualizada a través de los canales oficiales, conforme se disponga de información verificada.

El accidente del avión atrajo a cientos de residentes en El Alto (REUTERS/Claudia Morales)

La ministra del país, Marcela Flores, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos durante las labores de rescate, lamentando que algunas ambulancias que acudieron al aeropuerto fueron atacadas por personas presentes en el lugar. “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”, remarcó.

La gente camina en el lugar donde un avión se estrelló en una carretera en El Alto (AP/Juan Karita)

Un policía militar junto a al avión militar (AP Photo/Juan Karita)

(Con información de AFP y Europa Press)