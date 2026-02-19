23 fotos del ex príncipe Andrés, de las Malvinas al escándalo Epstein

El príncipe Andrés camina por el muelle de la Base Naval de Pensacola, Florida, el 23 de febrero de 1980, preparándose para su permiso de desembarque. El príncipe Andrés se encuentra a bordo del portaaviones HMS Hermes -uno de los que integró la flota que fue a la guerra de Malvinas- y recibe entrenamiento en las instalaciones.

El príncipe Andrés, que se une al 702 Escuadrón Aéreo Naval en Portland, Dorset. Durante la guerra fue considerado "héroe" por pilotar helicópteros y otras aeronaves en el teatro de operaciones.

El príncipe británico Andrés, con su novia, Sarah, saluda desde su carruaje tirado por caballos al salir de la Abadía de Westminster después de su boda en Londres, el 23 de julio de 1986.

El duque de York sostiene a la princesa Eugenia Victoria Helena, de una semana de edad, en el exterior del Hospital Portland en Londres, el 30 de marzo de 1990.

El presidente Clinton, a la derecha, se dirige a jugar una ronda de golf con el príncipe Andrés, a la izquierda, en el Farm Neck Golf Club en Oak Bluffs, Massachusetts, en Martha's Vineyard el viernes 27 de agosto de 1999.

Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, la joven que denunció haber sido abusada por el duque cuando era menor de edad y era parte del staff de Jeffrey Epstein.

La reina Isabel II de Gran Bretaña se encuentra junto a su hijo, el príncipe Andrés, mientras escuchan discursos durante una visita al Imperial College en Londres, el 24 de junio de 2004.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, en el centro, y sus hijas, la princesa Eugenia, a la izquierda, y la princesa Beatriz, abandonan la Abadía de Westminster después de la boda del príncipe William con Kate Middleton, en Londres, el 29 de abril de 2011.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, saluda durante su visita a bordo del portaaviones indio INS Viraat (antes conocido como Hermes) en el Comando Naval Occidental en Mumbai, India, el miércoles 2 de mayo de 2012.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, a la derecha, habla con la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, a la izquierda, mientras le entregan el premio Chatham House, un pergamino firmado por la Reina Isabel II, patrona del instituto, durante la ceremonia de entrega del Premio Chatham House en el centro de Londres, el viernes 11 de octubre de 2013.

La Reina Isabel II de Gran Bretaña, en el centro, con el Príncipe Felipe, a la derecha, el Príncipe Andrés, segundo a la derecha y el Príncipe Harry, llegan en carruaje, el primer día de la reunión de carreras de caballos Royal Ascot en Ascot, Inglaterra, el martes 17 de junio de 2014.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña saluda a una empresaria durante una recepción en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el jueves 22 de enero de 2015.

De izquierda a derecha, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, la reina Isabel, Meghan, duquesa de Sussex, el príncipe Carlos, el príncipe Harry, Kate, duquesa de Cambridge y el príncipe William asisten a la ceremonia anual Trooping the Colour en Londres, el sábado 9 de junio de 2018.

El presidente Donald Trump, a la derecha, y la primera dama Melania Trump, a la izquierda, acompañados por el príncipe Andrés de Gran Bretaña, se van después de un recorrido por la Abadía de Westminster en Londres, el 3 de junio de 2019.

El príncipe Andrés, a la derecha, hace un gesto al público después de mirar los tributos florales para la reina Isabel II, mientras otros observan, afuera de las puertas del castillo de Balmoral en Aberdeenshire, Escocia, el sábado 10 de septiembre de 2022.

El príncipe Andrés abandona la Catedral de St. Giles tras la llegada del ataúd que contiene los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022.

El rey Carlos III de Gran Bretaña, segundo desde la izquierda, la princesa Ana, tercera desde la derecha, el príncipe Andrés, segundo desde la derecha, seguido por el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, sin ser visto, siguen el ataúd de la reina Isabel II durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall en Londres, el miércoles 14 de septiembre de 2022.

El príncipe Andrés y la princesa Eugenia de Gran Bretaña llegan antes de la coronación del rey Carlos III y Camila, la reina consorte, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

El británico Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor mientras se va después de asistir al servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025.

El entonces príncipe Andrés de Gran Bretaña, a la izquierda, y el rey Carlos III de Gran Bretaña se van después de la misa de Réquiem por la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster en Londres, el 16 de septiembre de 2025.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña se arrodilla junto a una mujer en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 30 de enero de 2026, como parte de un nuevo conjunto de documentos de sus investigaciones sobre el fallecido financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor monta a caballo en Windsor Great Park, cerca de Royal Lodge, una propiedad en la finca que rodea el castillo de Windsor, Gran Bretaña, por antes de su arresto

Un agente de policía está junto a un vehículo fuera de Royal Lodge, poco después del procedimiento policial que detuvo a Andrew Mountbatten Windsor, ex príncipe y hermano menor del rey Carlos de Gran Bretaña. El también ex duque fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público

(con imágenes de AFP, AP y Reuters)